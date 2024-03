Hauptmenü Start





Ostern 2024 geschrieben von: Redaktion am 26.03.2024, 10:59 Uhr

paperpress623 Liebe Leserinnen und Leser,



die Bahn streikt nicht mehr bis Ende 2025, jedenfalls die GDL-Gewerkschaftsmitglieder. Der Tarifvertrag der größeren Gewerkschaft, EVG, endet am 31. März 2025. Für ein Jahr kann man also getrost Bahnfahrten buchen. Wie es dann tatsächlich mit der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit auf der Schiene aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Wie die Zukunft mit der GDL aussieht, wenn Claus Weselsky in den Ruhestand gegangen ist, wird sich auch zeigen. Auf seiner heutigen Pressekonferenz jedenfalls tat er das, was er am besten kann: Die Bahn zu beschimpfen. In vielen Punkten zu Recht. Bundesbahn und Reichsbahn waren pünktlicher und zuverlässiger als die DB AG es bislang hinbekommen hat, was nicht an den Beschäftigten, sondern an der Politik liegt, so Weselsky.



Die Kriege in der Ukraine und Gaza dauern an und werden auch zu Ostern keine Pause machen. So gesehen fällt es schwer, fröhliche Ostern zu sagen.

Machen Sie das Beste daraus. Wir legen eine kleine Osterpause ein und verabschieden uns mit einem Gedicht von Heinz Erhardt.



Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest

Cornelia mich sitzen lässt?

Das war noch nichts: zu Ostern jetzt

hat sie mich abermals versetzt!

Nun freu' ich mich auf Pfingsten –

nicht im Geringsten.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

