Von oben betrachtet geschrieben von: Redaktion am 16.07.2024, 09:21 Uhr

paperpress627 08:30 Uhr ist nicht gerade die übliche Zeit für Podiumsdiskussionen. Außergewöhnlich auch der Ort: Die neue Sky-Lounge auf dem Dach des Gasometers. Bei strahlendem Sonnenschein war das Thema der Veranstaltung gut sichtbar, 2,5 km entfernt und in sieben Minuten erreichbar: Der ehemalige Flughafen Tempelhof.



Kürzlich überraschte das EUREF-Team um Reinhard Müller, Karin Teichmann und dem Chefarchitekten Johannes Tücks die Berliner Stadtgesellschaft mit einem innovativen Plan. Teile der Messe Berlin sollen nach Tempelhof umziehen. Auf dem riesigen Vorplatz, unberührt vom durch einen Volks-entscheid in seiner Entwicklung ausgebremsten Tempelhofer Feld, sollen sechs neue Messe- und eine Veranstaltungshalle entstehen.



Eingeladen zum morgendlichen Treffen in luftiger Höhe hatten die Berliner Morgenpost und die EUREF AG. Nicht nur das Podium war prominent besetzt, auch das Parkett. Unter den rund 120 Gästen waren unter anderem Klaus Wowereit, Peter Strieder und Renate Künast zu sehen, aber auch die Flughafen-Chefin Aletta von Massenbach, und, weil dem Himmel so nah, der Superintendent der Ev. Kirche Tempelhof-Schöneberg, Michael Raddatz, und Rabbiner Yehuda Teichtal.



Auf dem Podium: Matthias Trunk, Vorstand der GASAG AG, Kaweh Niroomand, Manager der BR Volleys, EUREF-Gründer Reinhard Müller, Christian Andresen, Präsident der DEHOGA Berlin, Fabian Schmitz-Grethlein, Geschäftsführer der Tempelhof Projekt GmbH, Jörn Oltmann, Bezirksbürgermeister Tempelhof-Schöneberg, Christian Gaebler, Senator für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, Karin Teichmann, Vorstandssprecherin der EUREF AG, Peter Schink, Chefredakteur Berliner Morgenpost und Dr. Hinrich Holm, Vorstandsvorsitzender der Investitionsbank Berlin (IBB).



Zu Beginn erläuterte Karin Teichmann die Idee, beziehungsweise die Vision und wie es dazu kam. Bei der Eröffnung des neuen Gasometer Gebäudes am 1. Juni forderte u.a. der Regierende Bürger-meister Kai Wegner das EUREF-Team auf, sich jetzt nicht auszuruhen, sondern weiterhin kreativ zu sein. „Berlin braucht mehr an Ideen.“ Gesagt, geplant! Auf dem ehemaligen Rollfeld sollen sechs moderne Hallen und eine Konzertarena für rund 12.000 Menschen entstehen, die auch zum Feld hin für größere Konzerte geöffnet werden kann. Damit würde eine Lücke im Angebot der Veranstaltungslocations in Berlin geschlossen werden.



Es sollen auch drei Hotels in unterschiedlichen Kategorien mit jeweils 500 Zimmern entstehen. Und warum das Ganze? Der bisherige Messestandort am Fuße des Funkturms hat massive Probleme. Das Autobahnkreuz muss in den nächsten Jahren saniert werden, was den Messebetrieb behindern wird. Einige Hallen könnten auch abgerissen werden und Platz machen für Wohnungsbau in bester Westendlage. Neue Hallen könnten als Sportarenen dienen, die auch dringend in Berlin benötigt werden.



In zwei Gesprächsrunden wurde die Idee diskutiert. Dabei kam auch der zum Teil erschreckende Zu-stand zur Sprache, in dem sich die Stadt befindet. Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann sprach den Sanierungsstau des Flughafengebäudes an. Bisher wurde immer nur „klein klein“ gedacht. So könne es nicht weitergehen, sagte Oltmann. Die Idee des EUREF-Teams sei es wert, untersucht zu werden. Oltmann fragt sich, warum unter den zehn größten Messen weltweit Frankfurt am Main, Hannover, Köln und Düsseldorf genannt werden, nicht aber Berlin. Berlin müsse sich seiner Bedeutung bewusstwerden, appellierte der Bezirksbürgermeister.



Auch DEHOGA-Chef Andresen bemängelte, dass in Berlin massiv Flächen im Messebereich für 6 bis 9.000 Teilnehmer fehlen. Berlin verzeichnet zu den Vorjahren 15 Prozent weniger Belegung in den Hotels und 23 Prozent weniger Umsatz.



Bausenator Gaebler gab unumwunden zu, dass das Flughafengebäude in der Vergangenheit nur verwaltet worden ist. Es gäbe kein Ziel, auf das hingearbeitet wird. Das Gebäude kostet Geld und bringt nichts, so Gaebler.



Die GASAG, so Matthias Trunk, stünde bereit, das Gebäude energieeffizient umzubauen. So könnte die erste CO2-neutrale Messe der Welt entstehen. Die jetzigen Unterhaltskosten könnten drastisch reduziert werden, so dass am Ende ein Nullsummenspiel herauskäme, rechnet Reinhard Müller vor. Der Geschäftsführer der Tempelhof Projekt GmbH, Fabian Schmitz-Grethlein, will die Überlegungen zum Gebäude mit der Entwicklung auf dem Feld zusammendenken. Und schon fand, unausweichlich, der Schlenker zur Randbebauung statt, zu der es gegenwärtig ein Dialogverfahren gibt. Die beiden Grünen im Saal, Jörn Oltmann und Renate Künast kritisierten dieses Verfahren, Oltmann ist damit nicht einverstanden und Künast findet es „kurios“. Darauf reagierte Christian Gaebler richtig sauer, weil der Ansatz, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, desavouiert werde. Zurück zur EUREF-Idee: Natürlich gibt es auch Bedenken, zum Beispiel über die zusätzlichen Verkehre, die durch den Messebetrieb auf dem Columbiadamm entstehen würden. Reinhard Müller entkräftete diese Bedenken mit dem Hinweis, dass es Untersuchungen gäbe, wonach dies kein Problem darstelle.



Nicht unterschlagen wollen wir den Sport, für den Kaweh Niroomand eingeladen wurde. Auf dem jetzigen Messegelände könnten Hallen in Sportflächen umgewandelt werden, und diese benötigt Berlin dringend, so der BR-Volley-Chef.



Und wie geht’s weiter? An der Finanzierung dürfte es nicht scheitern, meint IBB-Chef Hinrich Holm, weil ja auch privates Kapital beteiligt sein wird. Die Umsetzung der Idee könnte schnell gehen. Peter Strieder regte an, ein Büro zu beauftragen, das sich darum kümmert und Reinhard Müller ist bereit, sein Know-how zur Verfügung zu stellen. Christian Gaebler will den Vorgang in den Senat geben.



Kein gutes Zeichen ist es, dass von der Messe Berlin niemand anwesend war. Angeblich gab es Terminprobleme. Bislang hat sich die Messe Berlin zurück-haltend bis ablehnend gezeigt und will offenbar am jetzigen Standort verbleiben. Selbst wenn die Idee, Teile der Messe nach Tempelhof zu verlegen, nicht umgesetzt wird, muss man sich Gedanken um das Gebäude in Tempelhof machen, denn, wie sagte Jörn Oltmann, so könne es nicht weitergehen.



Die Stimmung in der Sky-Lounge war überwiegend positiv dem Projekt gegenüber. Nun muss es Menschen geben, die die Sache am Laufen halten, damit sie nicht in dieser schnelllebigen Zeit vergessen wird. Der Autor dieses Beitrages betätigt sich gern als Orakel. Ihm fehlt es in einer Stadt, die es nicht einmal hinbekommt, zeitnahe Termine beim Bürgeramt zu organisieren, an Fantasie, dass sich diese Vision umsetzen lässt. Eher gelingt es der Müller-Crew, einen EUREF-Campus auf dem Mond zu errichten.



Ed Koch



