Seitenwende bei der taz geschrieben von: Redaktion am 15.09.2024, 06:19 Uhr

paperpress629 Im Gegensatz zur heißen Stimmung in der Royal Albert Hall bei „Last Night of the Proms“ war es gestern Abend schon etwas kühl in der Wohnung vor dem Fernseher bei der Übertragung des Konzerts auf 3sat. Auch bei „Rule, Britannia!“ und dem „Pomp and Circumstance March“ von Edward Elgar wurde es nicht wärmer. Heute früh jedoch hatten die Heizkörper ein Einsehen und erwärmten sich. Das war es dann wohl mit dem Sommer.



Die Sommersonnenwende ist längst vergessen, bei der taz gibt es aber ab dem 17. Oktober 2025 eine „Seitenwende“, womit gemeint ist, dass nur noch die Wochenendausgabe in gedruckter Form erscheinen wird. Die Zeitungsauslagen am Kiosk oder der Tankstelle werden ausgedünnt. Bedrucktes Papier ist etwas Wunderbares, das Gefühl, eine Zeitung oder ein Buch in der Hand zu halten, ist durch nichts zu ersetzen. Aber, unsereins ist längst weg vom analogen Zeitungslesen und scrollt sich auf den Internetseiten durch. Gegen Bezahlung versteht sich. Dazu gehört auch die taz, viel Informationen und gute Kommentare für 10 Euro im Monat, die sich lohnen. Hier zwei Links zur taz mit den Hintergründen.



In seinem Kommentar schreibt Lukas Wallraff: „Unersetzbar ist eigentlich nur noch Klopapier.“



https://taz.de/In-eigener-Sache/!6036349/



https://taz.de/Gedruckte-Zeitungen/!6033925/





