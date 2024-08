Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 9 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Young Euro Classic - Das Sommermärchen beginnt morgen geschrieben von: Redaktion am 08.08.2024, 05:40 Uhr

paperpress628 Young Euro Classic findet in diesem Sommer zum 25. Mal statt. Im Jubiläumsjahr bietet das Festival im Konzerthaus eine besondere Bühne für erstklassige Zukunftsmusikerinnen und Musiker aus Europa, der Karibik, Südamerika, Südafrika und Zentralasien. Sie präsentieren vom 9. bis 25. August die Vielfalt europäischer Orchestermusik. Mit dem Fes-tival im Festival „re:play – Freiheit der Töne“ wid-met sich Young Euro Classic am letzten Festivalwo-chenende neben der europäischen Orchestertraditi-on großen klassischen Musiktraditionen anderer Kulturregionen. Der NEXT GENERATION Kindertag am 18. August ermöglicht den Jüngsten, bei Kinderkonzerten und Workshops in die begeisternde große Welt der Musik hineinzuschnuppern.





„Wir wollen nicht uns feiern, sondern die Musik, die exzellenten jungen Musikerinnen und Musiker aus aller Welt und das einmalige, ganz besondere Festivalpublikum,“ sagt die Festivalleiterin Dr. Gabriele Minz. „Sie alle haben uns anspruchsvoll, aber feder-leicht durch dieses Vierteljahrhundert getragen. Und davon wird auch diese Ausgabe von Young Euro Classic geprägt sein.“



In 25 Jahren ist Young Euro Classic zum wichtigsten Festival für nationale und internationale Jugendorchester geworden, zu einem weltweiten Netzwerk und Sprungbrett für den musikalischen Nachwuchs. Eine Vielzahl von Austausch- und Begegnungsprojekten hat stattgefunden, in denen junge Künstle-rinnen und Künstler über das gemeinsame Musizieren auch aus Ländern zusammengekommen sind, die politische Konfliktfelder markieren.



„Es ist nicht leichter geworden, Gräben mit Noten zuzuschütten“, betonen Dr. Gabriele Minz und Dr. Willi Steul, der Vorsitzende des veranstaltenden Deutschen Freundeskreises europäischer Jugendorchester e.V. „Young Euro Classic steht auch weiter-hin für Weltoffenheit, Kooperation, Innovationskraft und Experimentierfreude“.



Der Regierende Bürgermeister, Kai Wegner, zum Berliner Musiksommer: „Young Euro Classic beweist: Unsere Hauptstadt kann auch klassische Musik. Am Gendarmenmarkt füllt der Orchesternach-wuchs die Tradition europäischer Klassik mit viel Freude und großer Leidenschaft. Dieses internationale Festival verbindet Menschen über das Musizieren hinaus, indem Vorurteile abgebaut und Brücken gebaut werden – und das bereits seit 25 Jahren. Dazu meine besten Glückwünsche.“



YOUNG EURO CLASSIC 2024: DAS PROGRAMM



Die 25. Jubiläumsausgabe ist dem Andenken Prof. Dr. Dieter Rexroths gewidmet, der bis zu seinem unerwarteten Tod am 9. April seit 2001 der künstlerische Leiter des Festivals war.



Erstklassige Jugendorchester und hochkarätige Solisten



Young Euro Classic verspricht über 17 Tage hinweg beeindruckende Konzertabende. Den Auftakt gestaltet das Jovem Orquestra Portuguesa mit einer spannenden deutschen Erstaufführung des jungen Komponisten João Caldas (09.08.). Die vereinende Kraft durch Musik, durch die sich Young Euro Classic seit seiner ersten Ausgabe im Jahr 2000 auszeichnet, verkörpert das Galilee Chamber Orchestra, das arabische und jüdische Musiker aus Israel unter der Leitung von Saleem Abboud Ashkar zusammenbringt (12.08.).



Das Western Balkans Youth Orchestra (Foto 2023) folgt einer ähnlichen Idee, indem es eine Brücke zwischen den Nachbarstaaten der Balkanregion schlägt. Bei seinem diesjährigen Konzert verbindet es geschickt Klassik mit Rock- und Popsongs aus den Heimatländern der Musiker (16.08.). Nicht minder spannend wird es, wenn Hugo Ticciati mit seinem O/Modernt New Generation Orchestra Folk und Klassik aus dem Norden kunstvoll mitei-nander kombiniert (19.08.). Die Filarmónica Appassionato Juvenil aus der Dominikanischen Re-publik stimmt neben klassischen europäischen Werken karibische Rhythmen aus ihrer Heimat an (11.08.).



Sein Young Euro Classic-Debut feiert das ¦evčík Academy Orchestra aus Tschechien. Es präsentiert, passend zum Jahr der Tschechischen Musik 2024, neben Werken von Dvořák und Smetana eine Uraufführung von Jiří Teml (17.08.). Auch das britische National Youth Jazz Orchestra ist erstmalig zu Gast beim Festival und nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch die facettenreiche Landschaft des britischen Jazz, von den 1930er- über die 1960er-Jahre bis hin zu aktuellen Kompositionen von Mitgliedern des Orchesters (13.08.).



