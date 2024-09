Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 25 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

KW 39 - ÖRR geschrieben von: Redaktion am 29.09.2024, 06:29 Uhr

paperpress629 Jeden Tag werde ich von Civey zu allen möglichen Themen befragt. Beispielsweise: „Wird der Rücktritt der Doppelspitze aus Ricarda Lang und Omid Nouripour Ihrer Einschätzung nach den Grünen langfristig eher helfen oder eher schaden?“ 38,1% eindeutig helfen, 15,8% eher helfen, 28,9% haben keine Meinung, 6,6% eher schaden, 10,6% eindeutig schaden. Was sagt uns das? Glaubt wirklich jemand, dass diese Rücktritte den Grünen helfen wer-den? Erstaunlich, wie schnell sich zwei Nachfolger gemeldet haben.



Wer die Grünen leitet, ist relativ unwichtig. Eine andere Umfrage geht aber an die Grundfesten der Meinungsfreiheit und Vielfalt. Es geht um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ÖRR), der, so der einleitende Satz zur Civey-Umfrage, „schon länger in der Kritik steht und nicht mehr zeitgemäß sein soll.“ Was ist zeitgemäß? TikTok, X und der ganze andere Irrsinn der asozialen Medien?



Nur weil die nachfolgende Generation nicht die Muße hat, sich 45 Minuten lang eine tiefgreifendere Dokumentation anzuschauen, durch die sie etwas lernen könnte, oder nicht in der Lage ist, eine Stunde lang dem Meinungsaustausch bei Maischberger zu-zuhören, kann doch nicht behauptet werden, dass der ÖRR nicht mehr zeitgemäß sei. Der Autor dieses Beitrages nutzt ausschließlich den ÖRR und erspart sich die Grausamkeiten der privaten Programme.



Nach langer Zeit habe ich mal wieder, aus Studien-zwecken, in der letzten Woche „tv total“ mit Sebastian Pufpaff bei ProSieben gesehen. Pufpaff war einmal ein recht guter Comedian. Was er allerdings in dieser Sendung ablieferte, war unter aller Sau. Was bekommt das Publikum dafür, dass es lacht? Dümmliche und platte Witze ohne Ende. Höhepunkt der Sendung: irgendwer hält eine Rede im Sitzen und bewegt sich dabei häufig ein wenig auf und ab. Jeweils zwischen den Auf und Abs fügt Puf-paff Furze ein und lacht sich dabei scheckig. Was für eine Zumutung.



Civey trägt weitere Argumente gegen den ÖRR vor:

„Kritisiert wurde beispielsweise die schleppende Digitalisierung oder der Mangel an modernen Inhalten.“ Was? Die zahllosen Dokumentationen zu allen möglichen aktuellen Fragen der Zeit sprechen eine andere Sprache. Natürlich darf in der Auflistung der „Skandal rund um die ehemalige RBB-Intendantin Patricia Schlesinger“ nicht fehlen. Gähn…



Anlass der Umfrage war, dass in dieser Woche „die Rundfunk-Kommission der Bundesländer Reformpläne bekannt“ gegeben hat, „die eine umfangreiche Programm-Kürzung beinhalten. Demnach sei geplant, 20 Hörfunkwellen und vier bis fünf der zehn Fernseh-Spartenkanäle zu streichen.“ Ob es wirklich 69 Radiowellen geben muss, weiß ich nicht. In einem Bundesstaat müssen aber alle Regionen mit ihren Themen vorkommen. So lange niemand auf die Idee kommt, aus radioeins, 88,8 und InfoRadio ein Programm zu machen, kann man über alles andere reden.



Was die Fernsehsender betrifft, so werden arte, 3sat, Kinderkanal, Phoenix oder ZDF neo genannt. Hat sich von denen, die diese Sender streichen wollen, jemals das hervorragende Programm angeschaut? Kann man in dieser Zeit wirklich auf ein Qualitätsprogramm wie dem Kinderkanal verzichten? Phoenix ist der wichtigste Demokratiekanal, den es gibt. Wo anders kann sich der interessierte Bürger live anschauen, was Rechtsextreme veranstalten, wenn sie nur die kleine Möglichkeit bekommen, mittels eines Alterspräsidenten die parlamentarische Demokratie ins Lächerliche zu ziehen, siehe Thüringen in dieser Woche.



Dazu an dieser Stelle einen Einschub. Im Erfurter Landtag konnte miterlebt werden, was die AfD anstellen kann, wenn man ihr die Gelegenheit dazu lässt. Wer der Meinung ist, der AfD könne der repräsentativ höchste Posten im Land überlassen wer-den,

sollte sich in der Phoenix Mediathek die Sitzung noch einmal in Ruhe ansehen.



Ja, es ist eine ebenso alte wie gute Tradition, dass die stärkste Fraktion den Parlamentspräsidenten stellen darf. Es ist auch eine gute Tradition, dass das älteste Mitglied des Parlaments die konstituierende Sitzung leitet. Das ist, wie sich zeigt, mit Leuten nicht möglich, die die freiheitliche-demokratische-parlamentarische Grundordnung abschaffen wollen. Man muss also zur Abwehr die Geschäftsordnungen anpassen, obwohl das ein sehr schwerwiegender Eingriff ist. Der Bundestag hatte längst beschlossen, dass nicht das an Lebensjahren älteste Mitglied die erste Sitzung leitet, sondern derjenige, der am längsten im Parlament sitzt. Die AfD rekrutiert offenbar in Seniorenheimen ihre Abgeordneten, um die Funktion des Alterspräsidenten besetzen zu können.

