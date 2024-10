Hauptmenü Start





Welcome auf dem EUREF-Campus geschrieben von: Redaktion am 10.10.2024, 07:36 Uhr

paperpress630 Gestern war es wieder so weit: Auf dem EUREF-Campus wurden die neuen MBA(Master of Business Administration)-Studierenden willkommen geheißen. Gemeinsam mit den Kooperationspartnern des EUREF-Talent-Campus Schneider Electric, Con-vex Energy, Wilo, Arcadis und SPIE begrüßte die Vorstandssprecherin der EUREF AG, Karin Teichmann, die neuen Impact Maker im Bereich Nachhaltigkeit. Es folgten Präsentationen der Wirtschaftspartner, Campus-Führungen durch Inpolis sowie Ice-Breaking- und Team-Building-Aktivitäten auf dem EUREF-Platz.



Rund 80 Studierende starten dieses Wintersemester einen der vier international anerkannten, englisch-sprachigen Masterstudiengänge: Energy Management, Building Sustainability, Energy Law oder Sustainable Mobility Management. Diese Programme sind modular und interdisziplinär aufgebaut und bereiten die Teilnehmenden auf Fach- und Führungspositionen in den Bereichen Energie, Bauen, Mobilität und Recht vor. Voraussetzung für die Aufnahme ist ein erster akademischer Abschluss sowie eine mindestens einjährige Berufserfahrung.



Schon seit über einem Jahrzehnt beschäftigen sich Studierende der Technischen Universität Berlin auf dem EUREF-Campus mit den zentralen Fragen der Energiewende. Durch die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen knüpfen die Studierenden frühzeitig wertvolle Kontakte. Sie wirken an zukunftsweisenden Projekten, wie der effizienten Herstellung von grünem Wasserstoff oder innovativen Speichermöglichkeiten für erneuerbare Energien, mit oder entwickeln gemeinsam neue Ideen. Diese starke Verzahnung von Forschung, Lehre und Wirtschaft schafft für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.



Auf dieses Erfolgskonzept des EUREF-Campus wies Karin Teichmann während ihrer Begrüßungsrede immer wieder hin und ermutigte die Studierenden, aktiv den Kontakt zu den auf dem Campus ansässigen Firmen zu suchen – letztlich lebt der EUREF-Campus vom Austausch und dem täglichen Miteinander.



Ob Praktikum, Werkstudententätigkeit oder Jobeinstieg direkt nach dem MBA-Studiengang: Die Möglichkeiten für eine Karriere bei den europaweit und international tätigen Wirtschaftspartnern in den Bereichen Umwelt, Klima, Energie und Mobilität sind vielfältig. Was alle eint, ist ein hohes Engagement für Nachhaltigkeit und für das Gelingen der Energie- und Mobilitätswende. So wurde der CEO der SPIE- Gruppe, Gauthier Louette, mit den Worten zitiert: „Ich möchte, dass SPIE-Mitarbeiter, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, zu sich selbst sagen: Ich habe heute etwas für den Planeten getan.“ Das fasst gut zusammen, welche Motivation die EUREF-Community generell vorantreibt.



Ab 2024 wird das erfolgreiche Konzept des Berliner Talent-Campus auch auf dem neuen EUREF-Campus in Düsseldorf umgesetzt. Dort beteiligen sich vier Universitäten und Hochschulen, die Technische Universität Dortmund, die Ruhr-Universität Bochum und die Universität Duisburg-Essen sowie die Hoch-schule Düsseldorf (HSD), am Aufbau und an der Durchführung der Studiengänge. Die ersten Studiengänge starten zum Wintersemester 2025.



Der innovative Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, der auf dem EUREF-Campus Berlin bereits seit Jahren gelebt wird, wird somit auch in Düsseldorf fortgeführt – mit dem Ziel, die nächsten Generationen von Fach- und Führungskräften für die Herausforderungen der Energiewende auszubilden.



Quelle: EUREF AG



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

