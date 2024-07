Hauptmenü Start





Gedanken zum 20. Juli geschrieben von: Redaktion am 20.07.2024, 06:46 Uhr

paperpress627 Es ist richtig, dass an Menschen erinnert wird, die Widerstand gegen Unrechtsregime und Tyrannen geleistet haben. Was ein Tyrann ist, ist klar definiert. Ersparen wir uns Namensnennungen, weil sonst wieder einige sagen werden, man könne doch Adolf Hitler nicht mit Wladimir Putin auf eine Liste setzen.



Was aber ist ein Unrechtsstaat? Unsere Definition von einem freiheitlich, demokratischen Rechtsstaat ist sicherlich die menschenfreundlichste Lebensform. Ein Land, in dem es Scheinwahlen, Unterdrückung, Verfolgung und Ermordung von Minderheiten gibt, bezeichnen wir gern als Unrechtsstaat. Wer kann auf Anhieb sagen, wie viele Unrechtsstaaten es geschafft haben, Mitglied der Vereinten Nationen zu werden? Und wie würde unsere Wirtschaft, unser Wohlstand wohl aussehen, wenn wir keinen Handel mit Unrechtsstaaten betrieben. Wir mögen keine Unrechtsstaaten, brauchen sie aber.



Die Partei und die Führer des so genannten Dritten Reichs sind durch legitime Wahlen an die Macht gekommen. Die demokratischen Kräfte waren da-nach zu schwach, um sich behaupten zu können. Und das Volk? Wer auf der nationalsozialistischen neuen Deutschen Welle mitschwamm, dem ging es recht gut. Dass jüdische Geschäfte geplündert und der jüdische Nachbar abgeholt wurden, nahm die weitaus größte Mehrheit hin. Es wird schon seine Richtigkeit haben, schließlich sind die Juden an allem Schuld. Woran bloß, hätten sich die Menschen auch mal fragen können. In bestimmten Regionen unseres Landes sind heute die Ausländer am eigenen Elend schuld. Auch dort fragt niemand, worin deren Schuld besteht, an der Erhöhung der Rente um fast fünf Prozent doch wohl nicht.



Die Mehrheit der Deutschen, die im Dritten Reich lebten, haben ihr Land nicht als Unrechtsstaat begriffen. Viele von ihnen verdingten sich als Verräter, wenn sie glaubten, in der Nachbarwohnung ein homosexuelles Paar ausfindig gemacht zu haben, oder mitbekamen, dass jemand einen Juden bei sich versteckte. Das System der Blockwarte funktionierte bestens und viele waren stolz darauf, einer sein zu dürfen.



Es blieb den wenigen guten Menschen, denen das Empathie Gen nicht abhandengekommen war, vor-behalten, jüdische Mitbürger zu verstecken und vor dem sicheren Tod zu bewahren. Die gebildeten Menschen, die erkannten, wohin Hitlers Reich führen würde, haben so schnell es ging das Land verlassen, spätestens, nachdem man ihre Bücher verbrannte. Zur intellektuellen Oberschicht gehörten natürlich auch die Generäle der Wehrmacht und die Chefs der SS-Mörderbande. Wann kamen ihnen eigentlich Zweifel daran, dass man einen souveränen Staat wie Polen nicht einfach überfällt, okkupiert und vernichtet? Beseelt vom Größenwahn sind sie in den Zweiten Weltkrieg marschiert mit dem Ziel vor Augen, die ganze Welt zu erobern und zu unterwerfen.



Sich als Widerständler erkennen zu geben, war gefährlich, weil es zu viele Verräter in den eigenen Reihen gab. Dennoch formierte sich ein Widerstand, der allerdings sehr lange brauchte, um sich für schlagkräftig zu halten. Am 20. Juli 1944, heute vor 80 Jahren, sollte es endlich so weit sein, sich von dem Tyrannen zu befreien. Das Attentat auf Adolf Hitler scheiterte, weil es dilettantisch ausgeführt wurde. Die „Operation Walküre“, ausgerechnet nach einem Werk von Hitlers Lieblingskomponisten Richard Wagner benannt, stand von Anfang an auf tönernen Füßen mit zu vielen Unwägbarkeiten.



Ist die Geschichte des Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg ein Heldenepos? Nein. In unzähligen Filmen wird die Geschichte des Scheiterns erzählt. Schon 1955 drehte Artur Brauner den ersten Film mit Wolfgang Preiss als Stauffenberg, und 2008 blieb es uns nicht erspart, Tom Cruise als Stauffenberg erleben zu müssen. Das sind alles keine Dokumentarfilme, sondern Leinwanddramen mit einem traurigen Helden. Warum man sich solche Filme anschaut, bei denen man das tragische Ende schon vorher kennt, steht auf einem anderen Blatt. Millionen Menschen haben sich auch die Titanic angeschaut, obwohl sie vorher wussten, dass der Schiff am Ende sinken würde.



Es geziemt sich nicht, die Attentäter 80 Jahre nach ihrem ehrenwerten Versuch zu kritisieren. Niemand war aber bereit für ein Selbstmordkommando, also mit der Aktentasche so lange neben Hitler zu stehen, bis sie explodierte. Im Erfolgsfall sollten die neuen Machthaber den Nazisumpf austrocknen und den Krieg sofort beenden. Das wäre nur mit einer bedingungslosen Kapitulation an allen Fronten möglich gewesen. Ob dazu die Mehrheit der Generäle bereit gewesen wäre, steht auf einem anderen Blatt, das nie beschrieben wurde.



Macht es Sinn, an ein gescheitertes Attentat oder einen Volksaufstand zu erinnern? Wenn an die Menschen, die versucht haben, das Unmögliche möglich zu machen, damit erinnert werden soll, dann ja.



An Mut und Zivilcourage muss gedacht werden, auch wenn sie zu nichts führte. Der Zeitraum zwischen dem 20. Juli 1944 und dem 9. Mai 1945 forderte die meisten Opfer in diesem unsinnigen Vernichtungs-krieg. Ob dieser wirklich durch den Tod Hitlers am 20. Juli vorbei gewesen wäre, wissen wir nicht. Mit Sicherheit kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Morden in den Vernichtungslagern ein Ende gefunden hätte.



Belege für die folgende Behauptung haben wir nicht, die Erinnerung sagt jedoch, dass Militärs, die am Widerstand gegen Hitler beteiligt waren, Probleme hatten, in die Bundeswehr aufgenommen zu wer-den. Schließlich hätten sie gegen ihren Oberbefehlshaber geputscht. Unverdächtige Offiziere, teilweise auch aus der Waffen-SS, wurden jedoch bei der Gründung der Bundeswehr wieder gebraucht.



Erinnern wir uns also heute an die guten Menschen, die Widerstand geleistet haben, im Kleinen wie im Großen.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

