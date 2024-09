Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 6 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Drachen über Tempelhof geschrieben von: Redaktion am 10.09.2024, 05:38 Uhr

paperpress629 Das laute „Go“ von Martina Mayr ist weithin zu hören, wenn das Team 4-Line mit ihren Drachen auf dem Tempelhofer Feld übt. Das muss auch so sein, denn sie hat in dem Viererteam den Hut auf, alle hören und reagieren auf ihr Kommando.





Beim 11. STADT UND LAND-Festival der RIE-SENDRACHEN am Samstag, dem 21. September 2024, will die Gruppe mit ihren Revolution-Drachen zeigen, was den Formationsflug so aufregend macht. Zwischen 11:00 und 20:00 Uhr werden rund 80 professionelle Drachenpiloten ihre selbstgenähten RIESENDRACHEN in die Luft steigen lassen.



„Bis zu zwölf Monate vergehen bis wir eine neue Kür-Choreografie so gut gemeinsam fliegen können, dass wir sie öffentlich zeigen. Ein Jahr Übung für eine vierminütige Darbietung“, schildert Tina Mayr den Prozess, der hinter einer Aufführung steckt. Die Drachen, so genannte Revolution-Drachen, weil sie den Drachenlenksport revolutioniert haben, sind alle selbstgebaut. Die 2,65 Meter hohen Fluggeräte mit 36 Metern Leinenlänge sind ultraleicht, damit sie auch bei schwierigen Windbedingungen den Drachenpiloten gehorchen und passend zur Musik beeindruckende Bilder an den Himmel zaubern.



Seit zehn Jahren fliegt Tina, wie sie alle nennen, mit ihren drei Teammitgliedern Stephie, Andy und Roman gemeinsam. Auf Drachenfestivals im ganzen Land oder auf ihrem Übungsgelände, dem Tempelhofer Feld. „Die Fläche bietet uns alles, was wir brauchen, und hat geniale Windverhältnisse. Ich kenne keinen Platz mitten in einer Stadt, der für Drachenflieger derart optimale Bedingungen bietet, wie das Tempelhofer Feld“, schwärmt Tina Mayr. Die Vorfreude auf das größte Familienfest Berlins im September ist schon heute beim Team 4-Line genauso groß wie die Riesendrachen.



Erwachsene und Familien mit Kindern sind herzlich eingeladen, beim 11. STADT UND LAND-Festival der RIESENDRACHEN ihre eigenen Drachen mitzubringen und fliegen zu lassen. Ein buntes Rahmenprogramm mit viel Musik und Unterhaltung rundet das Familienfest ab. Für ausreichend Essen und Getränke wird ebenfalls gesorgt.



Quelle: STADT UND LAND



Der Haupteingang Tor 10 ist vom Tempelhofer Damm am besten über den U-Bahnhof Paradestraße, Ausgang Peter-Strasser-Weg, zu erreichen.







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: