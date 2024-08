Hauptmenü Start





September Highlights geschrieben von: Redaktion am 31.08.2024, 05:36 Uhr

paperpress628 Stachelschweine

Riesendrachen

und LÜÜL





Die Stachelschweine werden 75!



Im Jubiläumsprogramm 75 Jahre Stachelschweine: „Ich hab‘ noch einen Tesla in Berlin“ wird eine Zukunftsvision des Jahres 2028 erzählt: Die neue Bundeskanzlerin Sarah Wagenknecht und ihr Vizekanzler Boris Pistorius geraten zunehmend unter Druck, weil die Staatsverschuldung unaufhaltsam voranschreitet.



Das Käsebrötchen kostet 14 Euro. BASF und Bayer sind nach Asien ausgewandert, VW und BMW gehören zu Tesla. Die Kreditwürdigkeit der Bundesrepublik wurde auf BB herabgestuft, die Steuern gehen zur Hälfte für Zinszahlungen drauf.



Da hat Vizekanzler Pistorius eine Idee. Mit einer einzigen Maßnahme, so rechnet er vor, kann Kanzlerin Wagenknecht alle ihre Wahlversprechen finanzieren: Rente ab 55, kostenloser Öffentlicher Ver-kehr und Mietendeckel auf dem Stand von 1989. Es ist der Geheimplan Berlin. Die Hauptstadt soll als Tafelsilber Deutschlands verkauft werden. Ein bekannter Entwickler von Elektroautos und Inhaber eines Mikroblogging-Dienstes schlägt sofort zu… Von nun an kann nichts mehr schiefgehen! Doch dann geht doch alles schief...



Das Jubiläumsprogramm der STACHELSCHWEINE bietet temporeiches, aktuelles und hintersinniges Kabarett mit viel Musik: Zum 75. Jubiläum legen die STACHELSCHWEINE ein Programm vor, das schwarzen Humor elegant mit Berliner Gelassenheit verknüpft. Wenn alles in Panik gerät, wissen wir: Niemand hat die Absicht Berlin zu verkaufen!



Es spielen: Santina Maria Schrader, Mirja Henking,

Sebastian Stert.

Buch: Frank Lüdecke, Sören Sieg

Regie: Frank Lüdecke

Musik: Luca Fazioli

Arrangements: Martin Rosengarten



Tickets:

https://diestachelschweine.de/programm/produktion/jubilaeumsprogramm-75-jahre



Termine:

Öffentliche Probe: 4. September 2024

Tickets auf allen Plätzen 17 Euro

Voraufführungen am 5. und 6. September 2024

Tickets 28 bis 39 Euro

Premiere am 7. September 2024

Tickets 29 bis 42 Euro

Jeweils ab 20:00 Uhr

Danach fast täglich im Programm.

Theater im Europa-Center



Für die Voraufführungen am 5. und 6. September 2024 verlosen wir je zwei Tickets. Interessenten bitte melden unter

paperpress@berlin.de



Das Kabarett Theater Die Stachelschweine ist das älteste Berliner Kabarett und das zweitälteste in ganz Deutschland. Es wurde im Herbst 1949 in dem Künstler- und Studentenlokal Badewanne unweit der Berliner Gedächtniskirche als Schauspielerkollektiv gegründet. Der Name Stachelschweine ist angelehnt an eine Zeitschrift der 1920er Jahre, Das Stachelschwein, deren Herausgeber der Schriftsteller und Kabarettist Hans Reimann war.



Die ganze spannende Geschichte der Stachelschweine ist nachzulesen bei Wikipedia.

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Stachelschweine



Festival der Riesendrachen

Am 21. September 2024

von 11:00 bis 20:00 Uhr

auf dem Tempelhofer Feld



Ein 15 Meter großer Star Wars Millennium Falke und eine 18 Meter große Star Trek USS Enterprise wer-den beim Festival der RIESENDRACHEN über dem Tempelhofer Feld schweben. Jean Paul Maurin aus Frankreich bringt seine großen Fluggeräte mit. Seit 25 Jahren ist er Drachendesigner und hat sich auf Science-Fiction-Schiffe spezialisiert.



Zwischen 11:00 und 20:00 Uhr werden unter den rund 80 professionellen Drachenpiloten auch einige Teams aus dem Ausland ihre selbstgenähten RIESENDRACHEN in die Luft steigen lassen.



Aus Belgien reisen Karin und Roger Stevens an. Das Drachenflieger-Ehepaar besucht seit vielen Jahren Drachenfestivals in ganz Europa. Was sie sehen, regt sie zu neuen Ideen für ihre Stabdrachen an, die sie mit Applikationstechnik herstellen. „Viele kleine Teile ergeben am Ende einen großen Drachen“, erklären sie.



Das Thaitan-Kite-Team aus Thailand besteht aus vier Mitgliedern und reist aus Bangkok nach Berlin. Große, bunte Fische, ein 20-Meter großer regenbogenfarbener Bonbon und ein riesiger junger Hund (Foto) gehören zu den vielen unterschiedlichen Dra-chen, die das Team unter anderem steigen lassen wird.



Erwachsene und Kinder sind herzlich eingeladen beim 11. STADT UND LAND-Festival der RIE-SENDRACHEN ihre eigenen Drachen mitzubringen und fliegen zu lassen. Ein buntes Rahmenprogramm mit viel Musik und Unterhaltung runden das Familienfest ab. Für ausreichend Essen und Getränke wird ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Quelle: STADT UND LAND



Mensch & Musik:



Ab jetzt wieder einmal monatlich im Al Hamra: Mensch & Musik / Lüül & Gast. Das schon mal aus-gefallene Treffen mit dem begnadeten Liedermacher Bastian Bandt wird nachgeholt! Der Mann berührt und bewegt, und darum geht's! Er hat zu-dem eine ungewöhnliche Biografie, wie ich im Gespräch anlässlich der Bardenale feststellen konnte. Ein interessanter Musiker, und ich freu mich, dass es im September mit ihm klappt.



Donnerstag, 19.9., 19:30 Uhr Al Hamra

Mensch & Musik mit Bastian Bandt

Freitag, 27.9., 19:30 Uhr - Zebrano-Theater

Samstag, 28.9., 20:00 Uhr - Wabe

Cathrin Pfeifer mit dem 30-jährigen Bandjubiläum ihres Trios Trezoulé, Trio Fado und vielen weiteren Gästen (Duo)



Alle Infos unter: https://luul.de/









Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

