Big Band Feeling geschrieben von: Redaktion am 14.08.2024, 07:01 Uhr

paperpress628 Die Unterteilung in U und E für „Unterhaltungs- und Ernste Musik“ ist schon längst nicht mehr relevant. Klassische Musik als „ernst“ zu bezeichnen, ist ohne-hin absurd. Was ist Klassik? Beethoven und Co.? Man darf den Begriff Klassik nicht so eng sehen, denn auch der Jazz zählt dazu. Zum Glück sind die Geschmäcker der Menschen höchst unterschiedlich, denn nur so konnte sich die unglaubliche Vielfalt in der Musik entwickeln.





Bei Young Euro Classic gehört Jazz zum Repertoire. Denken wir nur an die grandiosen Konzerte des Schweden Nils Landgren, der viele Jahre mit seinem „Red Horn“ das Publikum begeisterte.



Gestern Abend stellte sich im Konzerthaus ein Big-Band-Feeling ein, wie man es leider heute immer seltener erlebt. Erstmals bei YEC zu Gast war das National Youth Jazz Orchestra aus Großbritannien, 18 junge Musikerinnen und Musik zwischen 18 und 25 Jahren, in Schwung gehalten von ihrem Bandleader Mark Armstrong.



Während des Konzerts kamen viele Erinnerungen an die gute alte Zeit der Big Bands hoch, mit Bandleadern wie Werner Müller, Kurt Edelhagen, Horst Jankowski oder Paul Kuhn. Es ist keine Bildungslücke, wenn man die Stücke, die das NYJO spielte, nicht kennt. Darunter waren auch Erstaufführungen. Alle Kompositionen hatten eines gemeinsam, richtig guter Jazz im Big-Band-Sound. Klassik kommt auch mal ohne Streicher aus. Das bekannteste Stück für das Publikum war natürlich die Festival-Hymne von Iván Fischer, arrangiert von Mark Armstrong.



Schade, dass es kein Best-Of der Hymnen-Interpretationen gibt. Die des NYJO, sowie das komplette Programm vom 13. August, können Sie sich allerdings im Radio anhören, denn Deutsch-landfunk Kultur hat es aufgezeichnet und strahlt es bundesweit am Sonntag, dem 18. August 2024, ab 20:03 Uhr aus. Der Sender hat übrigens seinen Sitz im ehemaligen Gebäude des RIAS Berlin in Schöneberg, dessen Orchester Werner Müller 1948 gründete und ab 1974 auch von Horst Jankowski geleitet wurde.



Das NYJO ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Mission verschrieben hat, Jazz und kreatives Musikmachen leichter für Musikerinnen und Musiker am Anfang ihrer Karriere, jungen Menschen und einem breiten Publikum im gesamten Vereinigten Königreich, zugänglich zu machen.



Ursprünglich als eine einzige Bigband konzipiert, bietet es heute eine Vielzahl von Ensembles und Projekten an, die junge Leute ansprechen und für Jazz begeistern. Die Organisation bietet Möglichkeiten zu professioneller Weiterbildung, Aufführungen und Netzwerken für junge Profis im Alter von 18 bis 25 Jahren, die ihre Karriere in Richtung Jazz und verwandter Genres ausbauen möchten.



Das NYJO strebt danach, eine Begegnungsstätte für Etabliertes und Experimentelles zu sein – für die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – und dabei maßgeschneiderte künstlerische Programme für eingefleischte und neue Jazz-Fans anzubieten. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Diversität und Inklusion. Quelle: YEC



Ein wunderbarer Abend mit großartiger Musik, einem sympathischen Orchester und einem Bandleader, der auch seiner Rolle als Conférencier gerecht wurde.



Heute Abend



Während gestern die Streicher pausieren durften, tritt heute ein Orchester mit selbsterklärendem Namen an: Die Deutsche Streicherphilharmonie, die 2023 ihr 50-jähriges Bestehen feiern konnte.



Vor dem Beginn des Konzerts gibt es ein Wiedersehen mit dem ZDF-heute-journal Anchorman Claus Kleber als Paten des Abends. Danach kommen die Streicher zum Einsatz.



Weitere Informationen und Tickets unter

www.young-euro-classic.de



Ed Koch







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

