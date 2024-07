Hauptmenü Start





Rundfahrt zu Stätten des Naziterrors und Widerstands in Tempelhof geschrieben von: Redaktion am 20.07.2024, 06:50 Uhr

paperpress627 Ab 1977 führten Jugendliche aus den Mariendorfer Freizeiteinrichtungen „Galerie Bungalow“ und „Jugendfreizeitheim Mariendorf“ Projekte zur Aufarbeitung des finstersten Kapitels der Deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945 durch. Dazu zählten Diskussionsveranstaltungen, Ausstellungen und Fahrten zu den Gedenkstätten der ehemaligen Konzentrationslager u.a. nach Sachsenhausen, Dachau, Lidice, Theresienstadt, Auschwitz und Birkenau.



Das umfangreichste Forschungsprojekt war die Entwicklung einer Stadtrundfahrt zu Stätten des Naziterrors und Widerstands in Tempelhof. Unterstützt wurden die Jugendlichen von den in Tempelhof lebenden Zeitzeugen und Widerstandskämpfern Emil Ackermann und Wolfgang Szepansky, die im KZ Sachsenhausen einsaßen. Am 14. September 1980 fand die erste Rundfahrt statt. Insgesamt wurden bisher 68 Fahrten mit 2.348 teilnehmenden Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt.



Zur 69sten Rundfahrt laden der Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V. und die Initiative Stolpersteine an der B 96 – Gedenken in Berlin Tempelhof-Schöneberg e.V. ein.



Die Rundfahrt findet am Sonntag, dem 15. September 2024, von 14:00 bis ca. 17:30 Uhr statt.



Die Fahrt beginnt am Platz der Luftbrücke und endet am Haus Schulenburgring 2 (Foto), wo in der Nacht vom 1. zum 2. Mai 1945 der Kapitulationsbefehl für Berlin unterzeichnet wurde. Teilnehmen können Interessenten jeden Alters.



Finanziert wird die Rundfahrt durch die Bruno-und-Else-Voigt-Stiftung und Eigenmittel der Veranstalter. Die Teilnahme ist kostenlos.



Teilnahmekarten können bestellt werden unter

paperpress@berlin.de



Für die Zusendung der Teilnahmekarten sind Name und Anschrift erforderlich.



Rundfahrt zu Stätten des Naziterrors und Widerstands in Tempelhof



In Gedenken an die Widerstandskämpfer

Emil Ackermann (1902-1997)

und Wolfgang Szepansky (1910-2008)



Wir danken der Bruno-und-Else-Voigt-Stiftung für

eine Zuwendung zur Durchführung der Rundfahrt. Für weitere Unterstützung danken wir

• der Projektgruppe Lichtenrade in der Berliner Geschichtswerkstatt

• Joachim Dillinger vom Haus Schulenburgring

• dem Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoinformation Tempelhof-Schöneberg für das Kartenmaterial

• dem PIEREG Druckcenter für die Gestaltung und den Druck der Einladungs- und Teilnehmerkarten



Veranstalter: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V. und die Initiative Stolpersteine an der B 96 – Gedenken in Berlin Tempelhof-Schöneberg e.V.



