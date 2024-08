Hauptmenü Start





Dombra geschrieben von: Redaktion am 25.08.2024, 09:17 Uhr

paperpress628 Die Dombra ist ein weit verbreitetes Zupfinstrument in mehreren zentralasiatischen Staaten. Das Eura-sian Student Symphony Orchestra brachte gestern Abend gleich ein ganzes Ensemble mit. Das Orchester der Nationalen Kunstuniversität Kasachstans war bereits 2016 bei Young Euro Classic zu Gast.



Für mitteleuropäische Ohren sind das eher unbekannte Lauten-Klänge, die der profilierte kasachische Komponist Nurghissa Tilendijew in seiner Komposition Makhambet mit dem Instrumentarium des klassischen Orchesters kombiniert hat und das Dombra Ensemble „Shabyt“ vortrug. Auch Wolf-gang Amadeus Mozarts „Rondo alla Turca“ wurde für Dombra-Ensemble und Orchester arrangiert.



Begonnen hatte das Konzert nach der Hymne und der Begrüßung durch den Jubiläumspaten Boris Aljinovic und vor dem Dombra Ensemble mit Robert Schumanns Konzert für Klavier und Orchester mit der kasachische Pianistin und Komponistin Karina Nurlanovna Izmailova und dem kasachischen Dirigenten Yerbolat K. Akhmedyarov, der 2011 das Dombra Ensemble „Shabyt“ gründete und mit ihm in den USA, Großbritannien, Deutschland, Österreich und Italien auftrat.



Für uns waren gestern Abend Ortrun Landmann und Marlies Moelders im Konzerthaus. Sie waren begeistert. Vor allem hat ihnen der fulminante Auf-tritt des Ensembles Shabyt besonders gut gefallen.



„In der traditionellen kasachischen Bekleidung interpretierten sie mit der Dombra Mozarts Rondo Alla turca. (dies hätte ihm bestimmt gefallen). Der Türkische Marsch von Wolfgang Amadeus Mozart ist eigentlich kein alleinstehendes Stück, sondern der letzte Satz aus seiner Klaviersonate Nr. 11. Seinen ‚Spitznamen‘ hat dieser Satz erhalten, weil Mozart mit musikalischen Mitteln die damalige türkische Militärmusik („Janitscharenmusik“) imitiert. Die Authentizität von Mozarts Imitation darf jedoch an-gezweifelt werden – wahrscheinlicher ist, dass Mo-zart einen Stil imitierte, der in Wien Ende des 18. Jahrhunderts als „türkisch“ verstanden wurde.“



Nach der Pause wurde Antonín Dvořáks Achte gespielt, „ein Wunderwerk aus schönen Melodien und tiefempfundenen Klängen.“



Das Eurasian Student Symphony Orchestra ist der Nationalen Universität der Künste Kasachstan in der Hauptstadt Astana angegliedert und wurde 2008 von der damaligen Rektorin der Universität, Aiman Mussakhajayeva, gegründet, um das 10-jährige Bestehen des Instituts zu unterstreichen. Seitdem hat sich das Orchester durch seine hervorragenden Leistungen sowie durch abwechslungsreiche Programme einen besonderen Namen gemacht, der in Einladungen zu Konzerten in aller Welt sichtbar wird. Neben Auftritten im Staatlichen Konservatorium von St. Petersburg und dem Großen Saal des Tschaikowski-Konservatoriums in Moskau stand unter anderem eine Tournee nach Spanien auf dem Programm, wo das Orchester in Barcelona, Granada

und weiteren Städten auftrat.



In den vergangenen Jahren waren die Musikerinnen und Musiker auch zu Gast in London, Paris und Genf, in New Delhi, Kuala Lumpur, Istanbul und Ankara. 2023 führte eine Tournee nach Italien, wo das Eurasien Student Symphony Orchestra in Rom, Mailand, Genua und San Remo spielte.



Nach seinem Auftritt am 23. August 2016 unter dem Dirigenten Aidar Torybaev kehrte das kasachische Orchester 2024 zum zweiten Mal zu Young Euro Classic zurück.



Quellen: YEC und Kulturführer der ZEIT

Zusammenstellung und Kommentierung: Ed Koch



Übrigens: Gestern, am 24. August, starteten die Berliner Philharmoniker ihre Saison. Kirill Petrenko dirigierte Anton Bruckners Fünfte. Im Saal saßen „Angela Merkel neben Ulrich Matthes, Monika Grütters plaudert mit Margot Friedländer, die auch bei YEC in dieser Woche zu Gast war, Christoph Waltz, Daniel Brühl und Sophie Rois sind gekommen, auch Matthias Brandt, Juli Zeh und Hertha-Stürmer Fabian Reese.“, berichtet der Tagesspiegel. Da kann YEC natürlich nicht mithalten, obwohl die Liste der Paten seit 2000 sehr lang und prominent ist.



„Seltsam nur,“ schreibt die Konzert-Kritikerin des Tagesspiegel, Christiane Peitz, „dass die wichtigsten Kulturpolitiker der Stadt, Joe Chialo und Claudia Roth, lediglich Stellvertreter geschickt haben. Ihre Behörden subventionieren das Haus.“ Nun, Chialo hat immerhin YEC am 9. August eröffnet. Aber Claudia Roth? Offenbar ein kulturpolitischer Totalausfall, der sich mehr für Fußballspiele interessiert.



Als jemand, der von nichts eine Ahnung, aber zu allem eine Meinung hat, lese ich gern Konzertkritiken von Fachleuten. Besonders gut hat mir die von Christiane Peitz zum erwähnten Saisonauftakt der Philharmoniker gefallen. Petrenko „unterspielte das monumentale 80-Minuten-Werk zügig und schaffte es in 75 Minuten.“ Mit der Stoppuhr im Konzertsaal? In früheren Jahren, als der Platz auf den CDs noch sehr begrenzt war, hat Herbert von Karajan, sagt man, seine Werke auch schneller gespielt, damit sie auf den Tonträger passten.



Petrenko habe „keine großen Bögen gespannt, sondern das Gewebe mit Bedacht zerrissen. Gedehnte Generalpausen, abrupte Stimmungswechsel, lange Pausen auch zwischen den Sätzen, unentwegt kurze Ritardandi und Accelerandi, einsame Holzbläser-Soli auf zittrigem Tremolo-Grund. Petrenko kehrt die Vergeblichkeit von Bruckners Mühsal hervor. Stop and Go auch im Scherzo, das Ländler-Thema als stilisierte Chiffre, nicht als heitere Episode. Ein Kampf, unaufhörlich, keine Ekstase, kein Sieg. So verloren klingt die vorlaute Vorwegnahme des Oktavthemas durch die Klarinette im Finalsatz jeden-falls selten: Wenzel Fuchs gelingt es, dabei zugleich das Kecke als auch das Wehmütige hervorzukehren. Ähnlich sublim: die Duolen-Elegie der Oboe zu Beginn des Adagios.“



Derart ausgefeilte Betrachtungen können wir leider nicht bieten. Wir hoffen, dass Sie sich auch so informiert fühlen.



