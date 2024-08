Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 37 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Mozart geht immer geschrieben von: Redaktion am 19.08.2024, 07:50 Uhr

paperpress628 Etwas abgekämpft trat der Jubiläumspate, Boris Aljinovic, gestern Abend ans Mikrophon. Zu einer für Schauspieler ungewöhnlichen Zeit, 10:00 Uhr, war er schon im Konzerthaus und erlebte den Kindertag mit. Die Next Generation erkundete die Klangwelt der Klassik, mit großen begeisterten Au-gen. Bei dem Konzert der Juniorakademie Deutschland – Frankreich – Tschechien war u.a. auch Mozarts Symphonie Nr. 1 Es-Dur zu hören.





Beim Abendkonzert des Moritzburg Festival Orchesters stand Wolfgang Amadeus Mozart auch auf dem Programm. Der Weg aus Moritzburg bei Dresden nach Berlin ist nicht weit – deshalb kommt das Moritzburg Festival Orchester immer wieder gerne zu Young Euro Classic. Und auch das Festival-Publikum weiß, was es an diesem Auftritt hat: handverlesene Musikerinnen und Musiker, erstklassige Solistinnen und Solisten, spannende Program-me.



So auch in diesem Jahr. Gerahmt wurde das Konzert mit Musik von Wolfgang Amadeus Mozart: zuerst die Ouvertüre zu „Così fan tutte“, und am Ende die großartige Haffner-Symphonie. In der Mitte des Konzerts standen zwei zeitgenössische Kompositionen, Sound and Fury der vielgefragten Engländerin Anna Clyne von 2019 sowie Score des US-Amerikaners Jonathan Leshnoff von 2020.



Auch prominente Solisten fehlten nicht: Cellist und Orchestergründer Jan Vogler selbst stellte eine echte Rarität des jungen Richard Strauss vor, die Romanze für Violoncello, während der exzellente Philharmoniker-Hornist Stefan Dohr Strauss‘ überschwängliches erstes Hornkonzert spielte.



Seit seinem ersten Auftritt im Jahr 2008 kam das Moritzburg Festival Orchester in diesem Sommer bereits zum fünften Mal zu Young Euro Classic, zuletzt war es 2021 im Konzerthaus zu erleben.



1996 gründete eine Gruppe von Musikern um den Cellisten Jan Vogler das Moritzburg Festival, als dessen Hauptspielstätte das barocke Schloss Moritzburg bei Dresden dient. Seit 2006 ist die Moritzburg Festival Akademie fester Bestandteil des Festivals. In diesen Jahren hat die Akademie einen hervorragenden Ruf als internationale, innovative und kreative musikalische „Werkstatt“ erlangt.



Nach einem strengen Auswahlverfahren werden jedes Jahr etwa 40 hochtalentierte Musikstudentinnen und -studenten aus aller Welt im Alter von 16 bis 26 Jahren nach Moritzburg eingeladen. Ergänzend zu den täglichen Orchesterproben mit dem Chefdirigenten Josep Caballé Domenech erarbeiten die Studenten auch unterschiedlichste Kammermusikwerke; hier liegt die künstlerische Leitung bei der Geigerin und Ehefrau Voglers, Mira Wang.



Quelle: YEC – bearbeitet und kommentiert: Ed Koch







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: