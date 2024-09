Hauptmenü Start





Grüße aus der schönsten Landeshauptstadt geschrieben von: Redaktion am 20.09.2024, 21:17 Uhr

paperpress629 Bestünde die Möglichkeit, von der Spree übers Wasser bis zum Baggersee des EUREF-Campus Düsseldorf zu gelangen, könnte der Mercedes-Slogan, in leicht abgewandelter Form, „Zu Wasser, zu Lande und aus der Luft“, hier wiederbelebt werden.



Der Baggersee ist die Energiequelle des Campus und hat keinen Anschluss zum Rhein. Zu Lande ist der Standort mit Auto, Bus und Bahn, und aus der Luft leicht zu erreichen, liegt er doch direkt an der Autobahn, am Bahnhof und am Flughafen Düsseldorf.



Ein kleiner Rückblick: Spatenstich am 27. August 2021 mit dem damaligen Ministerpräsidenten von NRW, Armin Laschet, Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller und EUREF-Gründer Reinhard Müller. Grundsteinlegung am 14. Oktober 2022 mit dem neuen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst. Richtfest für den ersten Bauabschnitt und Einweihung der vom Berliner Gasometer nach Düsseldorf transportierten WM-, später Jauch- und jetzt EUREF-Kuppel am 16. Juni 2023. Und heute Mittag nun, am 20. September 2024, das Richtfest, „Kick-off“ genannt, für den zweiten Bau-abschnitt.



Wer sich den Zeitplan vom Spatenstich über die Grundsteinlegung bis zu den Richtfesten anschaut, weiß, dass er nicht in Berlin sein kann. Aber, in der schönsten und offenkundig schnellsten Landeshauptstadt der Bundesrepublik, Düsseldorf. Davon sind nicht nur die Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur und OB Dr. Stephan Keller überzeugt, sondern auch das Berliner EUREF-Team um Chefarchitekt Johannes Tücks. Warum das in Düsseldorf so gut klappt? Die Grüne und der Christdemokrat ziehen am selben Strang.



In dem insgesamt dreiteiligen Gebäudeensemble am Flughafen Düsseldorf werden Unternehmen, Start-ups sowie Einrichtungen aus Wissenschaft und Forschung mit 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im engen Austausch an Projekten aus Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit arbeiten.



Zum Richtfest waren zahlreiche Gäste aus Berlin angereist. Die Promidichte aus Düsseldorf war aber geradezu spektakulär. Neben Mona Neubaur und Dr. Stephan Keller gaben sich auch Landtagspräsident André Kuper, die Düsseldorfer Bürgermeister Clara Gerlach und Josef Hinkel, alle vier Düsseldorfer Bundestagsabgeordneten, Thomas Jarzombek (CDU), Andreas Rimkus und Zanda Martens (beide SPD) und Sara Nanni (Grünen), die Ehre.



Wer noch? Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer IHK Düsseldorf, Stefan Gierse und Iris Bruckhaus (Schneider Electric), Markus Holzke (SPIE), Frank Theobald (Klüh), Lars Redeligx (Airport Düsseldorf), Julien Mounier und Charlotte Beissel (Stadtwerke Düsseldorf), Matthias Jacob (Implenia). Auch dabei, die Vertreter des EU-REF-Talent Campus, Dr. Yves Gensterblum, Martin Faulstich, die Professorin Ellen Enkel sowie die Professoren Andreas Löschel und Martin Ruess.



Weil es sommerlich warm war, hieß das Trend-Getränk des Tages nicht Altbier, sondern „Pulle“. Das ist die neue Limonade, Bioqualität aus klima-neutraler Landwirtschaft, die es am Campus in Düsseldorf jetzt immer zu genießen gibt. Neben Nudeln und frischen Salaten, gab es – wenig originell – vermutlich als Gruß aus Berlin, Currywurst. Beim nächsten Fest vielleicht mal Düsseldorfer Spezialitäten wie „Senfrostbraten“, „Halve Hahn“ oder „Himmel un Ähd“.



Zukunftsort und Talent-Campus



Den Startschuss gab die landeseigene NRW. Ener-gy4Climate, die am 1. Juli rund 1.000 Quadratmeter Fläche im vierten Stock des Campus-Gebäudes übernahm. Die Landesgesellschaft für Energie und Klimaschutz ist ein Beispiel für die führenden Energieakteure, die dort angesiedelt werden und unter-schiedliche Kompetenzen und Branchenhintergründe aus Energie und Technologie kombinieren.



Ab September beginnt der französische Weltkonzern Schneider Electric mit der Übernahme von Flächen im Umfang von 10.000 Quadratmetern, sowie der Multitechnik-Dienstleister SPIE mit 8.000 Quadratmetern. Beide verlagern mit diesem Umzug ihre Deutschlandzentralen nach Düsseldorf. Sukzessive folgen zahlreiche weitere Unternehmen, die bereits Mietverträge unterschrieben haben. Eine Besonderheit des Campus ist die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschulen: In Kooperation mit der Universitäts-Allianz Ruhr sowie der Hoch-schule Düsseldorf und unter Beteiligung der auf dem EUREF-Campus ansässigen Unternehmen, wird aktuell ein Studien- und Weiterbildungsangebot entwickelt, das fünf Masterstudiengänge im Bereich Energie und Mobilität umfasst.



Ziel des EUREF-Campus Düsseldorf



Mit dem EUREF Campus Düsseldorf entsteht in Nordrhein-Westfalen ein Reallabor der Energie- und Mobilitätswende. Innovationen rund um die Themen Energie, Klimaschutztechnik, Umweltschutz und Mobilität werden von den angesiedelten Unternehmen und Einrichtungen entwickelt, erforscht und in Showrooms präsentiert. Mit der Eröffnung des neuen Campus werden die bereits bestehenden Arbeitsbeziehungen der Unternehmen intensiviert. Vorbild dieses grünen Innovationscampus ist der bereits existierende EUREF-Campus Berlin, an dem einige der in Düsseldorf beteiligten Unternehmen ebenfalls Standorte unterhalten.



Baufortschritt in drei Phasen



Der erste Bauabschnitt mit 39.000 Quadratmetern Mietfläche ist voll vermietet. Ein besonderes High-light ist der Innenhof rund um die EUREF-Kuppel, die wie schon in Berlin als Eventlocation genutzt wird. Auch der Konferenzbereich im ersten Obergeschoss ist eindrucksvoll. Der zweite Bauabschnitt mit 30.000 Quadratmetern Mietfläche ist im Rohbau fertiggestellt und soll 2025 den Nutzern übergeben werden. Der dritte Bauteil, der Mobility Hub, ist als Erprobungs- und Gründungs-Plattform konzipiert. Der dritte Bauabschnitt mit 18.500 Quadratmetern Fläche ist für 2026 geplant. Die Feier am 20. September wird also nicht die letzte gewesen sein.



Reinhard Müller: „Die Liste der Start-ups, Einrichtungen und Weltkonzerne, die Mietverträge unter-schrieben haben, ist das Who is Who der Smartesten und Besten. Wir sind davon überzeugt, dass unser Standort einen Beitrag zur Stadtentwicklung und zur Strahlkraft der Region leisten kann.“



Mona Neubaur: „Dort, wo Menschen zusammen-kommen, sich interdisziplinär austauschen und offen miteinander diskutieren, entstehen neue, wegweisende Ideen. Der EUREF-Campus in Düsseldorf ist so ein Ort: Ein Möglichkeitsraum, in dem innovative Konzepte für eine nachhaltige Zukunft und die klimaneutrale Transformation unseres Industriestandorts, unseres Energiesystems und unserer Mobilität entwickelt werden.“



Dr. Stephan Keller: „Mit dem EUREF-Campus entsteht in Düsseldorf ein Vorzeigeprojekt der Energie- und Mobilitätswende. Wir freuen uns darauf, dass schon bald die Partnerunternehmen hier Aktivitäten und Kooperationen entfalten werden. Das Konzept unterstützt außerdem die Strategien der Stadt Düsseldorf in Sachen Energiewende und Smart City. Darum hat die städtische Wirtschaftsförderung den Ansiedlungsprozess aus voller Überzeugung von Anfang an begleitet und gefördert.“



Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch

Quelle: EUREF AG



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

