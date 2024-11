Hauptmenü Start





Es grenzt an Betrug geschrieben von: Redaktion am 21.11.2024, 06:26 Uhr

paperpress631 Am „Tag der Wahrheit“, dem 19. November 2024, als der Senat die Kürzungsbeschlüsse von knapp zehn Prozent des 40 Milliarden Euro umfassenden Landeshaushalts bekanntgab, sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey zum Thema 29-Euro-Ticket: „Die Menschen, die ein Ticket haben, haben für ein Jahr einen Vertrag gemacht. Und ich gehe ganz klar davon aus, dass wir einen Vertrauensschutz haben, dass also Tickets, die gekauft sind, auch gekauft sind zu einer Bedingung." Zitat: rbb24



So ist es unter ordentlichen Geschäftsleuten üblich. Wenn man, wofür auch immer, ein Abonnement mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten abschließt, dann kommt keine Seite vorher aus diesem Vertrag raus. Es sei denn, man ist der Senat von Berlin und missachtet diese Regeln. Auf der Seite der BVG haben wir keine Geschäftsbedingungen, die ein vorzeitiges Vertragsende möglich machen, gefunden.



Auf der Internetseite der BVG kann das 29-Euro-Ticket nicht mehr gebucht werden. „Wir befinden uns derzeit in Gesprächen mit der zuständigen Senatsverwaltung zum weiteren Verfahren mit dem Berlin-Abo. Dabei arbeiten wir an der bestmöglichen Lösung für unsere Kundinnen und Kunden. Wir bitten um Geduld und werden alle Kundinnen und Kun-den rechtzeitig informieren.“



„Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) sagte am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses zu den geplanten Haushaltskürzungen, für 2025 sollten alle Mittel, die für das Berlin-Abo ein-geplant waren, eingespart werden. ‚Damit wird das 29-Euro-Ticket, so wie es heute besteht, 2025 nicht mehr bestehen.‘“ Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Johannes Kraft, bestätigte dem rbb, dass in der schwarz-roten Koalition überlegt wird, die 29-Euro-Tickets entweder ins Deutschland-ticket (ab Januar 58 Euro pro Monat) oder in die Berliner Umweltkarte AB (71,40 Euro pro Monat) umzuwandeln. Laut Kraft könnten Kundinnen und Kunden von einem Sonderkündigungsrecht Ge-brauch machen, wenn sie keine Umwandlung wollen. ‚Im Idealfall‘, so Kraft zum rbb, greife die neue Regelung zum 1. Januar, so dass 2025 keine Subventionen mehr für das 29-Euro-Ticket Ticket nötig wären.“



Diesen Vorgang sollten sich Juristen einmal an-schauen. Der gesunde Menschenverstand kommt da nicht mehr mit. Während einer Laufzeit eines Abonnements die Preise zu erhöhen, von 29 auf 58 bzw. 71,40 Euro, ist ein starkes Stück. Sehr „entgegen-kommend“ ist es vom Senat, dass den 210.000 Abonnementen ein „Sonderkündigungsrecht“ eingeräumt werden soll. Die eine Vertragspartei ändert die Spielregeln und die andere darf sich wegen erheblicher Nachteile aus dem Spiel verabschieden. Hoffentlich gibt es Betroffene, die auf Vertragserfüllung klagen.



Worauf kann man sich noch verlassen? Wenn eine Senatorin am Dienstag etwas anderes verkündet als eine andere am Mittwoch, ist das keine vertrauens-bildende Maßnahme. „Das 29-Euro-Ticket-Chaos ist perfekt", kritisiert Kristian Ronneburg, verkehrs-politischer Sprecher der Linken. Gestern habe Senatorin Giffey noch von Vertrauensschutz gesprochen, „heute zieht Senatorin Bonde den Stecker und sagt den Berlinern, dass sie das Ticket so schnell wie möglich abschaffen will", sagt Ronneburg am Mittwoch dem rbb. Er fordert den Senat auf, „politische Größe" zu zeigen und „die Fahrgäste nicht hängen zu lassen, so dass sie zumindest 2025 noch mit dem 29-Euro-Ticket fahren können". Das wäre dann Vertragserfüllung.



Die Kürzungsbeschlüsse fanden noch keine Berücksichtigung in der aktuellen Umfrage von Infratest dimap für den rbb, denn sie fand zwischen dem 14. und 18. November statt. Die CDU liegt derzeit bei 27 Prozent, einen Punkt besser als bei der INSA-Umfrage vom 13. Juli. Die SPD hingegen stürzt von 18 auf zwölf Prozent ab, die Grünen legen um fünf Punkte von 15 auf 20 zu. Auch die AfD verzeichnet ein Plus von drei Zählern von zwölf auf 15 Prozent. Die Linke mit sechs und das BSW mit sieben Prozent wären im nächsten Abgeordnetenhaus vertreten, im Gegensatz zur FDP, die bei vier Prozent liegt.



Um 10:00 Uhr beginnt heute die Sitzung des Abgeordnetenhauses. Thema der Aktuellen Stunde: Der Haushalt. Viel Vergnügen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

