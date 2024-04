Hauptmenü Start





KW 13 - Teil 1 - Sonntagsruhe geschrieben von: Redaktion am 31.03.2024, 05:50 Uhr

paperpress623 Haben Sie die Zeitumstellung gut überstanden? Dieses Thema ist ein klassisches Beispiel dafür, wie sich die EU-Staaten gegenseitig blockieren. Alle wollen „eigentlich“ die so genannte Sommerzeit abschaffen. So einfach, so schwierig. Das Problem liegt darin, welche Zeit es dann sein soll. Warum nicht einfach die reguläre mitteleuropäische Zeit MEZ? Weil einige immer Sommer haben möchten, also MESZ. Bis zum 27. Oktober ist es jetzt morgens später und abends länger hell. Na, Bravo!



Gibt es eigentlich noch Menschen, die sonntagmorgens in Hausschuhen zum Briefkasten schlurfen und sich dort ihre Sonntagszeitung, Morgenpost oder Tagesspiegel, rausziehen? Bild am Sonntag und Welt am Sonntag gab es auch am siebten Tag der Woche, die Berliner Zeitung hatte nie eine Sonntagsausgabe, glaube ich. Die Vergangenheitsform bei BamS und WamS trifft nun auch auf Morgenpost und Tagesspiegel zu. Heute können die Abonnenten zum letzten Male ihre Sonntagszeitungen auf dem Wohnzimmertisch ausbreiten und den halben Tag mit Lesen verbringen.



Am 11. März teilte der Tagesspiegel mit: „Der Tagesspiegel legt seine Samstags- und Sonntagsausgabe zu einer umfassenden Wochenendausgabe zusammen. Ab dem 6. April erscheint ‚Tagesspiegel Wochenende‘ jeden Samstag mit noch mehr Inhalten. Die Sonntagszustellung erfolgt in Berlin gemeinsam mit anderen Zeitungsverlagen, die ihre Belieferung aufgrund steigender Logistikkosten im Frühling 2024 einstellen. Dadurch gibt es auch bei uns Veränderungen, da der Tagesspiegel die Sonntagszustellung allein nicht aufrechterhalten kann.“



Jaja, die Kosten. Alles wird teurer. Was waren das noch für Zeiten, als die MoPo ein ganzes Heer von eigenen Zustellern beschäftigte. Auch ich habe mal als Auszubildender ein paar Mark dazu verdient und die Zeitung ausgetragen. Kein Job, der Freude macht.



meedia.de berichtet: „Der Tagesspiegel und die Berliner Morgenpost stellen ab dem 2. Quartal 2024 die Haustür-Zustellung ihrer Sonntagsausgaben über die Zustell-Organisation BLM ein. Die Morgenpost will ihre Samstagsausgabe dafür deutlich auf-werten, zudem soll es sonntags weiterhin ein E-Paper geben. Der Tagesspiegel teilt mit, man prüfe ‚alle Optionen für unser zukünftiges Sonntagsange-bot‘ und erarbeite ‚ein umfassendes Konzept für das ganze Wochenende‘. Auch Bild am Sonntag und Welt am Sonntag haben die Zustellung bereits beendet.“



Tagesspiegel und Berliner Zeitung pflegen der-weil ihre gegenseitige Abneigung. Berliner Zeitung gestern: „So verzerrt der Tagesspiegel die Wahrheit. Der Tagesspiegel warf der Berliner Zeitung vor, ein Interview mit Roger Waters verfälscht zu haben. Wie es wirklich war, wollte man nicht wissen.“



Die aktuellen Auflagezahlen: Tagesspiegel 102.800, Berliner Zeitung 65.000, Berliner Morgenpost 38.900, B.Z. 74.000, taz 24.800.



Nicht ohne Häme schreibt die Berliner Zeitung, die nie eine Sonntagsausgabe hatte: „Ab dem 7. April ist der Tagesspiegel am Sonntag Geschichte. Der Tagesspiegel war im Herbst 1945 als ‚erste deutsche von den US-Amerikanern lizenzierte Zeitung er-schienen‘, wie der Historiker Christoph Marx schreibt. Ende 1946 hatte der Tagesspiegel 186.000 Abonnenten. Im ersten Quartal 2023 hat sich diese Zahl fast halbiert, der Tagesspiegel gibt die sogenannte harte Auflage für den Zeitraum mit 95.418 Exemplaren an.“, Anm.d.Red.: 4. Quartal 2023 = 102.800.



Der Tagesspiegel stünde unter Druck, weiß offenbar die Berliner Zeitung. Es geht angeblich um einen 95-Millionen Euro-Kredit für eine „Umschuldung“, „den die skandinavische Investment-Boutique PCP dem Holtzbrinck-Konzern gewährt hat.“, was wir nicht überprüfen können.



Es gibt Vergleiche, die man ziehen oder auch sein lassen kann. Die Berliner Zeitung verweist auf die Formatumstellung 2022 auf das so genannte Tabloid-Format, etwa 24 Zentimeter in der Breite sowie 37 in der Höhe. „Das Format ähnelt dem der rechtspopulistischen Kronen Zeitung aus Österreich.“ Man hätte auch schreiben können, ähnelt dem des Berliner Kuriers, der im selben Verlag wie die Berliner Zeitung erscheint und 26 mal 35 Zentimeter misst.



Und nachgetreten: „Bei der Umstellung auf das Krone-Format hatte der Tagesspiegel angekündigt, längere und anspruchsvolle Artikel am Sonntag zu veröffentlichen. Dies fällt nun weg, weil es den Tagesspiegel am Sonntag nicht mehr geben wird.“ Leicht gesagt für jemand, der sein Blatt sonntags nicht ausliefern musste. Was bleibt den Traditionalisten am sonntäglichen Frühstückstisch? Die Sams-tags-Ausgabe nur halb zu lesen und sich den Rest für Sonntag aufzuheben.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