Und erst recht kann man keinem AfD-Politiker das Amt des Parlamentspräsidenten übertragen. Des-halb wurde die Tradition in Thüringen zurecht gebrochen und gerichtlich bestätigt.



Zurück zum ÖRR. Im Frühjahr haben mehrere Mitarbeitende des ÖRR Reformvorschläge zur Stärkung von Vielfalt und Demokratie unterbreitet. „Wir vermissen den Fokus auf unsere Kernaufgabe: Bürgern multiperspektivische Informationen anzubieten.“ Einschaltquoten dürften nicht die Programmgestaltung beeinflussen, lautet eine Forderung. Andernfalls drohe eine populistische Ausrichtung der Kultur- und Bildungsangebote, was den Bildungsauftrag des ÖRR gefährde. Zur Abbildung von Meinungsvielfalt sollten zudem die Beitragszahlenden beim Programm einbezogen werden. Die Initiatoren betonen ferner die Wichtigkeit des Lokaljournalismus, denn ‚Kultur in ihrer breiten Vielfalt ist ein wichtiger Baustein und Ausdruck der demokratischen Gesellschaft.‘“



So ganz verstehe ich diese Selbstkritik nicht. In den Regionalprogrammen wird aus jedem Kiez und von jeder Kuhbläke berichtet, und ständig werden die Zuschauer in alle möglichen Formate eingebunden. Wenn sich in irgendeiner Kleinstraße Berlins die Bürger über Verwaltungsunvermögen aufregen, kommt sofort Ulli Zelle mit seinem Ü-Wagen und sorgt für Ordnung. Im ZDF-Länderspiegel gibt es den „Hammer der Woche“, der aufzeigt, was Verwaltungen in der Lage sind für Unsinn anzurichten. Häufig helfen diese Beiträge zur Verbesserung der Situation.



Nach der Einleitung kommt Civey zum Kern der Umfrage. „Wie bewerten Sie die Pläne der Rundfunkkommission der Länder, im Zuge einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 20 Hörfunkwellen und vier bis fünf Fernseh-Spartenkanäle zu strei-chen?“ Sehr positiv 42,6%, eher positiv 13,8%, eher negativ 10,5% und sehr negativ 18,2%. Ich frage mich, ob diejenigen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben, jemals einen Blick auf die Programme von arte, 3sat oder Phoenix geworfen haben. Das schlechte Ergebnis hat m.E. mit dem von bestimmten Seiten geschürten Hass auf die freien Medien zu tun, die als „Lügenpresse“ verleumdet werden, weil sie schonungslos hinter die faschistischen Kulissen einer bestimmter Parteien schauen.



Nicht am Programm, sondern am Drumherum könnte man sparen. Ob die Intendantengehälter das Problem sind, weiß ich nicht. Gute Leute müssen gut bezahlt werden, jedenfalls nicht schlechter als die private Konkurrenz. Es ist gut, dass ARD und ZDF im Wechsel die Morgen- und Mittagsmagazine senden. Andere Synergien gäbe es bestimmt auch. Ein royales Ereignis in Großbritannien muss nicht von ARD und ZDF parallel übertragen werden. Bundestagsdebatten müssen nicht gleichzeitig in der ARD und bei Phoenix laufen, es reicht die Übertragung bei Phoenix. Auch in der Wahlberichterstattung könnten ARD und ZDF besser zusammenarbeiten.



Die Regionalprogramme haben eine wichtige Funktion. Die Abendprogramme der Dritten sind jedoch häufig unerträglich, wie oft denn noch die „30 schönsten Hits von ABBA“ oder der „Schlagerboom“?



Müssen es unbedingt neun Landesrundfunkanstalten sein? Warum gehört nicht Radio Bremen längst zum NDR, von wo es doch ohnehin fast das ganze Programm übernimmt. Warum haben der Saarländische und der Südwest-Rundfunkt noch nicht fusioniert? Warum gehören Westdeutscher und Hessischer Rundfunk nicht zusammen? Im NDR sind Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Das muss doch auch mit Hessen und NRW möglich sein.



Und auch beim rbb bin ich zu einem Kompromiss bereit, der da heißen könnte, Fusion mit dem Mitteldeutschen Rundfunk. Was heißt hier „Mittel-deutsch“? rbb und MDR sollen sich gefälligst analog zu den anderen Himmelsrichtungen Ostdeutscher Rundfunk nennen. Mit Rücksicht auf die Österreicher muss man den Sender ja nicht ORF nennen, ODR ginge auch. Das Geld gehört ins Programm, nicht in die Verwaltung, deshalb finde ich den ge-planten Verkauf des rbb-Gebäudes am Theodor-Heuss-Platz den richtigen Schritt in die richtige Richtung.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: