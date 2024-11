Hauptmenü Start





Gute Nachrichten für den Volleyballsport geschrieben von: Redaktion am 28.11.2024, 05:31 Uhr

paperpress631 Die STADT UND LAND Wohnbauten-Gesellschaft verlängert und erweitert ihr Engagement für den Berliner Volleyballsport. Ab der Saison 2024/2025 wird die Unterstützung nicht nur fortgesetzt, sondern auch intensiviert, um die Berlin Recycling Volleys für ihr neuestes Vorhaben zu stärken: Der 14-fache Deutsche Meister der Männer möchte das beste Damenteam Berlins, den in Köpenick beheimateten Berlin Brandenburger Sportclub, auf dessen Weg zur Professionalisierung unterstützen.



Seit 2012 ist STADT UND LAND Partner der BR Volleys, einem der Aushängeschilder des Volleyballsports auf nationaler und internationaler Ebene. Mit der erweiterten finanziellen Unterstützung leistet STADT UND LAND einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des umfangreichen Nachwuchskonzepts der BR Volleys und zur nachhaltigen Förderung des Mädchen- und Frauenvolleyballs in der Hauptstadt. Dieses Engagement steht im Zeichen von Gleichberechtigung und Vielfalt.



„Die Entscheidung, unser Engagement für die Berlin Recycling Volleys auszubauen, verdeutlicht unser langjähriges Bekenntnis zur Förderung des Sports und der Jugend in Berlin“, erklärte Ingo Malter, Geschäftsführer von STADT UND LAND. „Volleyball, als Sportart, die Fairness und Teamgeist verkörpert, passt hervorragend zu unseren Unternehmenswerten.“



Quelle: STADT UND LAND



Weitere Informationen unter:

https://www.berlin-recycling-volleys.de/







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

