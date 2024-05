Hauptmenü Start





Spargelzeit im Nil geschrieben von: Redaktion am 31.05.2024, 05:43 Uhr

paperpress625 Am letzten Tag im Mai möchten wir uns nicht mit Politik, sondern mit Spargel beschäftigen. In dieser Woche war ich mal wieder bei Geschäftsfreunden in Hamburg und hatte, wie immer, ein Zimmer im IntercityHotel Altona gebucht, das sich direkt am Bahnhof befindet, mit Blick vom Frühstücksraum auf Gleis 11, von wo aus die Züge nach Berlin fahren.





Auf der Suche nach einem Restaurant, das Spargel anbietet, fand ich bei Google den folgenden Link: https://www.hamburg.de/spargel-restaurant/

Das nächstliegende Restaurant von Altona aus befindet sich zwischen St. Pauli Kiez und Schanzenviertel am Neuen Pferdemarkt und trägt den wunderbaren Namen Nil.



Von außen betrachtet, nicht besonders, von innen jedoch sehr spektakulär. Schon bei dem Versuch, einen Tisch zu reservieren, bemerkt man die große Nachfrage. Ab 19:00 Uhr geht nichts mehr. 18:00 bis 20:00 Uhr wäre noch möglich. Gebucht! Da man meist etwas früher eintrifft, aber Öffnung um 18:00 Uhr eben Öffnung um 18:00 Uhr bedeutet, kann man es sich entweder auf den Außenplätzen gemütlich machen oder die Vitrinen anschauen, die viel über die Qualität des Restaurants aussagen. Zahl-reiche Trophäen sind zu bewundern, und nicht, wie bei anderen Lokalen, aus früheren Jahren, sondern ganz aktuell: Restaurant des Jahres 2024!



In der Selbstbeschreibung heißt es: „Im schlicht-eleganten Restaurant am Pferdemarkt können Sie auf drei Ebenen Platz nehmen: im Erdgeschoss, Souterrain oder auf der Galerie. Die Produkte stammen von Bio-Höfen aus der Hamburger Umgebung. Die Speisekarte klingt wie eine Liebeserklärung an die gute Esskultur.“



Wir wurden in die erste Etage geleitet mit einem guten Blick über das gesamte Restaurant. Eine freundliche Dame steht uns hilfreich und kompetent bei der Wahl der Speisen und Getränke zur Seite. Spargel! Das ist der Grund, weshalb wir hier sind. Ein Pfund Spargel mit Lindakartoffeln und brauner Butter oder Sauce Hollandaise 25.50 (auf Wunsch vegane Hollandaise) oder mit hausgemachtem, luftgetrocknetem Schinken vom Bunten Bentheimer Schwein 30.50. Einer nimmt Spargel, so wie ihn die Küche freigibt, der Autor dieses Beitrages wünscht sich den Spargel schön weich und natürlich den Schinken dazu. Fazit: Ein Traum, aus dem man nicht erwachen möchte. Dazu ein Fläschchen Grauburgunder. Mal wieder meldet Kleinhirn an Großhirn, wie gut es uns doch geht, in diesem, unserem Lande.



Die Gegend, in dem sich das Nil befindet, mag so gar nicht zu dem Ambiente des Restaurants passen. Wir wandern ein Stück durch das Schanzen- und Karolinenviertel, unweit des Millerntorstadions, wo vermutlich immer noch der Aufstieg von St. Pauli gefeiert wird, bis zur Reeperbahn, von wo aus wir uns für die letzten Meter bis zum Bahnhof Altona dann doch für die S-Bahn entscheiden. Bunt bemalte Häuser mit den üblichen Parolen, viele kleine Ge-schäfte und Kneipen, vor denen es sich die Kiez-Community gemütlich gemacht hat, und über das Establishment meckert. Unübersehbar aber auch sehr viel Leerstand.



Wenn Sie demnächst mal wieder in Hamburg sind, wissen Sie, wohin Sie der Weg führen muss: Zum bzw. ins Nil.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

