Das Image Berlins geschrieben von: Redaktion am 05.09.2024, 00:12 Uhr

paperpress629 Auf dem Hoffest hatte der Regierende Bürgermeister noch nichts verraten. Kai Wegner erwähnte nur, dass der Ruf Berlins im Süden Deutschlands nicht besonders gut sei, wir aber dafür international der Place to be schlechthin sind, vor München, Frankfurt und Hamburg. Um das Ansehen Berlins bundesweit genauso attraktiv erscheinen zu lassen, wie es international schon ist, startet der Senat heute eine Imagekampagne.



„Ziel ist es, das Gemeinschaftsgefühl der Stadt zu stärken und national für Berlin zu werben. Mit verschiedenen Botschaften spricht die Kampagne selbstironisch die Herausforderungen der Stadt an und stellt die Vorteile als international renommierter Standort für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft heraus.“



Die Pressemitteilung trägt den Vermerk:

Sperrfrist 5. September 2024



Wir haben uns heute Nacht extra den Wecker ge-stellt, um vor dem Erscheinen des Tagesspiegel-Newsletters Checkpoint diesen Beitrag zu veröffentlichen. Denn dort wird es vermutlich den üblichen Spott geben, gepaart mit einer Stellungnahme des Bundes der Steuerzahler, der die bekannten Fragen nach Kosten/Nutzen stellt.



Slogan: "WEIL ES HIER NICHTS BESONDERES IST, WENN DU WAS BESONDERS BIST."



„16 verschiedene Motive erscheinen ab dem 5. September auf 1.500 Flächen in Berlin, in Printanzeigen und Online-Medien. Die Motive adressieren unter-schiedliche Themen - von Nachbarschaft über Kultur, Bildung, Mobilität und Vielfalt bis zu Großevents. Einige Botschaften werden in englischer, türkischer und arabischer Sprache im Stadtbild zu sehen sein, um die fremdsprachigen Communities der Stadt anzusprechen. Weitere Motive werden auf Polnisch, Russisch und Ukrainisch über den @wir.berlin-Kanal ausgespielt. Die Kampagne ist nicht auf Berlin beschränkt, sondern wird in rund zehn deutschen Städten sichtbar sein.



Slogan: "HIER ZIEHEN BAYERN DIE LEDERHOSEN AUS."



Unter anderem in München (besonders wichtig!), Stuttgart und Köln (hoffentlich auch in Frankfurt und Hamburg) mit eigenen Botschaften, die selbst-ironische Verbindungen zwischen den Städten und Berlin herstellen.“ Anmerkung: Es müsste heißen: „Wir ziehen den Bayern die Lederhose aus!“



Slogan: "WAS WELTREIS? EINMAL RINGBAHN UND DU HAST ALLS GESEHEN."



Anmerkung: Trifft zu, wenn S41 und S42 wirklich rundherum fahren.



Kai Wegner: „Berlin ist eine starke Marke. Aber auch eine Marke muss kontinuierlich gepflegt wer-den. International hat Berlin eine hohe Anziehungs-kraft, aber national gibt es leider immer noch Vor-behalte oder Klischees über Berlin. Wir wollen des-halb mit der Kampagne für Berlin als Stadt der Freiheit, Internationalität, Vielfalt und Solidarität werben. Wir räumen mit manchen Klischees auf, strahlen Zuversicht aus und stärken den Zusammenhalt in unserer Stadt, der gerade in diesen herausfordernden Zeiten so wichtig ist.



Die Senatskanzlei setzt die Kampagne gemeinsam mit Berlin Partner um. 33 Unternehmen aus dem Berlin-Partner-Netzwerk bringen zusätzliche Medialeistungen ein, um eine hohe Sichtbarkeit zu erreichen.“



Dr. Stefan Franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner: „Nichts beschreibt Berlin besser als Berlin sich selbst – und das bringt diese neue Imagekampagne zum Ausdruck. Was Berlin ausmacht, das wissen die Berlinerinnen und Berliner am besten. Durch die Unterstützung des starken Berlin-Partner-Netzwerks konnten zudem Ressourcen gebündelt und durch Sachleistungen zu fast 100 Prozent verdoppelt werden.“



Slogan: "WENN EGAL IST, WO DU HERKOMMST, DANN GEHÖRST DU HIERHIN."

"ECHTE SCHWABEN ZIEHEN UM."



Anmerkung: Im Prenzlauer Berg gibt es ach so tolerante Berliner, die sich wünschen, dass die Schwaben wieder dorthin zurückziehen, von wo sie hergekommen sind.



Den Etat für die Kampagne hat die Berliner Agentur Dojo im Dezember 2023 nach einer europaweiten Ausschreibung gewonnen. Dominic Czaja, CEO von Dojo (offenbar nicht verwandt oder verschwägert mit Mario (CDU) und Sebastian (FDP), oder?): „Als Berliner Agentur ist es für uns eine besondere Ehre, das Bild unserer Stadt mit einer Kampagne bereichern zu dürfen. Es ging uns dabei vor allem darum, eine Tonalität zu bestimmen, die nicht nach Werbung, sondern nach Berlin klingt - ehrlich, selbstbewusst und ein bisschen selbstironisch.“



Slogan: "TIERPARKT GIBTS, ZOO GIBTS AUCH. UND ZIRKUS IST SOWIESO JEDEN TAG."



Von Berlinchen nach Berlin



Eine 15-minütige Mockumentary (fiktive Filme, die vortäuschen, reale Ereignisse zu dokumentieren) im Internet www.entdeckeberlinchen.de (äußerst sehenswert mit einem Gastauftritt von Kai Wegner) ein dazugehöriger Trailer in den Yorck-Kinos und im Radio haben vorab auf die Kampagne eingestimmt. Darin versuchen zwei „Zugezogene“ Berlin nach Berlinchen zu bringen und stellen fest: „Berlin ist nur Berlin in Berlin.“



Von Berlinchen aus startet die Kampagne nun in Berlin, national und digital: Dort stellt die Kampagne unter dem Motto „Faces of Berlin“ auf dem Stadtmarketingkanal @wir.berlin engagierte Menschen, Vereine und Initiativen aus Berlin vor. Im Winter 2024/2025 wird eine Charity-Aktion mit dem Schwerpunkt Obdachlosigkeit den Abschluss der Kampagne bilden.



Berlinchen gibt es wirklich und ist ein Ortsteil der Stadt Wittstock/Dosse im brandenburgischen Land-kreis Ostprignitz-Ruppin. Bis zum 25. Oktober 2003 bildete der Ort eine eigene Gemeinde. Berlinchen liegt im Nordosten der Gemeinde Wittstock/Dosse, etwa 5 km südlich der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern. Herzensgute, emphatische und weltoffene 202 Einwohner, siehe Mockumentary. Wikipedia



Slogan: "1.100.000 EHRENÄMTER. VON WEGEN UNS IST NICH MEHR ZU HELFEN."



Alle Motive der Kampagne unter

www.berlin.de/rbmskzl/service/corporate-design/imagekampagne-1481279.php



Ich freue mich auf die Reaktionen der Hauptstadt-presse und auf die erste „heute-show“ nach der Sommerpause am Freitag, dem 6. September, um 22:40 Uhr im ZDF. Und was sagen Sie?



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

