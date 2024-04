Hauptmenü Start





Der Traum vom Sieg ist ausgeträumt geschrieben von: Redaktion am 31.03.2024, 07:34 Uhr

paperpress623 Kein klardenkender Mensch glaubt mehr daran, dass die Ukraine den ihr von Putin aufgezwungenen Krieg gewinnen kann. Es ist dem russischen Machthaber, der sich gerade erst durch eine Scheinwahl als Präsident hat bestätigen lassen, vollkommen egal, wie viele seiner Soldaten in diesem unsinnigen Krieg sterben und wie schlecht es seiner Bevölkerung geht, wenn nur noch in Waffen und sonst nichts mehr investiert wird. Die Produktion von Panzern, Raketen, Drohnen und Munition läuft auf Hochtouren, trotz aller Sanktionen. Und was Putin nicht selbst herstellen kann, tauscht er auf dem Welt-markt gegen sein Gas und Öl, das er auch vielen westeuropäischen Staaten verkauft. Das Geschäft lief immer schon vor der Moral durchs Ziel.





Flächendeckend hat Putin vernichtende Ostergrüße an die Ukraine geschickt. Längst können nicht mehr alle Geschosse abgefangen werden, und selbst wenn, landen Trümmerteile auf den Häusern und Plätzen. Immer mehr nimmt Putin die kritische Infrastruktur ins Visier. Wenn nicht sofort etwas geschieht, außer salbungsvollen Osterbotschaften vom Kanzler, und vor allem die Trump-Sekte Republikanische Partei, im Repräsentantenhaus das Milliarden Hilfspaket für die Ukraine endlich freigibt, wird der Krieg ein schlimmes Ende nehmen. Und dabei geht es dann nicht mehr um ein Einfrieren der jetzigen Lage, also den Verlust der Krim und der Ostukraine, sondern um den Untergang des gesamten Landes.



Angela Merkels Schwäbische Hausfrau, die ja angeblich so gut rechnen kann, ist mal wieder gefragt. Wenn das Ende des Staates Ukraine nicht mehr abzuwenden ist, werden sich Millionen Menschen auf den Weg zu uns machen. Da sollte der pseudohanseatische Kaufmann Olaf Scholz mal nachrechnen, was preiswerter ist, die Ukraine noch tatkräftiger und schneller zu unterstützen als bisher, oder Massenlager für ukrainische Flüchtlinge einrichten zu müssen.



Die Ukraine hat jedes Recht, widerrechtlich eingerichtete russische Stellungen auf der Krim und in der Ostukraine, von wo aus Raketen auf ihr Land abgeschossen werden, zu vernichten. Die Krim gehört völkerrechtlich nach wie vor zur Ukraine, egal, was auf den neuen Landkarten, die Putin drucken ließ, steht.



„Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen“. Träumt weiter!



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