Die 25. Jubiläumsausgabe widmet sich auch den Säulen der romantischen Orchestertradition: Werke von Rachmaninow erklingen sowohl bei der Nationalen Jugendphilharmonie der Türkei (10.08.) als auch beim niederländischen Nationaal Jeug-dorkest (15.08.). Beide Orchester bringen auch deutsche Erstaufführungen junger Komponisten aus ihren Ländern mit.



Richard Strauss steht auf den Programmen des European Union Youth Orchestra (21.08.) und des Moritzburg Festival Orchesters (18.08.). Die Angelika Prokopp Sommerakademie der Wiener Philharmoniker begeistert unter der Leitung des Berliner Dirigenten Sebastian Weigle mit Mendelssohn, Schumann und Prokofjew (20.08.). Und Tschaikowski gehört zum diesjährigen Repertoire der Deutschen Streicherphilharmonie, die darüber hinaus auch eine Uraufführung der jungen israelisch-deutschen Komponistin Shir-Ran Yinon spielt (14.08.). Das Bundesjugendballett verspricht bei seinem zwölften Auftritt bei Young Euro Classic unter der künstlerischen Leitung von Kevin Haigen einen unvergesslichen Abend (22.08.).



Hochkarätige Solistinnen und Solisten bereichern seit jeher die musikalische Qualität von Young Euro Classic. Bei der Jubiläumsausgabe sind prominente Musiker zu Gast, die gemeinsam mit den Orchestern für großartige Konzerte sorgen: Vom Geiger Niko-laj Szeps-Znaider (12.08.) über den Pianisten Boris Giltburg (15.08.) bis hin zu den Cellisten Jan Vogler (18.08.), Julia Hagen (20.08.) und Nicolas Altstaedt (21.08.) sorgen sie für bleibende Eindrücke beim Publikum. Besonders energiegeladen verspricht der Auftritt der 25-jährigen, international gefeierten englischen Saxophonistin Jess Gillam (14.08.) mit der Deutschen Streicherphilharmonie zu werden.



Das Festival im Festival: re:play – Freiheit der Töne



Zur Jubiläumsausgabe wartet Young Euro Classic mit einem besonderen Festival im Festival auf: „re:play – Freiheit der Töne“ taucht das Konzerthaus Berlin vom 23. bis 25. August in ein farbenfrohes Klangspektrum. Orchester und Ensembles aus Brasilien, China und Deutschland, Indien, dem Iran, Kasachstan, der Mongolei, Schottland, Südafrika und Turkmenistan präsentieren in drei Abend- und zehn Tageskonzerten, welche außergewöhnliche Innovationskraft in den Musiktraditionen ihrer Herkunftsländer steckt.

Zum Auftakt von „re:play“ gibt das Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás als Young Euro Classic-Debütant ein durchweg südamerikanisches Programm zum Besten (23.08.). Die beiden weiteren Abendkonzerte des Festivals im Festival bestreiten das kasachische Eurasian Student Symphony Orchestra of the Kazakh Nati-onal University of the Arts mit traditionellen Dombra-Klängen (24.08.) sowie das MIAGI Youth Orchestra aus Südafrika, das sich mit einer kompletten Jazzband und einem großen Percussion-Ensemble auf die „Suche nach den afrikanischen Fußspuren“ begibt (25.08.).



Bei ihrem ersten Auftritt 2009 konnten es die jungen Südafrikaner kaum erwarten, Musik zu machen. Und so gaben sie schon vor Beginn des Konzerts eine Kostprobe ihres Könnens auf dem Gendarmenmarkt ab. Seitdem sind sie mehrmals nach Berlin zurückgekehrt, 2014 feierten sie 20 Jahre Demokratie in Südafrika und 2018 den 100sten Geburtstag von Nelson Mandela. MIAGI steht für „Music is a great Investment.“



Die Tageskonzerte am 24. und 25. August machen mit faszinierenden Instrumenten wie der der Pferdekopfgeige, der Dutar (einem iranischen Saiteninstrument) und der Tabla (dem klassischen indischen Schlaginstrument) sowie Darbietungen von mongolischem Obertongesang, indischem Sufi-Gesang und brasilianischen Tänzen die klangvolle Vielfalt klassischer Musiktraditionen in unterschiedlichen Kulturen erlebbar. Das Spektrum reicht von Township Jazz aus Südafrika über indische Qawwali-Musik bis hin zur persischen Kunstmusik „Radif“.



NEXT GENERATION Kindertag – Spielen, mitmachen, ausprobieren



Am 18. August 2024 lädt Young Euro Classic im Rahmen seines 25. Jubiläums Kinder ab drei Jahren zu einem zauberhaften Tag ins Konzerthaus Berlin ein. Der NEXT GENERATION Kindertag verspricht aufregende Performances, mitreißende Konzerte und kreative Workshops, bei denen die Jüngsten spielerisch in die Welt der Musik eintauchen können.



