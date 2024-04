Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 10 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Kammeier kocht Suppe geschrieben von: Redaktion am 11.04.2024, 05:39 Uhr

paperpress624 Der gastronomische Leiter des EUREF-Campus, Thomas Kammeier, hat viele kulinarische Talente. Das kann man in seinen Restaurants auf dem Campus testen und genießen, ob im Grüns mit veganen Speisen, in der Werkstatt mit saftigen Burgern und leckerer Streetfood, im Café im Wasserturm, wo man schon ab 8 Uhr ein reichhaltiges Frühstück und mittags ein original Wiener Kalbsschnitzel angeboten bekommt, oder in der Spitzengastronomie im The Cord, hinter dem sich Borchard & Co. verstecken können.



Im April stehen auf Kammeiers Speiseplan herzhafte Suppen, die er für den KUBUS Foodtruck zubereitet. Der KUBUS-Suppentopf ist zurzeit unterwegs in Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln und versorgt dort bedürftige Menschen mit Suppen und anderen warmen Gerichten. Ein Projekt, das dringend auf Spenden angewiesen ist und das Kammei-er gern unterstützt, um eine warme Mahlzeit und ein bisschen Lebensfreude vom EUREF-Campus Berlin zu den bedürftigen Menschen zu bringen.



Der rbb berichtete und sprach mit Thomas Kammeier. Mit diesem Link kommen Sie zu dem Beitrag und erhalten einen Einblick in Kammeiers Küche und der Arbeit seines Teams.

https://kubus-berlin.de/archive/12645



Jede Spende hilft: KUBUS gGmbh

Bank für Sozialwirtschaft:

BIC BFSWDE33XXX

IBAN: DE18 3702 0500 0003 2721 03



Über die KUBUS gGmbH

Eine kleine Auswahl



1991 Gründung des Vereins

1992 Integrations- und Qualifizierungskurse für Ausländer und Aussiedler

1993 Einrichtung erster Werkstätten

1994 Entwicklung gewerblicher Projekte für Recycling von Elektroschrott, Altmöbeln und Altkleidern.

1997 In Neukölln wird der „Selbsthilfestützpunkt Wasch-haus“ eingerichtet.

1999 Für das Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit werden zwei Qualifizierungsmaßnahmen eingerichtet.

2002 Wir schaffen neue Arbeitsmöglichkeiten in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg.

2003 Mit Projekten wie „Das schöne Buch“ und „Historische Technik“ kommen neue, interessante Tätigkeitsfelder hinzu.

2004 Neue Standorte in Spandau und Charlottenburg-Wilmersdorf.

2007 Mit seinem Projekt „Mädchen und Technik“ richtet Kubus einen Werkstattbereich für junge Frauen unter 25 Jahren ein.

2012 KUBUS beteiligt sich mit zwölf Projekten am Bundesprogramm Bürgerarbeit

2013 Die KUBUS gGmbH erhält den Zuschlag für ihr Pilot

2017 KUBUS eröffnet erstmalig zum 15.01.2017 eine Kältehilfestation mit Notübernachtung für 25 obdachlose Menschen.

2018 mit 25 Kindern und 10 Mitarbeitenden eröffnen wir den Betrieb unserer ersten Kita „Die Kubis“.

2020 Wir richten 65 Arbeitsplätze für Teilnehmende des Berliner Projektes zum Solidarischen Grundeinkommen (SGE) ein.

2021 KUBUS rettet die Neuköllner Suppenküche. Ab Juni befindet sich diese nun in unserem Stadtteilzentrum unter dem Namen „Mahlzeit – KUBUS Suppenküche“ und versorgt weiterhin bedürftige Menschen mit günstigen Spei-sen. Wir sammeln nicht mehr verkaufbare Lebensmittel aus umliegenden Supermärkten ein.

2022 Mit Beginn des Krieges in der Ukraine erweitern wir dieses Engagement und versorgen knapp sechs Monate geflüchtete Menschen mit kostenlosem Mittagessen, Lebensmittel und Bekleidung.



Quellen: KUBUS gGmbH / EUREF AG

Bearbeitung und Kommentierung: Ed Koch







Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: