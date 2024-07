Hauptmenü Start





Das ändert alles geschrieben von: Redaktion am 14.07.2024, 06:57 Uhr

paperpress627 Jeder Mord an Menschen ist verabscheuungswürdig. Da darf es keine Abstufungen geben. Das gilt auch für Mordversuche. Um Haaresbreite wäre heute früh (MESZ) Donald Trump bei einem Attentat getötet worden. Nicht nur für ihn, seine Familie und Freunde muss man von Glück sprechen, dass das Attentat misslang, denn es hätte in der aufgeheizten Stimmung in den USA zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen können.





Trump-Anhänger haben bereits vor einiger Zeit nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen könnte, wenn ihrem Idol wieder die Präsidentschaft gestohlen würde. Und: „Donald Trump wirft seinen Gegnern politische Verfolgung durch die Justiz vor. Das kommt bei seinen Anhängern an. Manche phantasieren schon vom Bürgerkrieg.“

10.08.2022 Frankfurter Allgemeine



Der von Trump angezettelte Sturm auf das Capitol am 6. Januar 2021 war der bislang größte Angriff auf die Freiheit und Demokratie der USA. Vor Strafverfolgung schützen ihn „seine“ Richter am Supreme Court. Trump lügt bei jedem seiner öffentlichen Auftritte schneller, als ein Faktencheck möglich ist. Trump ist ein durch und durch schlechtes Vorbild für jeden, der sich als Politiker ernsthaft und emphatisch um die Probleme der Menschen kümmern will. Das alles rechtfertigt nicht das Attentat auf ihn. Der Attentäter wurde „neutralisiert“ und ist tot. Sehr bald jedoch werden Hintergründe und Motive der Tat bekannt werden.



Das Attentat auf Trump ändert im laufenden Wahlkampf alles. Er, der sich immer als Opfer darstellte, weil sich die Justiz gegen ihn verbündet hat, weil man ihm den Wahlsieg stahl, und so weiter, kann sich jetzt erst recht als Opfer präsentieren. Das wird er tun und vermutlich Schuldige beim politischen Gegner, der für ihn mehr Feind als demokratischer Mitbewerber ist, suchen.



Bei einer Rede in Pennsylvania wird der Präsidentschaftskandidat der Republikaner am Ohr getroffen, der mutmaßliche Schütze ist offenbar tot. „Fight!“ ruft Trump, als er in Sicherheit gebracht wird, manche seiner Parteifreunde geben den Demokraten eine Mitschuld. Süddeutsche Zeitung



Die US-Regierung wertet das versuchte Attentat auf Donald Trump als Gefahr für die nationale Sicherheit. Trump wird bereits als Märtyrer inszeniert – das Ereignis ist eine Zäsur im US-Wahlkampf. Handelsblatt



Einige Optimisten hatten erwartet, dass Joe Biden doch noch seine Kandidatur zugunsten von Kamala Harris zurückzieht. Das ist unwichtig geworden. Seit heute ist es egal, wer gegen Trump antritt, weil niemand gegen einen Märtyrer gewinnen kann.



Ed Koch



p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: