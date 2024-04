Hauptmenü Start





KW 13 - Teil 2 - Träumt weiter geschrieben von: Redaktion am 31.03.2024, 07:43 Uhr

paperpress623 Ob bei „Nuhr im Ersten“, in Hallervordens Theatern Schlosspark in Steglitz und Wühlmäuse in Westend oder auf der Bühne des eigenen Hauses, Berlins ältestem Kabarett-Theater Stachelschweine im Europa-Center, Frank Lüdecke ist überall zu erleben, auch auswärts, zum Beispiel am 7. April in der Comödie Fürth oder am 24. Mai in Alma-Hoppes-Lustspielhaus in Hamburg. Sicherheitshalber sollte man also auf die Ortsangabe auf dem Ticket schau-en, bevor man sich auf den Weg zu ihm macht.



Gestern Abend hieß die richtige Anschrift Pommernallee 2-4 Ecke Heerstraße, dort wo sich das Theater der Wühlmäuse befindet, 1960 von Dieter Hallervorden gegründet und nach zwei Spielstätten in Schöneberg seit dem Jahr 2000 am Theodor-Heuss-Platz beheimatet. Frank Lüdecke lud zur Premiere seines neuesten Werks „Träumt weiter!“ ein, ein Titel, der uns auch bei den weiteren Themen dieses Newsletters begleiten wird.



Heute Abend findet eine weitere Vorstellung bei den Wühlmäusen statt, am 1. und 14. April im Theater der Stachelschweine, und am 27. April im Schloss-park-Theater. Für alle Vorstellungen gibt es noch Karten.



Ein Soloprogramm ist für jeden Schauspieler die Königsklasse, erst recht für Kabarettisten, die in ihren Texten immer auf die aktuelle Lage eingehen müssen. Sie können nicht einfach einen Gag über einen Politiker präsentieren, der vielleicht gar nicht mehr im Amt ist oder ein Ereignis ansprechen, bei dem sich die Faktenlage verändert hat. Spontanität ist also gefragt und ein ständiges Überarbeiten der Texte.



Mit unserem Bundeskanzler haben es Kabarettisten derzeit leicht, sie müssen nur den Namen Olaf Scholz erwähnen und schon lacht das Publikum, was natürlich gemein ist. Schadenfreude ist eben eine ganz besondere Freude.



Kabarettisten erzählen nichts Neues. Alles hat man schon in den Nachrichten gehört und gesehen. Kabarettisten blicken jedoch anders auf die Meldungen, auch auf das, was dahintersteht, und sie kommentieren, was einem Nachrichtensprecher strikt verboten ist. Um alles zu verstehen, was der Mann auf der Bühne von sich gibt, muss man zwangsläufig über einen gewissen Grad an Allgemeinbildung verfügen, sonst sitzt man dumm da.



Obwohl ich in den letzten Jahrzehnten Frank Lüdecke viele Male gesehen habe, war mir neu, dass er auch singt. Mit Gitarrenklängen betrat er die Bühne im Theater der Wühlmäuse und seine Lieder sind kabarettistische Leckerbissen. Zwei Stunden berichtet er aus dem wahren Leben dieses Landes und dieser Stadt, die die Demokratie so ernst nimmt, dass hier gleich dreimal gewählt werden durfte.



Besonders angenehm in seinem Vortrag ist der Um-stand, dass er gänzlich ohne jegliche Unterleibskomik auskommt, wie sie zum Beispiel fester Bestand-teil bei so genannten Comedians wie Mario Barth ist. Leider holt sich auch Dieter Nuhr in diesem Bereich seine Lacher ab, obwohl er das nicht nötig hätte.



Es war ein entspannter, sehr heiterer und unterhaltsamer Abend bei den Wühlmäusen, aber auch einer, der zum Nachdenken anregte. Das kann doch alles nicht wahr sein, sagte die innere Stimme. Doch, ist es.



Übrigens: Die kommende Woche hat es in sich und ich habe schon überlegt, bei den Wühlmäusen einzuziehen: Es beginnt morgen, am 1. April, mit Arnulf Ratings Blauen Montag und geht weiter am Donnerstag, dem 4. April, wenn uns Piet Klocke „Am Hofe König Crimsons“ empfängt. Am Samstag, dem 6. April, gibt es Solo-Kabarett pur, nachmittags mit Arnulf Ratings neuem Programm „tagesschauer“. „Wir bewegen uns im Netz wie die Fische im Wasser. Das Angebot ist riesig. Verlockende Apps – ist da ein Haken dran? Am Ende der langen Entwicklung zum aufrechten Gang steht der Mensch als Handynutzer.“ Und abends präsentiert Wilfried Schmicklers sein neues Programm „Es hört nicht auf!“ „Es hört nicht auf mit dem Kampf gegen die Idiotie und Ungerechtigkeiten in dieser Welt, gegen soziale Ungleichheit, gegen Hass und Intoleranz!“ Schmickler setzt etwas dagegen! Für alle Veranstaltungen gibt es noch Tickets.

