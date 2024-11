Hauptmenü Start





Wärmepumpen geschrieben von: Redaktion am 21.11.2024, 14:36 Uhr

paperpress631 Lassen wir einmal die ganzen Verwirrungen beiseite, die Klimaminister Robert Habeck mit dem Heizungsgesetz angerichtet hat. Im Kern sind Wärmepumpen die sinnvollste Alternative zu Öl- und Gasheizungen, und auf Dauer auch preiswerter. Niemand wird gezwungen, seine alte Heizung sofort durch eine neue zu ersetzen, aber irgendwann wird dieser Schritt unausweichlich sein.



Am Samstag hat STIEBEL ELTRON auf dem EU-REF-Campus über den Einbau von Wärmepumpen informiert, vor allem auch über die Fördermöglichkeiten. Bei Kosten von rund 30.000 Euro werden zwischen 30 und 70 Prozent vom Staat übernommen. Patrick Faika, Leiter Außendienst Region Ost, und seine Kollegen, hatten viel zu tun, denn das Interesse ist groß. Auf dem Foto ist rechts die Wärmepumpe zu sehen, die außen steht, und daneben das Innenteil für den Keller – in dem der Warmwasserspeicher und die Hydraulik untergebracht sind. Wer sich zugunsten einer Wärmepumpe von seiner Ölheizung trennt, hat plötzlich sehr viel zusätzlichen Platz in seinem Keller.



Googelt man den Begriff Wärmepumpen, erfährt man, dass die Anlagen des deutschen Herstellers STIEBEL ELTRON bei allen drei möglichen Quellen-arten – Erdreich, Luft oder Grundwasser – hervor-ragende Effizienzwerte erreichen. Eine gute Orientierung für Verbraucher bietet ein Test der Stiftung Warentest. Dabei hat das unabhängige Institut 10/2023 Wärmepumpen getestet. Die WPL-A 07 HK 230 Premium von STIEBEL ELTRON ist die effizienteste Luft-Wasser-Monoblock-Wärmepumpe im Test und perfekt geeignet auch für die Sanierung, zudem die leiseste. Fast jedes Einfamilienhaus eignet sich für den Einbau einer Wärmepumpe. Aber: „Je schlechter das Haus wärmegedämmt und je höher der Heizwärmebedarf des Hauses ist, umso teurer wird es“, sagte Stiebel-Eltron-Chef Kai Schiefelbein in einem Gespräch mit der Zeitschrift Capital. „Das gilt natürlich für jeden Wärmeerzeuger, also auch für Öl- und Gaskessel. Wärmepumpen nutzen Strom als Antriebsenergie, der im günstigsten Fall über eine eigene Photovoltaikanlage gedeckt wird.“



Noch ist für die Förderung genug Geld vorhanden, und es gebe auch keine zeitliche Begrenzung des Programms, sagt Patrick Faika, und hofft, dass auch eine neue Bundesregierung daran nichts ändern werde. Bleibt zu hoffen, dass nach der Wahl im Februar 2025 die Wärmepumpe nicht unter die ideologischen Räder kommt.



Dass STIEBEL ELTRON die Werbetrommel für Wärmepumpen rührt, ist deshalb verständlich. Zwar ist die Förderung ein Anreiz, auch wenn der Eigenanteil auch erst einmal finanziert werden muss. Im April 2024 berichtete aber die tagesschau, dass die Nachfrage rückläufig sei.



Mittlerweile gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Talsohle durchschritten ist: Die Förderung in Deutschland läuft, die Diskussion in den Medien hat sich versachlicht und es hat sich in der Bevölkerung herumgesprochen, dass die Wärmepumpe die Lösung für mehr Klimaschutz im Gebäudebereich ist, die fast jedes Haus effizient beheizen können. Angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen muss man in Deutschland natürlich abwarten, was die nächste Regierung insbesondere in Sachen Förderregime umsetzt. Sicher ist aber, dass die Wärme-pumpe den Gaskessel als Standard-Wärmeerzeuger in den kommen Jahren ablösen wird.



Weitere Informationsveranstaltungen sind geplant, so Patrick Faika. Bei der Gelegenheit können die Interessenten gleich den EUREF-Campus kennen-lernen, auf dem die Klimaziele der Bundesregierung für 2045 schon heute erfüllt sind.



Ed Koch



Quelle: STIEBEL ELTRON