In der Mitmach-Performance „Bum Klack Boing!“ erkunden die Tanzpädagogin Camilla Oebel und der Perkussionist Axel Meier gemeinsam mit den Kindern Rhythmen und Tänze (10 & 12 Uhr, Musikclub). Das Ensemble Quillo führt die betörende Geschichte des Kinderbuches „Rigo & Rosa“ von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer auf, das Aziza Sadikova für Kinder ab fünf Jahren vertont hat (12 Uhr, Kleiner Saal). Das Konzerthighlight des Kindertages ist der Auftritt der Juniorakademie Deutschland – Frankreich – Tschechien, bei dem junge Talente aus den drei Ländern Werke von Mozart, ¦evčík und eine eigens komponierte Kindersympho-nie des tschechischen Komponisten Jiří Kabát prä-sentieren (13.30 Uhr, Großer Saal). Begleitet wird das Programm von spannenden Workshops, bei denen Kinder verschiedene Instrumente ausprobieren und ihre eigene musikalische Kreativität entdecken können. Der Besuch der Workshops ist nur mit einem Ticket für eines der Konzerte des Kindertages möglich.



Neues hören bei Young Euro Classic – der Europäische Kompositionspreis



Seit seinen Anfängen ist die Verleihung des Europäischen Kompositionspreises konstitutiver Bestandteil von Young Euro Classic. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis, ausgelobt vom Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, zeichnet die beste beim Festival dargebotene Ur- oder Deutsche Erstaufführung aus. Eine ehrenamtliche Publikumsjury wählt die Gewinnerkomposition in diesem Jahr aus elf zeitgenössischen Werken aus. Zur Auswahl stehen Werke von João Caldas, Ege Gür, Julien Durand, Finn Genockey, Tom Hardy, Tamir Smith, Sophie Speed, Shir-Ran Yinon, Joey Roukens, Jiří Teml und Jiří Kabát.



Baumaßnahmen am Gendarmenmarkt



Seit dem 4. Januar 2024 ist die Charlottenstraße zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße gesperrt, da im Zuge der klimagerechten Sanierung und Weiterentwicklung des Gendarmenmarkts auch die Gehwege, Parkflächen und die Charlottenstraße halbseitig erneuert werden. Die Zugänge zum Konzerthaus sind weiterhin wie ausgeschildert erreich-bar.



25 Jahre Young Euro Classic in Zahlen



Während die Jugendorchesterszene in den Anfangsjahren noch durch unterschiedliche Leistungsniveaus gekennzeichnet war, bieten die Orchester heute ein beeindruckendes Niveau und musikalischen Hochgenuss. Wie weitreichend das bemerkenswerte Orchester-Netzwerk ist, an dessen kontinuierlicher Weiterentwicklung Young Euro Classic maßgeblich beteiligt war und ist, spiegelt sich auch in den Zahlen wieder: 178 Orchester aus 59 Nationen haben das Festival seit 2000 in Berlin besucht, 26.544 junge Musikerinnen und Musiker haben für unvergessliche Höhepunkte gesorgt, der Europäische Kompositionspreis hat vielversprechende Komponistinnen und Komponisten zu 172 neuen Werken angeregt.



Danksagungen



Ohne den Rückhalt und das Vertrauen der wichtigen und langjährigen Partner ist Young Euro Classic nicht durchführbar. Der Veranstalter dankt dem Bund, dem Land Berlin, dem Hauptstadtkulturfonds, der KfW sowie den Volksbanken und Raiffeisenbanken und der GVL, dem Konzerthaus Berlin, der Firma Ströer, den Medienpartnern, den zahlreichen Unterstützern, Spendern und dem großartigen Young Euro Classic-Publikum. Das Festival im Festival „re:play – Freiheit der Töne“ wird durch die Lottostiftung Berlin gefördert. Für die Ermöglichung von NEXT GENERATION dankt das Festival dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Deutsch-Französischen Jugend-werk.



Hier spielt die Zukunft!



Young Euro Classic.

Festival der besten Jugendorchester der Welt

09. bis 25. August 2024 im Konzerthaus Berlin



Das ausführliche Festivalprogramm ist abrufbar unter: www.young-euro-classic.de



Preiskategorien Abendprogramm 35 ¤ / 26 ¤ / 15 ¤ (plus Vorverkaufsgebühr).

Tickets gibt es über die Young Euro Classic-Webseite, die Ticket-Hotline (+49 / (0)30 / 8410 8909), erreichbar Montag–Sonntag: 10–18 Uhr) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Für die Tageskonzerte des Festivals im Festival können für den 24. und 25. August jeweils Tagestickets erworben werden.



Quelle: Artefakt Kulturkonzepte Young Euro Classic







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: