Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 15 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

KW 36 - Maybe we could geschrieben von: Redaktion am 08.09.2024, 07:11 Uhr

paperpress629 Nach einigen Voraufführungen fand gestern Abend im Europa-Center die Premiere des neuen Programms der Stachelschweine statt. Gleichzeitig wurde das 75jährige Bestehen des Traditionskabaretts gefeiert.



Mit „Ich hab´ noch einen Tesla in Berlin“ ist Frank Lüdecke und Sören Sieg ein genialer Blick in die Zukunft Berlins des Jahres 2029 gelungen. An vielen Stellen blieb einem das Lachen im Halse stecken, weil man sich leider sehr gut vorstellen kann, dass aus der Fiktion Realität werden könnte, vielleicht noch nicht in fünf Jahren, aber in absehbarer Zeit wohl doch.



Sahra Wagenknecht ist Bundeskanzlerin und im Hinterkopf hört man Hildegard Knef singen „Von nun an gings bergab.“ „Das Käsebrötchen kostet 14 Euro, BASF und Bayer sind nach Asien ausgewandert, VW und BMW gehören zu Tesla. Die Kreditwürdigkeit der Bundesrepublik wurde auf BB heruntergestuft, die Steuern gehen zur Hälfte für Zinszahlungen drauf.“ Was Elon Musk und Tesla damit zu tun haben, sollten Sie durch einen Besuch bei den Stachelschweinen herausfinden.



https://diestachelschweine.de/spielplan



Seit Caroline und Frank Lüdecke zum 70sten Jubiläum 2019 das Kabaretttheater Die Stachelschweine mit dem 83sten Programm „Viel Tunnel am Ende des Lichts übernommen haben“, konnte der Autor dieses Beitrages alle Programme miterleben. In der Tradition der Kabarett-Gründer Rolf Ulrich, Alexander Welbat, Klaus Becker und Joachim Teege geben sich auch Frank Lüdecke und Sören Sieg besonders viel Mühe bei den Titeln ihrer Programme, zum Beispiel: „Überall ist besser als nichts!“ oder „Steglitz, wir haben ein Problem.“ Das neue Programm trägt die laufende Nummer 90. Alle bisherigen Programme des Autorenteams waren Kabarett vom Feinsten. Mit „Ich hab´ noch einen Tesla in Berlin“ ist den beiden allerdings ihr Masterpiece gelungen. Jede Szene ein Knaller, keine Zeit zum Luftholen, Schlag auf Schlag tauchen wir in das Berlin des Jahres 2029 ein und erleben geradezu erschüttert mit, was aus dieser Stadt, aus diesem Land unter der Regierung von Sahra Wagenknecht geworden ist. Das muss man gesehen haben!



Ein Programm kann vom Text, der Musik, der Choreografie und der Technik noch so gut sein, es nutzt alles nichts, wenn diejenigen fehlen, die das Werk auf die Bühne bringen. Das Ensemble mit Santina Maria Schrader, Mirja Henking und Sebastian Stert ist grandios. Neben ihrer schauspielerischen, gesanglichen und tänzerischen Leistung ist auch ihr Organisationstalent beachtlich. Immer wieder müssen sie die Bühne und sich selbst von einer Szene zur anderen umdekorieren und in eine neue Rolle schlüpfen. Es ist immer etwas ungerecht, wenn man aus drei Hervorragenden einen besonders hervor-hebt, aber Santina Maria Schrader als Sahra Wagenknecht und Franziska Giffey ist brillant und umwerfend komisch.



Was für ein toller Abend im Europa-Center. Rolf Ulrich und Wolfgang Gruner und alle früheren Stachelschweine wären begeistert. Zu wünschen wäre dem Theater, dass es weiterhin so gut besucht ist wie zur Premiere, bei der sich viele über ihre Freikarte gefreut, aber sicherlich den Gegenwert gespendet haben werden. Bei der Premiere von „Steglitz, wir haben ein Problem“ bestand die Vize-Bürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski, darauf, ihr Ticket zu bezahlen. Vorbildlich. So halten wir es selbstverständlich auch.



Die spannende Geschichte der Stachelschweine ist nachzulesen unter

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Stachelschweine



Nichts geht über einen Live-Kabarett-Abend. Dafür aber extra nach Köln zu reisen, von wo die Mitternachtsspitzen und die heute-show kommen, ist vielleicht etwas zu aufwendig. Wozu hat man einen Fernsehapparat?



Am Freitagabend liefen die Mitternachtsspitzen im WDR zu einer ungewöhnlichen Zeit, um 20:15 Uhr, und mit ungewöhnlicher Länge von 90 Minuten. Gastgeber Christoph Sieber bot Jonas Greiner, Urban Priol, Herrn Schröder, Ralf Senkel, Simone Solga, Karen Dahmen, Michael Hatzius, Martin Maier-Bode sowie den Musikern Peter Brings, Eko Fresh, Tobi Hebbelmann und Till Menzer die Bühne im Alten Wartesaal am Kölner Dom. Ein sehr abwechslungsreiches Programm, und für Christoph Sieber typisch, auch mit nachdenkli-chen Texten.



Natürlich war der Auftritt von Urban Priol einer der Höhepunkte im Programm, besonders gelungen die Szene, in der ein Ortsverein der SPD ums Überleben kämpft. Angelehnt an den berühmten Spruch von Barack Obama „Yes, we can!“ geben sich die Kölner SPD Genossinnen und Genossen bescheidener: „Maybe we could!“



Um 22:40 Uhr meldete sich am Freitag auch die heute-show aus der Sommerpause zurück. Endlich erklärt uns Oliver Welke wieder, wie die Lage wirklich ist. Beide Sendungen in den Mediatheken.



Ed Koch



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: