Karibische Klänge geschrieben von: Redaktion am 12.08.2024, 08:45 Uhr

paperpress628 Wenn es auch sonst nicht so viele Gemeinsamkeiten mit der Dominikanischen Republik gibt, eines verbindet in diesen Tagen unsere beiden Staaten: Das Wetter! Bei uns gibt’s derzeit karibische Temperaturen, so dass sich die Mitglieder des Orchesters Filarmónica Appassionato Juvenil gestern bei uns wie zu Hause fühlen konnten.



Begrüßt wurden das Orchester und die Gäste im Konzerthaus wieder von Boris Aljinovic, der den Ehrentitel „Jubiläumspate“ beim 25sten Festival trägt und selbst Mitglied im Veranstalterverein, dem Deutschen Freundeskreis europäischer Jugendorchester e.V., ist.



Im karibischen Raum wird mit Begeisterung die klassische Orchestermusik gepflegt – nicht nur auf Kuba, dessen Orchesterauftritte das Publikum von Young Euro Classic bestens in Erinnerung hat. Auch in der Dominikanischen Republik gibt es verschiede-ne Jugendorchester, die nicht nur die europäische Musikkultur fest im Auge haben, sondern natürlich auch die Melodien und Rhythmen ihrer Heimat mit großer Begeisterung auf die Bühne bringen.



Genau diese Mischung war auch von der Filarmónica Appassionato Juvenil zu erwarten. Zuerst gab es eine Verbeugung vor der Wiener Klassik, als die Ouvertüre zu Beethovens Oper Fidelio und eine Arie aus Mozarts Hochzeit des Figaro erklangen, danach folgte noch der virtuose erste Satz aus Tschaikowskis Violinkonzert.



Im zweiten Teil standen die dominikanischen Komponisten im Mittelpunkt: Titel wie Poramor (Rafael Solano) und Nostalgia (Bienvenido Bustamante) ließen erkennen, dass hier die großen Gefühle angesprochen werden! Und was wäre die dominikanische Musik ohne die Merengue? Eine Legende ist Antonio „Tono“ Abreu mit seiner berühmten Caña brava, während Juan Luis Guerra bis heute mit seinen Kompositionen die größten Stadien füllt.



Gegründet 2012, hat sich die Filarmónica Appassionato Juvenil zum Ziel gesetzt, Jugendlichen wie jungen Erwachsenen mit verschiedenstem sozialen und ökonomischen Hintergrund im Alter von zwölf bis 26 Jahren Raum zur künstlerischen Entfaltung zu geben. Einzel- und Gruppenunterricht unter Anleitung erfahrener Lehrer unterstützen die musikalische Aufbauarbeit. Inzwischen ist das Orchester nicht nur im Nationaltheater in der Hauptstadt Santo Domingo und in zahlreichen anderen Städten der Dominikanischen Republik aufgetreten; im Oktober 2023 fand außerdem eine Konzertreise nach Holly-wood, Florida statt. Viele Mitglieder der Filarmónica Appassionato Juvenil gehör(t)en auch dem Nationalen Jugendorchester der Dominikanischen Republik an, das 2019 bei Young Euro Classic zu erleben war. Entsprechend seinem Namen nimmt die Passion eines jeden einzelnen Mitglieds für die Musik große Bedeutung in der Orchesterarbeit ein, wobei auch die christliche Religion eine wichtige Rolle in der Arbeit mit den jungen Musikerinnen und Musikern spielt.



Quelle: YEC – Einleitung: Ed Koch



Heute ist unfreiwillig Ruhetag bei Young Euro Clas-sic. Das Galilee Chamber Orchestra hat wegen der aktuellen Lage in Israel seinen Besuch in Berlin abgesagt. Am Dienstag ist das National Youth Jazz Orchestra aus Großbritannien zu Gast bei YEC.



Tickets unter:

www.young-euro-classic.de







Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

