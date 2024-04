Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 24 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Ein Abgrund von Landesverrat geschrieben von: Redaktion am 24.04.2024, 06:51 Uhr

paperpress624 Bundeskanzler Konrad Adenauer sah 1962 in einer Veröffentlichung des SPIEGEL über das NATO-Manöver „Fallex 62“ einen „Abgrund von Landesverrat“, weil das Magazin die Erkenntnis des Verteidigungsbündnisses, die Bundeswehr sei „zur Abwehr bedingt geeignet“ publizierte. Wie die Geschichte weiterging, wissen wir, SPIEGEL-Affäre, Rücktritt des Verteidigungsministers Franz-Josef Strauß etc.





„Fallex 62 war das erste Manöver der Nato, dem die Annahme zugrunde lag, dass der dritte Weltkrieg mit einem Großangriff auf Europa beginnen würde.“



Seit 1962 hat sich am Zustand der Bundeswehr, trotz eines jährlichen Milliardenhaushalts, nicht viel verändert. Über die Einsatzfähigkeit der Bundes-wehr wird in allen Talk-Shows und Nachrichtensendungen täglich berichtet. Olaf Scholz regt sich dar-über nicht auf und Verteidigungsminister Boris Pistorius, seit Monaten der beliebteste deutsche Politiker, lässt keine Journalisten einsperren, die darüber berichten.



Wegen dieser medialen Offenheit müssten Russland und China keine Spione nach Deutschland schicken. Alles, was über die Bundeswehr wichtig zu erfahren ist, verraten ihnen Eva Högl, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Roderich Kiesewetter und Anton Hofreiter bei Markus Lanz und Sandra Maischberger.



Deutsche Technologie auszuspähen, lohnt sich offenbar aber noch immer. Die AfD hat Mitten im Europa-Wahlkampf ein dickes Spionageproblem am Hals, in das ein Mitarbeiter ihres Spitzenkandidaten involviert ist. Ich finde es geradezu putzig, wie empört China auf die Vorwürfe reagiert, anstatt gelassen damit umzugehen. Warum werden eigentlich keine deutschen Spione irgendwo verhaftet? Gibt’s keine mehr? Können demzufolge keine spektakulären Agentenaustausche mehr stattfinden wie damals auf der Glienicker Brücke?



Heute vor 50 Jahren, am 24. April 1974, wurde Günter Guillaume verhaftet. Er war der persönliche Referent von Bundeskanzler Willy Brandt und stets in seiner Nähe. Alle Erkenntnisse aus seiner Tätigkeit sandte er nach Ost-Berlin, der Hauptstadt der DDR. Willy Brandt trat zurück.



„Bei seiner Verhaftung sagte Guillaume: ‚Ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte, meine Offiziersehre zu respektieren.‘“ Das waren noch Agenten, unglaublich. Guillaume und seine Frau wurden verurteilt, zu dreizehn und acht Jahren, wurden aber 1981 im Rahmen eines Agentenaustausches in ihre sozialistische Heimat DDR zurückgeschickt. Dort wurde er „offiziell als ‚Kundschafter des Friedens‘ gefeiert. Beide Eheleute er-hielten den Karl-Marx-Orden; Günter Guillaume wurde zum Oberst im MfS befördert, seine Frau Christel zum Oberstleutnant im MfS. Fortan trat Günter Guillaume bei MfS-Agentenschulungen als ‚Stargast‘ auf. Am 28. Januar 1985 verlieh die Hoch-schule des Ministeriums für Staatssicherheit in Potsdam Guillaume in ‚Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Sicherung des Friedens und die Stärkung der DDR‘ den Titel ‚Doktor der Rechtswissenschaft (ehrenhalber)‘“. Wikipedia



Ob der Mitarbeiter der AfD, sollte er verurteilt wer-den, irgendwann nach China ausreisen darf und dort ähnliche Ehrungen erfährt, darf bezweifelt werden. Das muss man der DDR lassen, sie stand zu ihrer dunklen Seite und machte erst gar nicht den Ver-such, irgendetwas abzustreiten.



An dieser Stelle geziemt es sich, unseren Geheim-diensten zu danken, dass es ihnen immer wieder gelingt, Spione dingfest zu machen. Auch wenn Deutschland in vielen Bereichen, vor allem, was die Wirtschaftskraft anbelangt, gegenwärtig weltweit keinen guten Stand hat, für Spione sind wir nach wie vor interessant. Das ist das auch etwas.



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: