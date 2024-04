Hauptmenü Start





Ein Traum, der niemals wahr wird geschrieben von: Redaktion am 31.03.2024, 07:37 Uhr

paperpress623 Zu Ostern richteten sich die christlichen Blicke der Welt wieder auf das Heilige Land, dort, wo für die größte Religionsgemeinschaft der Welt alles begann, zu enden schien und wieder auferstanden ist. „Während in Deutschland die Kirchenaustritte zahlreich bleiben, vollzieht sich in globalem Maßstab eine überraschende Hinwendung zum Christentum. Im Jahr 2023 hat die Zahl der Christen weltweit erstmals die Marke von 2,6 Milliarden Menschen über-schritten.“ Quelle: N-TV



Keines der zehn Gebote des Christentums wird weltweit so missachtet wie das fünfte: „Du sollst nicht töten!“ Es wird immer ein Traum bleiben, dass das Töten aufhört. In Israel gibt sich seit der Staatsgründung im Mai 1948 niemand diesem Traum hin. Ja, es ist furchtbar, Menschen im Gaza-Streifen hungern zu sehen, die traurigen Blicke der Palästinenser-Kinder lassen keinen unberührt. Jeden Tag werden uns diese Bilder gezeigt. Eine freie Mediengesellschaft muss das ertragen.



Diese freie Mediengesellschaft darf aber nicht Ursache und Wirkung verwechseln. Ersparen wir es uns an dieser Stelle, die unmenschlichen Gräueltaten der Hamas am 7. Oktober 2023 aufzulisten. Ich zumindest denke reflexartig an die Kinder in den Kibbuzen in Israel, die von der Hamas bestialisch abgeschlachtet wurden, wenn ich Bilder aus dem Gaza-Streifen sehe. Die Hamas ist eine Terrororganisation, die aus Feiglingen besteht. Sie benutzt Kinder und Frauen als menschliche Schutzschilde und richtet ihre Stützpunkte unter Krankenhäusern ein. Agieren kann sie nur aus dem Hinterhalt.



Steht uns ein Urteil darüber zu, ob die Reaktion Israels auf den Hamas-Terror „angemessen“ oder „überzogen“ ist? Wie soll die Zivilbevölkerung wirk-sam verschont werden, wenn sich die Terroristen hinter ihr versteckt. Können wir überhaupt beurteil-en, wie es ist, in Israel zu leben? Müssen wir täglich damit rechnen, dass in unsere Häuser Raketen ein-schlagen? Leben wir in ständiger Angst und Gefahr? Würden wir nicht auch alles tun, um die Gefahrenherde zu beseitigen? Wir machen es uns sehr bequem auf dem Wohlstandssofa und beruhigen das Gewissen mit der Teilnahme an Ostermärschen, auf denen wir „Make Peace not War!“ rufen.



Hamas, Hisbollah, Putin und andere Terroristen wollen keinen Frieden. Sie wollen die Vernichtung ihrer selbst ernannten Feinde. Der Genozid-Vorwurf, ausgerechnet gegenüber Israel, ist unerträglich, denn mit Genozid war 1944 die planmäßige Ermordung der europäischen Juden und anderer Volks-gruppen durch die Nationalsozialisten in Deutschland gemeint.



Die vom Iran gesteuerten und finanzierten Terrororganisationen planen seit langem einen Genozid an Israel. Wie anders kann man den Schlachtruf „From the River to the Sea“, vom Jordan bis zum Mittelmeer, verstehen, als Israel vernichten zu wollen?



Die Lösung der gegenwärtigen Situation, in der Israel nicht davon ablässt, jedes Hamas-Terroristen habhaft werden zu wollen, koste es, was es wolle, ließe sich schnell beenden, indem die Hamas die verbliebenen israelischen Geiseln freilässt. Oder ist das auch nur ein Traum?



Da ich weiß, dass etliche unsere Leser Schnappatmung bei diesem Thema bekommen, will ich nicht unerwähnt lassen, dass ich das Verhalten bestimmter jüdischer Siedler im Westjordanland der palästinensischen Bevölkerung gegenüber verbrecherisch finde, ebenso wie Terrorakte aus dem Gebiet gegenüber Israel. Es ist auch an der Zeit, dass der jetzige Ministerpräsident Israels, Benjamin Netanjahu, endlich des Amtes enthoben wird, allein schon wegen seines Versagens am 7. Oktober 2023. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass der Krieg im Gaza-Streifen nur deshalb fortgesetzt wird, damit er sich so lange wie möglich im Amt halten kann.



Zu diesem Thema empfehlen wir einen Kommentar von Stephan-Andreas Casdorff, Herausgeber des Tagesspiegel.



https://www.tagesspiegel.de/internationales/umstrittene-un-resolution-zum-gaza-krieg-israel--alleingelassen-von-aller-welt-11424176.html



Bis heute fehlt eine eindeutige Verurteilung des Hamas-Terrors durch den UN-Sicherheitsrat, so Casdorff. „Jetzt wurde die dritte Resolution seit dem 7. Oktober verabschiedet, die es versäumt, die Taten und die Täter zu verdammen. Und die USA haben sich nur enthalten.“



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

