Ein bitterer Sieg geschrieben von: Redaktion am 23.09.2024, 05:57 Uhr

paperpress629 Darüber, dass die SPD, Dank Dietmar Woidke, die Wahl in Brandenburg gewonnen hat, kann man sich freuen. Über alle anderen Begleiterscheinungen wohl kaum, womit auch gemeint ist, dass Woidke sein Direktmandat um sieben Stimmen verpasst hat.



Die Rechtsextremen haben eine Sperrminorität im Landtag erreicht, mit der sie viel verhindern können, zum Beispiel Verfassungsänderungen und die Wahl von Verfassungsrichtern. Den Landtag auflösen können sie wenigstens nicht.



Die AfD sei die Zukunft, rief einer ihrer Chefs euphorisch ins Mikrophon. Leider scheint er recht zu haben. Schaut man sich an, welche Altersgruppen SPD und AfD gewählt haben, kann einem übel werden.



16-24-jährige SPD 19 AfD 32 Prozent

25-34-jährige SPD 20 AfD 34 Prozent

35-44-jährige SPD 24 AfD 34 Prozent

45-59-jährige SPD 29 AfD 33 Prozent

60-69-jährige SPD 36 AfD 29 Prozent

über 70 SPD 50 AfD 17 Prozent

Quelle: rbb 24



Woidke und die SPD verdanken ihren Sieg also den Rentnern. Die Jugend in Ostdeutschland stellt ein großes Problem dar. Wo sind die demokratischen Lehrer und Sozialarbeiter, die das wieder reparieren können? Auf die Eltern scheint kein Verlass zu sein, und auf die Großeltern scheinen die Jungen nicht zu hören.



Bitter ist auch, mit dem Bündnis Wagenknecht/Lafontaine koalieren zu müssen, denn allein haben SPD und CDU nur 44 der 88 Sitze im Landtag. Wie soll das bloß weitergehen?



Die Linke hat sich aus dem Landtag verabschiedet, die FDP wurde regelrecht pulverisiert und auch die Grünen sind zur Randgruppe in Brandenburg geworden. Das Brandenburger Ergebnis kann nicht gesamtdeutsch hochgerechnet werden, denn hier er-reicht nach der aktuellen Umfrage von INSA vom 21. September die Union 32 Prozent, SPD 15, Grüne zehn, AfD 20 und BSW zehn Prozent. FDP und Linke bleiben unter fünf Prozent. Eine Ampel-Koalition wird es nie wieder geben, sie sollte aber den Wählerauftrag bis September 2025 erfüllen. Olaf Scholz sollte seiner SPD einen letzten Liebesdienst erweisen und den Weg für einen besseren Kandidaten freimachen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

