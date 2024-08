Hauptmenü Start





Kein Zutritt für Geflüchtete geschrieben von: Redaktion am 29.08.2024, 07:38 Uhr

paperpress628 Während die schönster Stadt der Welt gestern Abend eine grandiose Eröffnungsveranstaltung der Paralympischen Spiele präsentierte, bei der sich friedlich vereint 4.500 Sportler aus 180 Ländern treffen, um ihre Leistungen zu messen, beschäftigt sich heute das Parlament des Landes Brandenburg in einer Sondersitzung mit den „politischen Konsequenzen aus dem Anschlag in Solingen.“





Beantragt hat die Sondersitzung die rechtsextreme AfD. „Sie fordert unter anderem, Flüchtlingen zu verbieten, öffentliche Veranstaltungen zu besuchen.“, meldete heute Morgen das InfoRadio des rbb.



Die AfD weiß natürlich, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende Daniel Keller recht hat, wenn er diesen Vorschlag als grundgesetzwidrig kritisiert. „CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann spricht von menschenverachtenden Vorschlägen. Er wirft der AfD vor, den Anschlag zu missbrauchen, um rechtsextreme Ideologie zu verbreiten.“ Diese Be-denken sind der AfD egal, weil es ihr nur um ihre Fremdenfeindlichkeit geht.



Es müsse etwas getan werden, sagte der CDU-Politiker Jens Spahn bei Markus Lanz, bevor die AfD 70 Prozent bekommt. Richtig. Gesetze anwenden und durchsetzen. Wenn nach einem gescheiterten Versuch, den späteren Attentäter von Solingen abzuschieben, keine weiteren unternommen wurden, dann haben wir auch ein Problem mit unseren Sicherheitsbehörden. Das man ihn nicht angetroffen habe, ist eine ziemlich dünne Ausrede. Wo und wie habe man denn nach ihm gesucht?



Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass eine rechts-extreme Partei nicht 70 Prozent der Wählerstimmen benötigt, um ein Land in den Abgrund zu führen. Am 6. November 1932 fand die letzte demokratische Wahl der Weimarer Republik statt. Die NSDAP er-hielt 33,1 Prozent, 4,2 Prozent weniger als bei der Wahl vom Juli desselben Jahres. Weil aber keine Regierungsbildung zustande kam, ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die nächste Wahl am 5. März 1933 fand unter Verhältnissen statt, wie man sie heute zum Beispiel aus Russland kennt. Gegenkandidaten waren weitestgehend entsorgt worden. Angeblich bekam die NSDAP 43,9 Prozent.



Eine Grafik zeigt anschaulich, wie die Weimarer Republik ab 1930 mehr und mehr in der braunen Nazi-Scheiße versinkt. Ob unsere Demokratie wehrhaft genug ist, um eine Wiederholung der Ge-schichte zu verhindern, darf zumindest kritisch hinterfragt werden.



Was waren das gestern Abend für wunderbare Bilder von Sportlern, die ihrer körperlichen Beeinträchtigung zum Trotz artistische Leistungen vor-führten, zu denen andere mit allen Gliedmaßen nicht in der Lage wären.



Die Überlebenschancen in Hitler-Deutschland waren für behinderte Menschen gering. Im Zweiten Welt-krieg wurde auch in den zu erobernden Ländern mit ihnen kurzer Prozess gemacht. So wurde zum Bei-spiel in der psychiatrischen Anstalt von Kursk, einem Gebiet, das gegenwärtig Schlagzeilen im Verteidigungskampf der Ukraine gegen Russland macht, das Personal der Anstalt gezwungen, 1.500 „nicht arbeitsfähige Insassen zu töten.“ „400 Menschen verhungerten, etwa 600 wurden durch Gift-spritzen getötet. Die Überlebenden wurden in mindestens fünf Massenerschießungen bis Herbst 1942 ermordet.“



Adolf Hitler hätte Paralympics, falls es sie 1936 schon gegeben hätte, nie eröffnet. Die Traumbilder von Reichsdeutschen waren große, blonde, blauäugige Männer, die eigens gezüchtet wurden. Dass sich die Naziführung angesichts ihres eigenen Erscheinungsbildes solche Menschen wünschte, ist verständlich. Der einhodige Führer umgab sich mit einem hinkenden Propagandaminister (Goebbels hatte einen Klumpfuß und wurde wegen seiner relativ geringen Körpergröße von Gegnern des NS-Systems, aber auch von Rivalen in den eigenen Reihen, spöttisch nachgedunkelter Schrumpfgermane genannt), und dem übergewichtigen Morphinisten Göring, der zwischenzeitlich zwangsweise in die Psychiatrie eingewiesen wurde. Er hatte wohl Glück, dass er 1942 nicht in Kursk in Behandlung war. Quelle: Wikipedia



Ja, ich weiß, man macht sich über die Leiden anderer Menschen nicht lustig. Es geht hier aber nicht um andere Menschen, sondern um Monster, die Millionenfach unschuldige Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer Behinderung ermordet haben.



Ob sich Verbrechen, wie sie im „III. Reich“ stattfanden, wiederholen könnten, wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Björn Höcke zum Bundeskanzler ernennt, ist eher unwahrscheinlich. Sollte die AfD in eine Machtposition kommen, kann man sich aber ausrechnen, was das bedeuten würde, für die Demokratie, für die unabhängigen Medien und die Justiz, für die freie Kultur und vielem mehr.



Vor allem aber dürfte Schluss mit der verhassten Erinnerungskultur sein. „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte", sagte der Mann mit der Windhund Krawatte Alexander Gauland 2018 beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach. Damals war Gauland Partei- und Fraktionsvorsitzender der AfD. Quelle: Deutsche Welle



„In Deutschland hat es in den vergangenen fünf Jahren mehr als 1.000 rechte Vorfälle in Gedenkstätten gegeben. Das haben Recherchen des Deutschlandradios ergeben. Bei den meisten Taten handelt es sich um Sachbeschädigungen. Alarmierend sei vor allem die niedrige Aufklärungsquote, heißt es. Bundesweit werden demnach weniger als zehn Prozent der Fälle aufgeklärt. Den Angaben zufolge haben fast 94 Prozent der ermittelten Tat-verdächtigen die deutsche Staatsangehörigkeit. Rund 87 Prozent sind männlich.“ Quelle: InfoRadio rbb



„In Thüringen hat der Leiter der NS-Gedenkstätten, Wagner, Morddrohungen erhalten. Hintergrund dürfte ein Brief sein, in dem er der AfD vor der an-stehenden Landtagswahl eine Verharmlosung der Nazi-Verbrechen vorgeworfen hatte. Der Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittel-bau-Dora hat nach einem Brief an die Thüringer Wählerinnen und Wähler Drohungen erhalten. Sein Bild sei in der Gedenkstätte Mittelbau-Dora auf eine Todesmarschstele geklebt worden, schrieb Jens-Christian Wagner auf X. Die Stele erinnert an die Opfer der Todesmärsche aus den Lagern des KZ-Komplexes Mittelbau-Dora.“ Quelle: tagesschau



Der sich verbreitende Hass auf alles Fremdländische nimmt zu und wird pauschalisiert. Wer kann schon einen Asylanten mit oder ohne Bleiberecht, von einem Einwanderer mit deutschem Pass unterscheiden? Unser Land würde ohne Einwanderer zusammenbrechen. Von der Gastronomie bis zum Pflege-dienst sind wir auf Zuwanderung angewiesen, vor allem auch im Osten Deutschlands.



Terrorakte wie in Solingen müssen durch ein besseres Sicherheitssystem verhindert werden. Für den Satz: „Es gibt hundertausendfache Beispiele für eine gelungene Integration“, bedankte sich gestern Abend ein Leser. Es müsste eigentlich „millionenfach“ heißen. Ein anderer schrieb: „Leider läuft in diesem Land viel schief und wegschauen und Schön-reden hilft nicht mehr. Aber Ihr wogen Gutmenschen wollt das nicht wahrhaben oder sehen. Wenn wir so weitermachen, endet es in einer Katastrophe.“ Woke beschreibt, ein „wachsames“ Bewusst-sein für mangelnde soziale Gerechtigkeit und Rassismus. Ich bekenne mich zum Wokismus.



Ed Koch



