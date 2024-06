Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 12 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Nur anscheinend positiv geschrieben von: Redaktion am 06.06.2024, 05:42 Uhr

paperpress626 Lesermeinung zum gestrigen Newsletter

„Wohnen statt parken.“



Toll sind die beschriebenen Mieten von 7,00 bis 11,50 ¤/m2. Die Wohnungen im Staffelgeschoss (Penthouse?) dürften dann bei mindestens 15,00 ¤/m2 liegen, denn auch der städtische Bauträger wird wohl nichts bei den laufenden Kosten dazugeben (die Herstellungskosten dürften auch, vielleicht gerade in Berlin mindestens 15,0 ¤/m2 betragen.



Es ist schon interessant, dass sich die Politik gerne für die paar geplanten Neubauprojekte feiern lässt - dabei wird natürlich vergessen, dass man eigentlich viel mehr bauen wollte!!!! Insofern finde ich Ihre Worte im 1. Absatz … „Dennoch werden in Berlin immer wieder Bauvorhaben realisiert…“ „etwas sehr“ daneben! Wann wurden denn die anderen Vorhaben realisiert - nicht nur geplant?



Nun zu den Parkplätzen. Toll, dass es überhaupt welche geben soll. Immerhin 48 Stellplätze für 137 Wohnungen. Ich hoffe sehr, dass dort tatsächlich Geringverdiener einziehen, die sich kein Auto leisten können, wobei auch da die 11,- ¤/m2 (vermutlich kalt, ohne Strom und sonstige Nebenkosten...) die Haushaltskasse belasten. Alles in allem sind das nur anscheinend positive Nachrichten.



Wenn ich solche Nachrichten lese, bin ich jedes Mal froh, die Politik nicht mehr in Berlin vertreten zu müssen.



Der Autor dieses Beitrages ist der Redaktion bekannt, er war in früheren Jahren beruflich und als politischer Mandatsträger für den Baubereich in Berlin tätig.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: