Next Generation bei Young Euro Classic geschrieben von: Redaktion am 03.06.2024, 06:28 Uhr

paperpress626 Spielen, mitmachen, ausprobieren

Beim NEXT GENERATION Kindertag steht Musik für die Kleinsten im Mittelpunkt

Sonntag, 18. August 2024, von 10 bis 15 Uhr im Konzerthaus Berlin



Auch im Rahmen der 25. Ausgabe bietet Young Euro Classic extra ein Programm für Kinder ab 3 Jahren. Beim NEXT GENERATION Kindertag am 18.08.2024 im Konzerthaus Berlin können die Jüngsten die faszinierende Welt der Musik entdecken. Spannende Performances, Konzerte und Workshops wecken die musikalische Neugier und laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.



In der Mitmach-Performance „Bum Klack Boing!“ führen die Tanzpädagogin Camilla Oebel und der Schlagzeuger und Multipercussionist Axel Meier in die Welt des Rhythmus und des Tanzes ein. Kinder ab 3 Jahren erkunden im Musikclub des Konzerthaus Berlin Klänge im Raum – mit Instrumenten und mit dem eigenen Körper. Mit viel Fantasie und Bewe-gung entdecken sie, wie vielfältig man Musik ma-chen kann.



Das Ensemble Quillo aus der Uckermark lässt bei seinem Gastspiel die Geschichte des beliebten Kinderbuchs „Rigo & Rosa“ von Lorenz Pauli und Kathrin Schärer im Kleinen Saal des Konzerthaus erklingen. Der große Leopard Rigo und die kleine Maus Rosa erleben zusammen große und kleine Abenteuer. Vertont von der Komponistin Aziza Sadikova, begleitet ihre Musik die Erzählungen über Freundschaft. Ein Konzert für Kinder ab 5 Jahren.



Die Juniorakademie Deutschland–Frankreich– Tschechien präsentiert ein besonderes Konzert von Kindern für Kinder ab 5 Jahren im Großen Saal des Konzerthauses. In Kooperation mit dem Julius-Stern-Institut (DE), der ¦evčík-Akademie (CZ), dem Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud und dem Conservatoire de Strasbourg (FR) proben junge Musiktalente von 4 bis 19 Jahren aus allen drei Ländern für zwei Wochen im tschechischen Hora¸ďovice.



Unter Leitung des Dirigenten Jan Sedláček erarbeiten sie ein abwechslungsreiches Programm, das die Klassiktraditionen aller drei Länder widerspie-gelt. Neben Werken von Mozart und ¦evčík darf sich das Publikum unter anderem auf eine eigens für die Akademie von Jiří Kabát komponierte Kindersymphonie freuen, die auch am diesjährigen Wettbewerb um den Europäischen Kompositionspreis teil-nehmen wird. Die künstlerische Leitung der Juniorakademie haben Eva Jamníková und Nikola Barto¨ová inne.



In den Workshops des Klingenden Museums und weiterer Dozent:innen rund um die Konzerte können Kinder ab 3 Jahren ihrer Neugier freien Lauf lassen und nach Herzenslust verschiedene Musikinstrumente ausprobieren und sich im gemeinsamen Tanzen und Singen erproben. Ob Trompete und Geige oder das eigene Rhythmusgefühl testen – bei den Mitmachangeboten werden Kinder von Zuhörer:innen zu Musiker:innen. Die Teilnahme an den Workshops ist nur mit einem Ticket für eines der NEXT GENERATION-Konzerte möglich.



Dank an die Partner



NEXT GENERATION wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.



Programm im Überblick

NEXT GENERATION Kindertag

Sonntag, 18. August 2024, Konzerthaus Berlin



Bum Klack Boing!

Camilla Oebel und Axel Meier

Wann: 10:00 & 12:00

Wo: Musikclub

Dauer: 40 Minuten, ab 3 Jahren

Tickets: 6 ¤ für Kinder, 10 ¤ für Erwachsene



Rigo & Rosa - Ensemble Quillo

Wann: 12:00

Wo: Kleiner Saal

Dauer: 45 Minuten, ab 5 Jahren

Tickets: 6 ¤ für Kinder, 10 ¤ für Erwachsene



Konzert der Juniorakademie Deutschland–Frankreich–Tschechien - Leitung: Jan Sedláček

Wann: 13:30

Wo: Großer Saal

Dauer: 60 Minuten, ab 5 Jahren

Tickets: 8 ¤ für Kinder, 12 ¤ für Erwachsene



Musik zum Mitmachen

Wann: 11-15 Uhr

Wo: Ludwig-van-Beethoven-Saal und Carl-Maria-von-Weber-Saal, Musikclub und Kleiner Saal, ab 3 Jahren



Einlass nur mit Ticket zu einem der NEXT GENERA-TION Konzerte



Hier spielt die Zukunft!

Young Euro Classic.

Festival der besten Jugendorchester der Welt

09. bis 25. August 2024 im Konzerthaus Berlin



Das ausführliche Festivalprogramm ist abrufbar unter:

https://young-euro-classic.de/events/



Preiskategorien Abendprogramm 35 ¤ / 26 ¤ / 15 ¤ (plus Vorverkaufsgebühr).



Tickets gibt es über die Young Euro Classic-Webseite, die Ticket-Hotline

(+49 / (0)30 / 8410 8909, erreichbar Montag–Sonntag: 10–18 Uhr) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.



Quelle: Artefakt Kulturkonzepte









Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)
Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.
Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft
Postfach 42 40 03
12082 Berlin
Email: paperpress[at]berlin.de
PDF-Newsletter-Archiv:
www.paperpress-newsletter.de