KW 28 - Wahlen - Sommerinterviews - NATO geschrieben von: Redaktion am 13.07.2024, 07:06 Uhr

paperpress627 Nach wie vor bin ich der Meinung, dass unser Wahlsystem das gerechteste ist; eine Mischung aus Direkt- und Verhältniswahl. Egal, welche Partei wie viele Wahlkreise direkt gewonnen hat, im Bundes-tag spiegelt sich immer der prozentuale Anteil des Wählerwillens wider.



Hätten wir ein System wie in Frankreich oder Großbritannien, sähe die Sitzverteilung bei 299 Wahl-kreisen aktuell wie folgt aus: CDU/CSU 143, SPD 121, AfD 16, Grüne 16, Linke 3, FDP 0. Die Sitze werden allerdings unter Einbeziehung der direkt gewonnenen prozentual verteilt, d.h., die Union mit 24,1% hat 195 Mandate, die SPD mit 25,7% 207 Mandate, die AfD 10,3% = 77, Grüne 14,8% = 117, FDP 11,5% = 91 und Linke 4,9% = 38.



Große Teile Europas freuen sich, dass durch einen links-liberalen Kraftakt im zweiten Wahlgang in Frankreich der Sieg der Rechtsextremen verhindert werden konnte. Sie landeten nur auf Platz drei mit 125 Mandaten, während das neue Linkbündnis 178 und die Partei des Präsidenten 150 Sitze gewann. Prozentual sieht die Sache aber ganz anders aus, da holte das rechte Lager 32,5%, die Linke 25,68% und Macron 23,15%. Der demokratische Teil Europas könnte also froh sein über dieses Wahlsystem.



Und für die Fans der Sozialdemokratie sieht es in Großbritannien ähnlich aus. Labour holte 411 der 650 Sitze des Unterhauses direkt, was einem Anteil von 63,2% entspricht. An Wählerstimmen erreichte die Arbeiterpartei aber nur 33,8%. Mickrige 120 Mandate blieben für die Konservativen übrig, ein Anteil von 18,6%, obwohl sie 23,7% der Wähler-stimmen für sich gewinnen konnten.



In den USA ist es mit den so genannten Wahlmännerstimmen noch schlimmer. Immer wieder ist es vorgekommen, dass ein Kandidat zwar die Mehrheit der Wahlmänner gewann, nicht aber die Mehrheit der Wählerstimmen. Gäbe es in den USA ein Mehrheitssystem bei der Präsidentenwahl, wäre der Welt Donald Trump 2016 erspart geblieben. Zwar holte er 304 Wahlmänner = 56,5%, erreichte aber nur 46,1% der Wahlberechtigten. Hillary Clinton gewann die Wahl mit 48,2%, was ihr nichts nutzte, weil sie nur 227 Wahlmännerstimmen = 42,2% erhielt. Ob einem nun die Mehrheiten passen oder nicht, unser System ist das demokratischste im Gegensatz zu Frankreich, Großbritannien und den USA.



Sommerinterviews



Ich bin ein großer Freund des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und finde es gut, die ARD tagesthemen und das ZDF heute-journal sehen zu können. Die-se Vielfalt gefällt mir. Ich finde es andererseits auch gut, dass sich ARD und ZDF die Sendeplätze für die Morgen- und Mittagsmagazine im wöchentlichen Wechsel teilen. Auch die Elefantenrunden nach den Wahlen wurden früher von ARD und ZDF gemeinsam veranstaltet. Heute treten nicht mehr die Leittiere gegeneinander an, sondern die Kälbchen in Form der Generalsekretäre; langweilig.



Auch die Wahlberichterstattung macht jeder für sich, was dazu führt, dass die Spitzenkandidaten erst bei einem, dann beim anderen Sender auftreten und zweimal das gleiche sagen dürfen. Der einzige Grund, warum es bei der SPD, den Grünen und der AfD eine Doppelspitze gibt, scheint der, dass sich Ricarda Lang und Omid Nouripour sowie Lars Klingbeil und Saskia Esken bzw. Tino Chrupalla und Alice Weidel ihre Auftritte im ÖRR teilen können. Ein besonderes TV-Erlebnis fand am 7. Juli statt, als erst Chrupalla in der ARD und später Weidel beim ZDF interviewt wurden. Vor allem Frau Weidel bot uns mal wieder eine Lehrstunde im Fach „Alternative Fakten“ und „Fake News“.



Alle anderen Partei-Chefs müssen zweimal antreten, so zum Beispiel Christian Lindner, Markus Söder und Friedrich Merz. Außer Konkurrenz laufen Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier, exklusiv nur im ZDF. Das Format der Sommerinterviews wäre ein klassisches Gemeinschaftsprojekt von ARD und ZDF. Gibt es wirklich jemand, der sich Markus Söder zweimal zu Gemüte führt?



Hier für unsere interessierte Leserschaft die noch ausstehenden Sendetermine.



ARD-Sommerinterviews im „Bericht aus Berlin“,

sonntags um 18:00 Uhr:

14. Juli 2024: Friedrich Merz (CDU)

28. Juli 2024: Christian Lindner (FDP)

11. August 2024: Lars Klingbeil (SPD)

18. August 2024: Omid Nouripour (B‘90/Grüne)

25. August 2024: Markus Söder (CSU)



ZDF „berlin direkt“, sonntags um 19:10 Uhr.

14. Juli 2024: Markus Söder, (CSU)

21. Juli 2024: Ricarda Lang (B‘90/Grüne)

4. August 2024: Christian Lindner (FDP)

18. August 2024: Saskia Esken (SPD)

25. August 2024: Frank-Walter Steinmeier

8. September 2024: Olaf Scholz



NATO



Die einen halten die NATO, die in dieser Woche in Washington, D.C., ihr 75-jähriges Bestehen feierte, für ihren größten Sicherheitsgaranten, die anderen für eine Bedrohung des Weltfriedens. Ich gehöre zu denen, die diesem Bündnis sehr dankbar sind, hat es in Zeiten des „Kalten Krieges“ dafür gesorgt, dass es nicht heiß wird. Es hat uns vor der permanenten Bedrohung durch die Sowjetunion geschützt.



Angeblich wegen des Beitritts der Bundesrepublik zur NATO am 5. Mai 1955 zwang die Sowjetunion ihre Satellitenstaaten DDR, Polen, Tschechoslowakei, Bulgarien, Ungarn, Rumänien und Albanien, am 14. Mai 1955 den „Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit, und gegenseitigen Beistand" zu unterschreiben, womit der „Warschauer Pakt“ als Gegenbündnis zur NATO gegründet war.



Nach dem Ende des Zwangsbündnisses UdSSR im Dezember 1991 und der einhergehenden Auflösung des „Warschauer Paktes“ im selben Jahr, sind dessen ehemalige Mitglieder so schnell es möglich war, der NATO beigetreten, ebenso Staaten der Sowjetunion, wie die baltischen Republiken.



Die Beziehungen zu Russland waren danach so gut wie nie zuvor und nie wieder. Der russische Traum endete mit dem Auftritt Wladimir Putins 1999. Kaum war er als Ministerpräsident im Amt, inszenierte er einen Terrorangriff in Moskau, der dazu diente, den zweiten Tschetschenienkrieg beginnen zu können. In seiner Sandmännchen-Rede vor dem Bundestag am 25. September 2001 ließ er uns in dem Glauben, es mit einem aufrechten Menschen zu tun zu haben: „Ich bin überzeugt: Wir schlagen heute eine neue Seite in der Geschichte unserer bilateralen Beziehungen auf und wir leisten damit unseren gemeinsamen Beitrag zum Aufbau des europäischen Hauses.“ Putins Rede gehört in die Märchensammlung des Hauses der Geschichte in Bonn.



Für Putin war das Ende der Sowjetunion eine Tragödie. „Das, was wir uns in 1000 Jahren erarbeitet haben, war zu einem bedeutenden Teil verloren“, meint er mit Blick auf das russische Imperium, aus dem nach der Oktoberrevolution von 1917 fünf Jahre später die Sowjetunion mit ihren 15 Republiken hervorging. Quelle: Merkur.de



Wer Annektieren und Unterdrücken anderer Völker als „erarbeitet“ bezeichnet, kommt auch auf Menschenverachtende Ideen wie nach der Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates der UN, der sich mit dem Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew befasste. Der russische Botschafter lud im Anschluss an die Sitzung zum Dinner ein. Als Hauptgericht gab es Hühnchen Kiew, auch als Kiewer Kotelett bekannt, serviert mit Kartoffelstäbchen, dazu ein Sauvignon blanc aus dem „Russian River Valley“ in Kali-fornien. Quelle: Morgenpost 10.07.2024



Die Hätte-Hätte-Diskussion über einen frühzeitigen Eintritt der Ukraine in die NATO erübrigt sich. Es ist aber mal wieder Zeit für eine Rede dieser Qualität: „Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien! Schaut auf dieses Land und erkennt, dass ihr dieses Land und dieses Volk nicht preisgeben dürft und nicht preisgeben könnt! Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle: gemeinsam so lange zusammenzustehen, bis dieser Kampf gewonnen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist. Wer dieses Land, wer dieses Volk der Ukraine preisgeben würde, der würde eine Welt preisgeben, noch mehr, er würde sich selber preisgeben.“ Frei nach Ernst Reuter (9. September 1948 vor dem Reichstag in Berlin).



Natürlich macht es Angst, wenn Waffensysteme bei uns stationiert werden, die Ziele in Russland erreichen können. Dass dadurch die Befürchtung wächst, Putin würde nun seine Raketen auf Deutschland ausrichten, ist unbegründet, weil wir uns längst im Fadenkreuz des russischen Kindermörders befinden.



Privatdozent Dr. Stefan Luft von der Uni Bremen schließt in der Phoenix-Runde vom 10. Juli nicht aus, dass die Zerstörung des Kinderkrankenhauses in Kiew ein „Kollateralschaden“ sein könnte und bedient damit die russische Propaganda. Auch Sahra Wagenknecht, die der AfD und Linken gleichzeitig Stimmen abjagt, durfte in dieser Woche bei Maybrit Illner die russische Sicht der Lage erklären. Jörg Thadeusz bezeichnet Wagenknecht in seinem Kommentar in der Berliner Morgenpost als „Influencerin der Infamen“ und „Putins Fangirl“. „Als sich russische Soldaten die Krim unter den Nagel rissen, sprach Putins Apologetin von einer ‚Reaktion auf eine Fehlentwicklung‘“. „Die Polittalkshows im Fernsehen können von Deutschlands bekanntester Widerwärtiger immer noch nicht genug bekommen.“



Friedensengel Viktor Orbán, für ein halbes Jahr Chef von Europa, rät, der Ukraine kein Geld und keine Waffen mehr zu geben. Dann wäre der Krieg schnell beendet. Warum sagt er nicht gleich, unter-werft und ergebt Euch? Bedingungslos versteht sich.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

