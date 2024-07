Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 11 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Networking auf dem EUREF Campus geschrieben von: Redaktion am 14.07.2024, 07:57 Uhr

paperpress627 Bei sommerlichen Temperaturen fand in dieser Woche das traditionelle Network-Event Energetic Aperitivo unter dem Motto „Explore the future of energy and mobility“ statt, zu dem inno2grid eingeladen hatte.





Als Innovationsdrehscheibe und Venture Building Company ist inno2grid darauf spezialisiert, eine nachhaltige Energie- und Mobilitätslandschaft zu entwickeln und umzusetzen. inno2grid ermöglicht es Anbietern von Energie- und Mobilitätslösungen, zum Rückgrat der Städte, Stadtteile und Flotten von morgen zu werden – mit neuen End-to-End-Geschäftsmodellen. Außerdem binden sie ein breites Netzwerk von Startups, Unternehmen und Instituten in Innovationsprojekte ein.



Drei Mitarbeiter von inno2grid stellten ihre Projekte in kurzen Keynotes vor. Alexander Agnesens, Innovation Hub Lead, gab Einblicke in das „Innova-tion & Venture Building“ bei inno2grid. Thomas Kreher, Head of Consulting, stellte den Bereich „Decarbonization Consulting“ vor. Chantal Bailleu, Project Managerin, hielt einen Vortrag zum Thema „Product Innovation“. Ein Highlight des Abends war erneut die Vorstellung von drei Talenten vom TU-Campus EUREF: Eugenio Andres Brito Gonzalez, Mirna Ayman Mohammed Ghaly und Poornima Guruvayurappan.



Die Gäste waren sehr erfreut, die Studierenden aus Chile, Ägypten und Indien näher kennenzulernen und beeindruckt von ihren Lebensläufen und Persönlichkeiten. Was alle vereint, ist die Motivation, eine nachhaltige, zukunftsfähige und lebenswerte Zukunft zu erschaffen und die Mobilitäts- und Energie-wende im Einklang mit den Pariser Klimazielen voranzutreiben.



Zu der Veranstaltung, die in der zeemobase, dem Showroom der digitalen vernetzten Energie- und Mobilitätswende auf dem EUREF-Campus stattfand, kamen über 50 Gäste, darunter rund 30 Talente des TU-Campus EUREF und weitere Wirtschaftspartner wie Schneider Electric, ARCADIS und SPIE. Die Jobposts von inno2grid kamen dabei besonders gut an, auch das ist Teil des Konzepts auf dem EUREF-Campus: Talente nicht nur auszubilden, sondern sie und ihre Expertise für die Unternehmen und Start-ups auf dem Campus zu gewinnen.



Auf dem TU-Campus EUREF bietet die TU Berlin vier weiterbildende, englischsprachige Master-Studiengänge zu den Themen der Energie- und Mobilitätswende an.



Quelle: EUREF AG



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: