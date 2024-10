Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 10 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Ready to get startet in Berlin? geschrieben von: Redaktion am 11.10.2024, 10:27 Uhr

paperpress630 Am 9. Oktober starteten 80 neue, hoch motivierte junge Leute aus vielen Teilen der Welt ihr Studium an der Technischen Universität Berlin auf dem EUREF Campus in den Bereichen Energie, Bauen und Mobilität. Diente der erste Tag dem Kennenlernen des Campus und der Studierenden untereinander, folgte am zweiten Tag eine Einladung von Ankermieter Schneider Electric im Rahmen der erfolgreichen Veranstaltungsreihe „Energetic Aperi-tivo.“ Die Studierenden können hier die Unternehmen, die auf dem Campus tätig sind, kennenlernen und erste Kontakte zu einem möglichen künftigen Arbeitgeber knüpfen.



Gabriele van Laar-Rossa, Head of University Relations bei Schneider Electric, begrüßte die neuen Studierenden und informierte zuerst über ihr Unter-nehmen, das in 100 Ländern vertreten ist, 168.000 Mitarbeitende beschäftigt und 2023 einen Jahresumsatz von 36 Milliarden Euro erzielte. Der börsennotierte Elektrokonzern ist auf den Gebieten elektrische Energieverteilung und industrielle Automation tätig und wurde vom Time Magazine und von Statista gerade als nachhaltigstes Unternehmen der Welt ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rueil-Malmaison bei Paris und wurde 1836 von Adolphe und Eugène Schneider gegründet. Schneider Electric wird im Herbst 2024 seine Deutschlandzentrale auf dem neuen EUREF-Campus in Düsseldorf beziehen.



Jeet Banerjee, Isabel Blumrich und Gabriele van Laar-Rossa von Schneider Electric, Dr. Massimo Moraglio von der TU Berlin und zwei der Werksstudierenden, Diana Osma und Cheyenne Berger-Simoleit, die seit dem Vorjahr am TU-Campus EUREF studieren - gaben in ihren Statements den Neuen viele wertvolle Tipps für ihr Studi-um in den nächsten eineinhalb Jahren. Sie äußerten viel Verständnis für die Situation der Neu-Berliner, weit weg von zu Hause, in einer fremden Stadt. Zu den ersten Herausforderungen gehört, eine Bleibe zu finden.



Mutig sein, helfe beim Studium, womit gemeint ist, nachzufragen, wenn man etwas nicht verstanden hat; das ist nicht nur gut für einen selbst, sondern auch für diejenigen, die sich nicht zu fragen trauen. Das Studium erfolgt in der Gemeinschaftssprache Englisch. Damit kommt man in Berlin gut zurecht. Schaden kann es aber auch nicht, sich der deutschen Sprache zu nähern. Isabel Blumrich empfahl, jeden Tag ein deutsches Wort zu lernen. Am Ende des Studiums sind das immerhin 540, was zwar vom Standardwortschatz von 75.000 weit entfernt scheint, aber ausreichend ist, um sich etwas zu Essen zu kaufen oder nach dem Weg zu fragen.



Gabriele van Laar-Rossa dankte der Vorstandssprecherin der EUREF AG, Karin Teichmann, für die Möglichkeit, diese Veranstaltungsreihe durchzuführen. Auf dem EUREF-Campus sind 150 Unter-nehmen mit rund 7.000 Beschäftigten auf 5,5 Hektar tätig. Genügend Möglichkeiten also, auf einem überschau-baren Areal viele Kontakte zu knüpfen. Nach den Statements und Fragen der Studierenden, blieb noch viel Zeit, um sich beim Get Together im Foyer des Schneider Electric Gebäudes, bei einem leckeren Buffet mit Sushi, Bulettchen und Chicken Wings auszutauschen.



Aus der Fragestellung „Ready to get startet in Berlin?“ kann es nach diesem Abend nur heißen „Ready to get started in Berlin!!!“.



Ed Koch











Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: