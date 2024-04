Hauptmenü Start





Heute mal fernsehen geschrieben von: Redaktion am 11.04.2024, 09:13 Uhr

paperpress623 Heute ist richtig was los in der Glotze. Die ZDF-Vorabendkrimis lohnen derzeit nicht, alles Wiederholungen. Wer wissen will, wie die Krankenversorgung 2049 aussehen könnte, kann einen Blick in die Charité werfen. In der ARD laufen heute Abend die beiden letzten Folgen der vierten Staffel, und es klingt dramatisch: „Die Charité ist einem Hackerangriff extremistischer Reformgegner zum Opfer gefallen. Überall fallen Systeme aus, OP-Roboter bewegen sich nicht mehr, die Klimaanlage versagt, Türen lassen sich nicht mehr öffnen und schließlich gibt auch das Beatmungsgerät den Geist auf.“ Und das soll erst 2049 passieren?



Unterhaltsamer dürfte es um 22:50 Uhr, ebenfalls in der ARD, bei Christian Ehrings Satiresendung extra3 zugehen. Wem allerdings das Thema „Ukraine droht Niederlage – lässt der Westen Kiew im Stich?" interessiert, müsste um 22:15 Uhr ins ZDF umschalten. Bei Maybrit Illner sind Kevin Kühnert, Dietmar Bartsch, Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, die Sicherheitsexpertin Claudia Major und die ZDF-Korrespondentin Katrin Eigendorf zu Gast. Was die drei Politiker erklären werden, dürfte vorher bekannt sein: Kühnert, Solidarität Ja, Taurus Nein; Bartsch, keine Waffen, sondern Verhandlungen; Klitschko, mehr Verteidigungswaffen, Taurus Ja, bitte.



Das Highlight dürfte aber heute Abend beim Privatsender WELT zu sehen sein. Das TV-Duell zwischen Mario Voigt und Björn Höcke und die anschließende Sondersendung können Sie am Donnerstag, 11. April 2024, ab 20.15 Uhr live auf WELT Fernsehen, im Livestream auf WELT.de sowie im Anschluss in der Mediathek und TV-App verfolgen.



Mario Vogt ist der CDU-Chef von Thüringen, Björn Höcke der Führer der thüringischen AfD. Am 1. September wird in Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Schon am 26. Mai bei den Kommunalwahlen (Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte) wird sich zeigen, wie die Stimmung im Land ist, und am 9. Juni haben die Thüringer noch die Möglichkeit, über Europa abzustimmen.



Die Frage, ob es klug ist, dass sich Mario Vogt mit Björn Höcke duelliert, wird heiß diskutiert. Für die CDU würden nach einer Umfrage von Infratest dimap vom 19. März 20 und für die AfD 29 Prozent stimmen. Die Partei von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) käme auf 16 Prozent, nur einen Punkt mehr als Sahra Wagenknechts links-rechter Gemischtwarenladen BSW.



Die AfD Thüringen gilt als gesichert rechtsextrem und „ein Gericht hat entschieden, dass der Thüringer AfD-Chef Höcke ‚Faschist‘ genannt werden darf. Auch Wähler trifft dieses Label – und das ist gut so.“, schreibt die taz und fordert „Stigmatisiert sie!“ Kann man sich mit so einem Menschen wie Höcke an einen Tisch setzen und reden? Der Autor dieses Beitrages meint Ja, man muss. Alles andere könnte als Feigheit gewertet werden. Aber, von einem „Duell“ halte ich nichts. Wenn schon, dann müssten auch die anderen Spitzenkandidaten an der Diskussion teilnehmen, zumindest der Ministerpräsident Bodo Ramelow. Dass CDU und AfD den Termin unter sich ausmachen, halte ich für einen Fehler. Und da wir gerade bei Fehlern sind, möchte ich an dieser Stelle wiederholen, dass es m.E. ein Fehler ist, der AfD die ihr zustehenden Plätze in den Präsidien der Landtage und des Bundes zu verweigern. Jeder neue gescheiterte Wahlgang drückt die AfD mehr in die Opferrolle.



Ein eklatanter Fehler war es m.E. auch, die Regularien bezüglich des Alterspräsidenten zu ändern. Als absehbar war, dass das älteste Mitglied des Bundestages ein AfD-Abgeordneter sein würde, beschloss man schnell, dass nicht der lebensälteste, sondern dienstälteste Abgeordnete die erste Sitzung zu Beginn der Legislaturperiode eröffnet. Hätte das unsere starke Demokratie nicht ausgehalten? Es macht keinen Sinn, die AfD und ihre Wählerschaft als Aussätzige zu behandeln, anstatt sie mit guter demokratischer Politik zu heilen.



Sie können sich heute Abend natürlich auch Quarks im WDR anschauen: „Alles in Bewegung, wie wir Veränderungen im Leben meistern.“, oder die Komödie im rbb „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und…“. Bevor um 21:00 Uhr bei RTL das Europa League-Spiel des vermutlich und hoffentlich deutschen Meisters Bayer Leverkusen gegen West Ham United beginnt, erleben wir Elton in seiner Show „Blamieren oder Kassieren.“



Apropos Elton. Er ist „Wütend und traurig“, weil ihn Pro-Sieben aus der Show „Schlag den Star“ geworfen hat. Matthias Opdenhövel soll die Show zum 1. Juni über-nehmen. Elton, der mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat heißt, ist im Fernsehen omnipräsent, und zwar auf vielen Kanälen, privaten wie öffentlich-rechtlichen. Die Fernsehwelt wird nicht untergehen, wenn man beim Zappen nicht mehr so häufig in Eltons Gesicht schauen muss.



Ein wirklich schönes Format läuft im NDR mit Elton als Moderator, „Na siehste“, wo Jürgen von der Lippe, Est-her Schweins, Kurt Krömer und Mike Krüger Fragen aus der Fernsehgeschichte der letzten Jahrzehnte beantworten müssen. Elton, der 2001 als Show-Praktikant von Stefan Raab bei TV-total auf ProSieben seine Karriere startete, moderiert auch die ZDF-Kinderspiel-Show „1, 2 oder 3“.



Von Montag bis Freitag entkommt man Elton nur schwerlich auf der Mattscheibe. Um 10:30 und 18:00 Uhr heißt es „Wer weiß denn sowas?“, wo er, moderiert von Kai Pflaume, gegen Bernhard Hoëcker antritt und, ergänzt durch je einen Promi, die absonderlichsten Fragen beantworten muss. Die Sendung ist beim Publikum vor allem deshalb beliebt, weil das erspielte Geld vom jeweils siegreichen Team auf die Zuschauer, die hinter Elton oder Hoëcker sitzen, verteilt wird.



Es bleibt also genug übrig von Elton, auch wenn jetzt ein anderer den Star schlägt.



Ed Koch



