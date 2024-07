Hauptmenü Start





Ausgezeichnet geschrieben von: Redaktion am 26.07.2024, 06:27 Uhr

paperpress627 Am 27. Juli wird Klaus Hoffmann bei den Songs an einem Sommerabend im Rahmen des Würzburger Hafensommers mit dem „Walther-von-der-Vogelweide-Preis“ für sein Lebenswerk geehrt. Diese Auszeichnung soll Hoffmanns jahrzehntelanges Schaffen als einen der bekanntesten deutschen Liedermacher unserer Zeit würdigen.





Klaus Hoffmann darf man wohl eine Legende nennen. Seit Ende der 1960er Jahre ist der Sänger, Autor und Schauspieler mit seinen Liedern präsent. Beeinflusst von großen Chansonniers wie Jacques Brel und Charles Aznavour entwickelte er seinen eigenen Stil, der verschmitzten Humor, Melancholie und intime Bekenntnisse vereint. Mit seiner Musik hat er es immer wieder geschafft, emotionale Ge-schichten zu erzählen und das Publikum auf eine Reise mitzunehmen. Hoffmanns Werk, das von poetischer Tiefe und emotionaler Authentizität geprägt ist, spiegelt eine seltene Verbindung von künstlerischer Exzellenz und menschlicher Wärme wider.



Der „Walther-von-der-Vogelweide-Preis“ wird seit 2017 jährlich an junge Nachwuchskünstler verliehen. Zudem wird das Lebenswerk eines Künstlers geehrt, für sein langjähriges Engagement in der Liedermacherkunst. Klaus Hoffmann reiht sich damit in die Liste hochgeschätzter Preisträger ein, die mit ihrem Werk nachhaltigen Einfluss auf die Liedermacherszene genommen haben. Die Auszeichnung ist nach dem mittelalterlichen Dichter Walther von der Vogelweide benannt, der als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Lyriker seiner Zeit gilt und in Würzburg verstarb. Quelle: Veranstalter



paperpress gegenüber sagte Klaus Hoffmann zu seiner Auszeichnung: „Ehrenvoll und irgendwie auch schön als Macher gesehen zu werden. Aber Lebens-werk... Hoffe, es kommt noch was.“ Dieser Hoffnung schließen wir uns natürlich an. Nach der Sommerpause geht’s Ende September weiter mit der „Flügel“-Tournee auf Sylt, und u.a. in Frankfurt, Mannheim, München und Wien, begleitet von Hawo Bleich am Flügel, und ab dem 16. November in Düsseldorf mit seiner Band, die auch bei den weiteren Stationen Dortmund, Bremen und Hamburg dabei ist. Am 27. November erleben wir Klaus Hoffmann & Band in der Berliner Philharmonie, und traditionell beendet er das Jahr am 31. Dezember mit einem Konzert der Komödie, diesmal im Reinickendorfer Ernst-Reuter-Saal.

Tickets unter www.stille-musik.de



Klaus Hoffmann erhielt schon einige Auszeichnungen. Am 1. Oktober 2019 aus den Händen des damaligen Regierenden Bürgermeisters Michael Müller den Verdienstorden des Landes Berlin und am 16. März 2023 wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ge-ehrt.



Wir wünschen Klaus Hoffmann noch viele Auszeichnungen, vor allem aber freuen wir uns auf seine Musik und die anstehenden Konzerte.



Ed Koch





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

