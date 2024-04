Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 7 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Das 29-Euro-Ticket... geschrieben von: Redaktion am 31.03.2024, 07:40 Uhr

paperpress623 …ist eine dieser sozialdemokratischen Wohltaten, die von den Berlinern gern entgegengenommen aber nicht honoriert werden. Auch wenn zwei der drei Teams, die sich um den SPD-Vorsitz bewerben, die Wiedereinführung des Tickets, ebenso wie der Koalitionspartner CDU, die Grünen und Linken, kritisch sehen, soll es zum 1. Juli wieder an den Start gehen. Zwischen 250 und 335 Millionen Euro kostet das Projekt den Steuerzahlern. „Alternativ lägen dagegen die Kosten für ein billigeres Deutschlandticket für 29 statt 49 Euro für Gruppen wie Auszubildende, Senioren und Studierende bei voraussichtlich rund 27 bis 50 Millionen Euro jährlich.“ Quelle: taz/Berliner Morgenpost



Für die SPD geht es um die Ehre. Man habe die Wiedereinführung des 29-Euro-Tickets versprochen und wolle sich daran nun auch halten. SPD-Geschäftsführer Sven Heinemann sagte in der rbb24 Abendschau: „Es gibt eine breite Mittelschicht, die will auch entlastet werden. Wir haben gesagt: Wir wollen Mobilität für einen Euro am Tag.“ Die Idee ist nicht neu. „Aus Sicht des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) sollte eine Jahreskarte für Busse, Trams und U-Bahnen (und S-Bahnen, versteht sich) in Berlin mehr nicht kosten. ‚Ich will Schritt für Schritt auch das Ziel verfolgen, ein Jahresticket für den öffentlichen Personennah-verkehr für 365 Euro anbieten zu können‘, kündigte er bei einer Diskussionsrunde der ‚Neuen Zürcher Zeitung‘ in der Schweiz an. Vorbild sei die Stadt Wien, sagte Müller in der Runde mit seinen Amtskollegen aus Wien und Zürich.“ Quelle: Süddeutsche Zeitung vom 8. Juli 2019.



In die Kategorie „Träumt weiter“ gehört allerdings die Aussage Heinemanns, dass das 29-Euro-Ticket „auch eine Klimaschutzwirkung habe, weil mehr Leute vom Auto auf den ÖPNV umsteigen würden.“ Solange es die eklatanten Probleme mit überfüllten Bussen und Bahnen und deren Unpünktlichkeit gibt, sitzen viele lieber in ihrem bequemen Auto, auch im Stau, anstatt sich dem Stress im ÖPNV auszuliefern.



Heinemann behauptet auch, dass viele vom 49- auf das 29-Euro-Ticket umsteigen würden. Für Menschen, die Berlin nie verlassen und sich nur in den Bereichen A und B aufhalten, mag das eine Option sein, aus welchem anderen Grunde aber sollte man für 20 Euro weniger die Vorteile des Deutschland-Tickets aufgeben, nämlich mit den Regionalbahnen durchs ganze Land fahren und in jeder Stadt den dortigen ÖPNV nutzen zu können? Die Tarifsysteme in anderen Städten sind oft komplizierter als in Berlin. Dort das richtige Ticket am Automaten zu ziehen, ist aufwendig und zeitverschwendend. Wenn man nur zwei Tage in München die Deutschland-Card nutzt, hat man schon bei einem Preis von 24,90 Euro für das Touristen-Ticket fast fünf Euro im Vergleich zum SPD-Berlin-Ticket gespart, bei drei Tagen in München sind es schon 14,90 Euro und drei Tage Hamburg 11,90 Euro. In Herne Castrop-Rauxel kostet ein 48-Stunden-Ticket für eine Person 65,70 Euro, Ersparnis 45,70 Euro.



Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: