Seid Menschen geschrieben von: Redaktion am 21.08.2024, 07:35 Uhr

paperpress628 Wenn Festivalleiterin Gabriele Minz und ihr Mann Wolfgang Klein, ehemaliger Korrespondent der ARD in Ost-Berlin und Brüssel sowie Redaktionsleiter der Talk-Shows Sabine Christiansen und Maybrit Illner, ihren angestammten Logenplatz im 1. Rang verlassen und in der ersten Reihe im Parkett Platz nehmen, dann hat das immer einen besonderen Grund, denn ein prominenter und vor allem wichtiger Gast des Festivals Young Euro Classic hat sein Erscheinen angesagt. Und so war es auch gestern Abend beim Konzert der Angelika Pro-kopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker.



Auf dem Podium erschien die 102-Jährige Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. „Ihr braucht zu viele Worte dafür - braucht weniger Worte. Meine Mission ist: Ich sage, seid Menschen. Wir sind alle gleich. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut.“ Sie bekannte, ein Leben lang Musik geliebt zu haben und gratulierte dem Orchester für die großartige Programmauswahl.



Wichtige Sätze wie die von Margot Friedländer müssen weitergegeben werden. Aber auch große musikalische Tradition lässt sich weitergeben: Da-von konnte sich das Publikum von Young Euro Clas-sic vor zwei Jahren mit eigenen Ohren überzeugen, als sich die Angelika Prokopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker erstmals im Konzert-haus vorstellte. Denn die jungen Musikerinnen und Musiker aus vielen verschiedenen Ländern werden parallel zu den Salzburger Festspielen von den Profis des Orchesters intensiv geschult – bevorzugt im Kernrepertoire der Philharmoniker. Das Programm, das der gebürtige Berliner Dirigent Sebastian Weigle in diesem Jahr im Konzerthaus mit der Sommerakademie aufführte, kann man dement-sprechend mit Fug und Recht als „klassisch“ bezeichnen: Den Anfang machte die witzig-elegante Symphonie classique von Sergej Prokofjew, bei der die klassische Vorlage eines Joseph Haydn durch alle Takte durchscheint.



Als zweites Werk wurde Robert Schumanns, ebenfalls zum „klassischen“ Kanon gehörendes Violoncello-Konzert zu Gehör gebracht, bei dem die Salzburgerin Julia Hagen „große Gefühle mit virtuoser Fingerfertigkeit“ verbinden konnte.



Höhepunkt des Abends war Felix Mendelssohn-Bartholdys Sinfonie Nr. 4, die „Italienische“. Was für wunderschöne Musik, bei der man gute Laune bekommt und die Realität kurzzeitig ausblenden kann. Auch wenn das Wetter heute trübe erscheint, setzen Sie sich auf Ihren Balkon und hören Sie sich die „Italienische“ an, hier in einer Aufnahme mit Krzysztof Urbański und dem WDR-Sinfonieorchester.



https://www.youtube.com/watch?v=8qvJwM9J24A



Seit über 15 Jahren fördert die Angelika Prokopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker die Ausbildung des Orchesternachwuchses. Die Probenphase findet jeweils parallel zu den Salzburger Festspielen statt. Ein wichtiges Ziel der Sommerakademie ist es, hochtalentierten jungen Musikerinnen und Musikern aus aller Welt einen Einblick in Traditionen des Orchesterspiels, wie sie von den Wiener Philharmonikern gepflegt werden, zu geben. Das Repertoire legt daher einen starken Schwerpunkt auf in Wien komponierte Musik, besonders auf die Werke der Wiener Klassik. Alle Instrumentengruppen werden ausschließlich von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker betreut. Dabei bekennt sich die Sommerakademie zudem zur Förderung des spezifischen Wiener Orchesterinstrumentariums Wiener Oboe, Wiener Horn und Wiener Pauken.



Getragen wird die Sommerakademie von der 1999 gegründeten Angelika Prokopp-Privatstiftung, die sich die Förderung von Kunst und Kultur zur Aufgabe gemacht hat und an die langjährige Direktorin der in Österreich sehr populären „Klassenlotterie Prokopp“ erinnert.



www.wienerphilharmoniker.at/de/jugendarbeit/soak



Heute, am 21. August 2024, ist das European Union Youth Orchestra zu Gast, und morgen am 22. August 2022, wird getanzt. Das Bundesjugendballett, ein treuer und langjähriger Begleiter von YEC, erobert wieder die Bühne.



Ed Koch

Quelle: YEC



