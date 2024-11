Hauptmenü Start





KW 45 - Der Umwelt zuliebe geschrieben von: Redaktion am 10.11.2024, 09:26 Uhr

paperpress631 Wir möchten in diesem Wochenrückblick über drei Projekte berichten, die sich dem Klimawandel entgegenstellen.



• Berlins bekannteste Naturschutzstation in Marienfelde

• Eine Pflanzaktion für mehr Bildung zur Stadtnatur

• Wärmepumpen, die durch verbale politische Ungeschicklichkeiten Angst auslösten, dennoch eine große Bedeutung für den Klimaschutz haben



Durch die Wahl von Donald Trump in dieser Woche erleiden die weltweiten Bemühungen, das Klima zu retten, einen herben Rückschlag. Gleich am ersten Tag seiner am 20. Januar 2025 beginnenden Amts-zeit, will er aus dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder aussteigen. Mit dem Schlachtruf „Drill, Baby, drill!", also bohre, was das Zeug hält, setzt Trump weiter auf fossile Energiequellen wie Gas und Öl. Klimaschonende Energiegewinnung ist nicht seine Sache. Im Wahlkampf hat er sich lustig über die Windräder in Deutschland gemacht. Katastrophale Überschwemmungen, wie aktuell in Spanien, sind für Trump nicht mehr als Wetterphänomene, die nichts mit dem Klimawandel zu tun haben.



NATURSCHUTZSTATION



Am Montag erschien Björn Lindner vor dem Ausschuss der BVV Tempelhof-Schöneberg für Ordnung, Grün, Umwelt und Klimaschutz. Seit 2007 ist Lindner NaturRanger in Marienfelde. Er ist das Original, dessen Konzepte inzwischen viele andere übernommen haben. Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Geländes der ehemaligen Mülldeponie, spielte und spielt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit als Umweltstadtrat 2006 hat Oliver Schworck (SPD) die Naturschutzstation zu seinem Lieblingsprojekt erklärt und alles getan, um sie finanziell über Wasser zu halten. Das ist bis heute auch gelungen. Die Naturschutzstation ist nicht nur ein wichtiger Anlauf-punkt für Schulklassen und Kitas (Grünes Klassenzimmer), sondern auch für junge Menschen, die sich um Naturschutz kümmern wollen (JuniorRanger – Die Zwiebelfrösche). Schworck ist, wenn auch als Stadtrat nicht mehr für den Naturschutz zuständig, nach wie vor Schirmherr der JunionRanger. Die spannende Geschichte und das umfangreiche Pro-gramm der Naturschutzstation finden Sie unter:



https://naturschutzstation-marienfelde.de/das-ehrenamt



Warum erschien nun Björn Lindner am Montag vor dem Ausschuss? Der Tagesordnungspunkt 5 lautete: Zukunft der Naturwacht Marienfelde. Das Wort Zukunft klingt natürlich schon beunruhigend. Es ging, worum sonst, vor allem um die finanzielle Zukunft. 411.000 Euro erhält die Station jährlich für ihre Arbeit, einschließlich des Personals. 211.000 Euro davon kommen vom Bezirk, 200.000 Euro vom Senat.



Selten sind sich parteiübergreifend Bezirksverordnete bei einem Thema so einig, wie bei diesem. Saskia Ellenbeck (Grüne), die derzeit zuständige Stadträtin für den Umweltschutz, hielt, wie alle anderen Rednerinnen und Redner auch, einen flammenden Appell zur Erhaltung der Naturstation. Und alle versprachen, ihre Kanäle in den Senat zu nutzen, um eine Zusage für die fehlende Hälfte der Finanzierung zu bekommen.



Es traf sich gut, dass auf den Donnerstag dieser Woche das große Dankeschön-Treffen für alle Unterstützer der Naturschutzstation terminiert war. Titel der Veranstaltung: Sauvesper, Ausgabe Nummer 15.



Während der Wildschweinbraten gut gewärmt auf seinen Verzehr wartete, bedankte sich Björn Lindner in seiner Begrüßungsrede bei allen Unterstützern namentlich. Besonders bewegend war das Statement eines JuniorRangers, der inzwischen für die Naturschutzstation auf Honorarbasis tätig ist. Er wies eindrücklich darauf hin, dass er und seine Mitstreiter noch nicht wüssten, wie es 2025 weitergehen wird. Die zugesagten Mittel des Bezirks reichen für ein halbes Jahr, und dann? Bleibt zu hoffen, dass die Unterstützer ihre Kanäle in den Senat nutzen, um dieses Projekt am Leben erhalten zu können.



