Young Euro Classic trauert um seinen Künstlerischen Leiter Dieter Rexroth geschrieben von: Redaktion am 10.04.2024, 05:27 Uhr

paperpress624 Am 9. April 2024 ist der Mitbegründer und Künstlerische Leiter des Festivals, Prof. Dr. Dieter Rexroth, im Alter von 83 Jahren verstorben. 25 hervorragende Programme hat Rexroth seit 2000 gestaltet und dafür Jugendorchester aus der ganzen Welt nach Berlin geholt. An fast jedem Festivalabend hat er im Konzerthaus eine Einführung in die Werke gegeben. Damit hat er, bevor der erste Ton zu hören war, die Musik den Zuhörern verständlicher gemacht. Dieter Rexroth ist nicht zu ersetzen, und dennoch muss es einen Nachfolger geben, um dieses außerordentliche Festival auf dem erworbenen und gewohnten hohen Niveau zu halten. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie, dem im Juli 1998 geründeten Deutschen Freundeskreis europäischer Jugendorchester e.V. als Veranstalter von Young Euro Classic und dem Team um Festivalleiterin Dr. Gabriele Minz. Am 31. Juli 2000 startete das erste Festival im Konzert-haus am Gendarmenmarkt und dauerte, auch mit Konzerten in der Philharmonie, bis zum 27. August. Vom ersten Tage an trug das Festival Rexroths musikalisch-künstlerische Handschrift. Ed Koch



Geboren wurde Dieter Rexroth am 6. März 1941 in Dresden und wuchs ab 1945 in Lohr am Main auf. Seine Lebensstationen: Studium der Musik (Komposition, Dirigieren, Schulmusik) in Köln von 1961 bis 1963. Dann Studium Musikwissenschaft, Germanistik, Philosophie, Geschichte in Bonn und Wien. 1970 Examen in Bonn mit Dissertation über „Arnold Schönberg als Theoretiker der tonalen Harmonik“. Anschließend Habilitationsstipendium der Thyssen-Stiftung (Thema: Wagners Gesangsstil). Musikjournalismus und Kritikertätigkeit für „Frankfurter Rund-schau“, „Bonner Generalanzeiger“, später „Neue Zürcher Zeitung“. Zahlreiche Rundfunksendungen für HR, DLF, DW, WDR.



Von 1972 bis 1991 Geschäftsführer der Hindemith-Stiftung und erster Direktor des Paul-Hindemith-Instituts in Frankfurt am Main. Herausgeber des Hindemith Jahrbuchs und der Frankfurter Studien. Entwicklung von Hindemith-Schwerpunkt-Veranstaltungen bis hin zu groß angelegten Festivals wie beispielsweise in Verbindung mit dem „Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit“ Nordrhein-Westfalen, München/Musikhochschule, Salzburg/Mozarteum, Berliner Festwochen. Konzerte im Hindemith-Institut Frankfurt, Veranstaltungen von Tagungen und Symposien. Gastdozenturen an verschiedenen Universitäten und Musikhochschulen (Frankfurt/Main, Marburg, Gießen, Mainz, Salzburg) Kursprogramme Kammermusik in Blonay/Vevey, in einem Musikzentrum der Hindemith Stiftung. Wagner-Seminare im Rahmen des Internationalen Jugendfestspieltreffens Bayreuth in den 70er Jahren.



1980 bis 1994 Fester freier Mitarbeiter der „Alten Oper Frankfurt“ als Dramaturg, Ideengeber und Programmgestalter. Mitbegründer der „Frankfurt Feste“ 1981 und von 1986 bis 1994 deren Künstlerischer Leiter.



1980 Konzeption und Publikation der neuen Schott-Buchreihen „Komponisten-Monographien“ und „Werkmonographien“ (Beethoven, Mozart). Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen. Themenbücher Frankfurt Feste ab 1981. 1991 bis 1995 Geschäftsführer und Intendant der „Frankfurt Projekte GmbH“. Konzeption und Durchführung der „1.200-Jahrfeier der Stadt Frankfurt am Main“ im Jahr 1994. 1995 bis 1996 Gründungsintendant des „Kulturbezirks“ St. Pölten Österreich. 1996 bis 2006 Geschäftsführer, Intendant und Leitender Gesamtdramaturg der Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH Berlin (ROC) und Intendant des Deutschen Symphonie-Orchesters. Verpflichtung von Kent Nagano als Chefdirigent des DSO. Mitbegründer und Künstlerischer Leiter des Berliner Sommerfestivals „Young Euro Classic“ (seit 2000). Von 2006 bis 2013 Mitarbeiter von Kent Nagano an der Bayerischen Staatsoper, ebenfalls seit 2006 Dramaturgie und Assistenz von Kent Nagano in Montreal bei dem Orchestre symphonique de Montreal.



Seit 2014 Mitarbeit im Bereich Programmgestaltung/Dramaturgie bei den Münchner Philharmonikern. 2006 bis 2015 Künstlerischer Leiter der „Kasseler Musiktage“. Beiratsmitglied Themabereich „Musik“ bei der Körber Stiftung Hamburg. Betreuung der Master class zum Thema „Musikvermittlung“. Seit 2013 ehrenamtlich tätiger Künstlerischer Leiter des „Mendelssohn-Hochschulwettbewerbs“ der BRD (endete nach der vierten Auflage). Quelle: Universität der Künste



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

