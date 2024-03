Hauptmenü Start





What a Show! geschrieben von: Redaktion am 18.03.2024, 07:39 Uhr

paperpress623 Wann waren Sie das letzte Mal im Wintergarten? Vermutlich ist es viel zu lange her. Ein Fehler. Ging mir genauso. Im Wintergarten Varieté werden Sie freundlich von Doorman René Wolter begrüßt. Doorman ist die Premium-Klasse des Türstehers, kein bärbeißiger Muskelprotz wie in den Berliner Clubs, sondern ein sympathischer freundlicher Herr. Da hat man schon gute Laune, wenn man das Foyer betritt. Foto: Wintergarten



Im Saal des Theaters sitzt man an fein eingedeckten Tischen und kann vor der Show noch etwas essen, entweder ein vorbestelltes Drei-Gänge-Menü oder à la carte. Vorspeise: Vitello Gamberi, feine Scheiben vom Milchkalb, in Olivenöl gegarte Tiger Garnelen, Zuckerschoten, Spargel, Trüffel-Mayonnaise, weißer Balsamico. Hauptgang: Tournedos vom Rinderfilet mit Rucolakruste, mediterranes Gemüse, Macairekartoffeln, Demi-glance mit sonnengetrockneten Tomaten. Und in der Pause das Dessert: Tiramisu Venezia im Kristallglas, gefühlt 500 Gramm. Es gibt auch ein vegetarisches Menü mit Strauchtomaten und Zucchini. Das Tiramisu ist offenbar auch für Vegetarier unschädlich. Die Weinkarte kann sich sehen lassen, alkoholfreies Bier und Wasser gibt’s auch.



Wie schön, für rund drei Stunden den ganzen Dreck vergessen zu können, der sich derzeit in der Welt abspielt. Den Kopf freimachen von den Dritte-Welt-Kriegsfantasien eines Irren im Kreml, der tatsächlich glaubt, dass seine Scheinwahl allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim, wie in Demokratien üblich, stattgefunden hat.



Kommen wir nun zum Wesentlichen, zu der Show. Gefeiert wurden die 90er Jahre. Auf der Bühne zwei fantastische Sängerinnen und zwei ebensolche Sänger, eine tolle Band und grandiose Artisten, bei deren Vorführungen einem immer wieder der Atem stockte. Was für eine gelungene Kombination aus Lieblingshits der Aufbruchsjahre nach der Wiedervereinigung und artistischen Glanzleistungen.



Da fehlte kein Song, von Robbie Williams „Let me entertain you“, über „Back for good“ von Take That, die unvergessenen Roxette-Titel „The Look“ und „Joyride“, bis hin zu Chers „Belive“ und das Tic Tac Toe Werk, eine Hymne an Wladimir: „Ich find Dich Scheiße!“



Während sich andere am St. Patrick’s Day mit Guinness vollschütteten, bis sie grün anliefen, feierten wir eine längst vergangene Zeit, aus der zwar die Zuversicht verlorenging, nicht aber die Musik. Beim Anblick der Artisten konnten vor allem die Herren der Schöpfung erkennen, wie ein männlicher Körper aussehen kann, wenn auf Pizza und Bier verzichtet und regelmäßig Sport getrieben wird. In diesem Sinne, starten Sie gut in die Woche. Die Show im Wintergarten läuft noch bis zum 21. Juli.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