PFLANZAKTION



Der Verein bee4us und der Landesverband der Kita- und Schulfördervereine Berlin-Brandenburg (lsfb) setzen mit einer Reihe von Pflanzaktionen ein Zeichen für Biodiversität und die Berliner Stadtnatur. Im Laufe des Novembers werden in Zusammenarbeit mit den Fördervereinen von sechs Schulen und Hortträgern im Bezirk Tempel-hof-Schöneberg bis zu 7.000 Frühblüher auf den Schulgeländen gepflanzt.



Ausgangspunkt für das Projekt war die Beobachtung des Vereins bee4us aus Tempelhof-Schöneberg, dass Kinder häufig zu wenig Stadtnatur erleben und von Erwachsenen hören, dass Insekten gefährlich seien. Zu einer vielfältigen Stadtnatur gehören aber Insekten, insbesondere Wildbienen. Was viele nicht wissen: Hummeln sind die ersten Wildbienen im Jahr, die auf Pollen und Nektar angewiesen sind. Krokusse und andere Frühblüher liefern dieses An-gebot. Damit die Blumen ab Februar wieder erblühen, müssen ihre Zwiebeln bereits im Herbst des Vorjahres gepflanzt werden.



Die Vereinsvorsitzenden Martina Pachaly und Jürgen Siegismund legten selbst Hand an und rammten die Spaten in den harten Boden, um darin beispielsweise Elfen-Krokusse zu versenken, die im Frühjahr blühen werden.



Der lsfb zeigte sich von der Idee begeistert, den Kindern einen Zugang zur Stadtnatur, die sie umgibt, zu eröffnen, und konnte sechs Schulfördervereine gewinnen, die die Pflanzaktionen in Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachkräften vor Ort umsetzen.



bee4us und der lsfb kennen sich aus dem Landesnetzwerk für Bürgerengagement Berlin e.V., in dem beide Mitglied sind, da ihre Tätigkeiten auf ehren-amtlichem Engagement beruhen. „Unser gemeinsames Projekt macht deutlich, dass Zivilgesellschaft wichtige Impulse setzen und den Kindern Zugang zu Themen bieten kann, die für die eigene Lebensumgebung von Bedeutung sind“, so Dr. Claudia Nickel, Geschäftsführerin des lsfb. Martina Pachaly und Jürgen Siegismund, beide im Vorstand von bee4us, bestätigen: „Bereits die Vorgespräche an den Schulen haben uns gezeigt, wie wichtig es ist, die Bildungseinrichtungen zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit tun wir nicht nur etwas für die Stadtnatur, sondern auch für das solidarische Miteinander in unserem Bezirk.“



Dank der Finanzierung der Blumenzwiebeln und des Materials über den Fonds „Sachmittel für freiwilliges Engagement in Nachbarschaften“ (FEIN) des Bezirks Tempelhof-Schöneberg, können die Pflanzaktionen realisiert werden. Die pädagogischen Fachkräfte erhalten bereits im Vorfeld eine fachliche Einweisung. Die Kinder erwerben das Wissen anhand einer kindgerechten Geschichte über die Hummel Helga, bevor sie selbst die Blumenzwiebeln pflanzen.



bee4us e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der Berlin zur „Wildbienen-Hauptstadt Europas“ machen möchte! Er setzt sich in Berlin für den Erhalt der Artenvielfalt von Bestäuber Insekten ein und für die Schaffung einer intakten Stadtnatur. Wissens- und Informationsvermittlung zu diesem Thema, hinweg über alle Altersgruppen, ist ein wesentlicher Be-standteil der ehrenamtlichen Arbeit. Darüber hinaus ist der Verein proaktiv im Austausch mit anderen Akteuren und entwickelt eigene Projektideen, z. B. Bau von Nisthilfen (Insektenhotels), Anlegen von Wildblumenwiesen oder Bepflanzung von Baum-scheiben. https://bee4us.berlin/



Der Landesverband der Kita- und Schulförder-vereine Berlin-Brandenburg e.V. (lsfb) ist die Spitzenorganisation der Berliner und Brandenburger Kita- und Schulfördervereine. Das Hauptziel des Verbands ist die Verankerung und Stärkung des zivilgesellschaftlichen Bildungsengagements und des Ehrenamts im frühkindlichen und schulischen Bildungsbereich. Seit 2004 unterstützt der lsfb die Gründung und Professionalisierung von Kita- und Schulfördervereinen und trägt in Zusammenarbeit mit diesen maßgeblich dazu bei, Kitas und Schulen bei der Erfüllung ihrer Erziehungs-, Bildungs- und Ausbildungsaufgaben ideell, praktisch und finanziell zu unterstützen. Der lsfb hat derzeit knapp 880 Mitgliedsvereine, davon 280 in Brandenburg. Damit gehören ca. 74.000 Menschen dem Landesverband an. Der lsfb wird finanziell gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) sowie über das Programm „Menschen stärken Menschen“ in Kooperation mit der spendenfinanzierten Stiftung Bildung. https://www.lsfb.de/

Quelle: lsfb



WÄRMEPUMPEN



Das letzte Thema in unserem Umwelt-Wochenrückblick beschäftigt sich mit Wärmepumpen. Lassen wir einmal die ganzen Verwirrungen beiseite, die Klimaminister Robert Habeck mit dem Heizungsgesetz angerichtet hat. Im Kern sind Wärmepumpen die sinnvollste Alternative zu Öl- und Gasheizungen, und auf Dauer auch preiswerter. Niemand wird gezwungen, seine alte Heizung sofort durch eine neue zu ersetzen, aber irgendwann wird dieser Schritt unausweichlich sein.



Am Samstag hat STIEBEL ELTRON auf dem EU-REF-Campus über den Einbau von Wärmepumpen informiert, vor allem auch über die Fördermöglichkeiten. Bei Kosten von rund 30.000 Euro werden zwischen 30 und 70 Prozent vom Staat übernommen. Patrick Faika , Leiter Außendienst Region Ost, und seine Kollegen, hatten viel zu tun, denn das Interesse ist groß. Wer sich zugunsten einer Wärmepumpe von seiner Ölheizung trennt, hat plötzlich sehr viel zusätzlichen Platz in seinem Keller.



Googelt man den Begriff Wärmepumpen, erfährt man, dass die jeweils effizientesten Anlage bei allen drei Quellenarten - Erdreich, Luft und Grundwasser - von STIEBEL ELTRON, dem deutschen Marktführer, stammen. Eine gute Orientierung für Verbraucher bietet ein Test der Stiftung Warentest. Dabei hat das unabhängige Institut mehrere Modelle einem Vergleich unterzogen. Als Testsieger konnten sich der Stiebel Eltron 232011, der Vaillant VED E 21/7 und der Stiebel Eltron DHB 21 ST durchsetzen.



Fast jedes Einfamilienhaus eignet sich für den Ein-bau einer Wärmepumpe. Aber: „Je schlechter das Haus wärmegedämmt und je höher der Heizwärmebedarf des Hauses ist, umso teurer wird es“, sagte Stiebel-Eltron-Chef Kai Schiefelbein in einem Gespräch mit der Zeitschrift Capital. Hinzu kommt, dass die Anlagen auch einen Strombedarf haben, der im günstigsten Fall über eine eigene Photovoltaikanlage gedeckt wird.



Noch ist für die Förderung genug Geld vorhanden, und es gebe auch keine zeitliche Begrenzung des Programms, sagt Patrick Faika, und hofft, dass auch eine neue Bundesregierung daran nichts ändern werde.



Dass STIEBEL ELTRON die Werbetrommel für Wärmepumpen rührt, ist verständlich. Zwar ist die Förderung ein Anreiz, auch wenn der Eigenanteil auch erst einmal finanziert werden muss. Im April 2024 berichtete aber die tagesschau, dass die Nachfrage rückläufig sei. Das Unternehmen rechnet damit, in diesem Jahr etwa 35.000 Wärmepumpen zu verkaufen, 15.000 weniger als im Vorjahr.



Das Hin und Her der Politik habe die Kunden verunsichert, womit die Diskussion über das Heizungsgesetz, die Deutschland über Monate bewegt hat, gemeint ist. Dass es, bedingt durch die rückläufige Nachfrage, bei STIEBEL ELTRON zu Kurzarbeit gekommen ist, kreidet Unternehmens-Chef Schiefelbein der Bundesregierung an. „Die Politik hat diesen Menschen Schmerzen zugefügt.“ Beim Gebäudeenergiegesetz habe die Bundesregierung „schlecht kommuniziert", und die Förderung für Hauseigentümer sei in „ziemlich unnötige Turbulenzen" gera-ten. Die momentane Lage hält Schiefelbein für paradox. Die Zuschüsse für den Kauf einer Wärme-pumpe seien so hoch wie nie, dazu gebe es zins-günstige KfW-Kredite, und die Lieferzeiten seien kurz - und doch schnappt der Kunde nicht so zu wie erhofft. Die Vorbehalte seien „psychologischer Natur" vermutet Schiefelbein. „Die negative Grundhaltung muss erst wieder verschwinden."



Und genau deshalb finden Informationsveranstaltungen statt. Weitere sind geplant, so Patrick Fai-ka. Bei der Gelegenheit können die Interessenten gleich den EUREF-Campus kennenlernen, auf dem die Klimaziele der Bundesregierung für 2045 schon heute erfüllt sind.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

