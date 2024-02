Hauptmenü Start





40 Jahre ROCKTREFF geschrieben von: Redaktion am 29.02.2024, 01:24 Uhr

paperpress622 Tempelhof-Schönebergs Jugendamtsdirektor Rainer Schwarz und die Vorstandsmitglieder des Trägervereins CPYE e.V., Marco Herrmann und Louisa Richter, haben Ende Februar bei Jugendstadtrat Oliver Schworck einen Leistungsvertrag über die Durchführung von ROCKTREFF und Spiel-fest für die Jahre 2024 und 2025 unterschrieben.



Die Vereinbarung regelt die Zuwendung des Bezirks an den Verein, der als Träger seit Anfang der 2000er Jahre mit rund 100 Ehrenamtlichen die größte Veranstaltung für Kinder, Jugendliche und Familien in Tempelhof-Schöneberg verlässlich organisiert.



Der ROCKTREFF findet vom 5. bis 7. Juli 2024, das Spielfest am 6. und 7. Juli 2024 – traditionell bei freiem Eintritt im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf statt.



Der ROCKTREFF feiert in diesem Jahr sein 40stes Jubiläum und hat in seiner Geschichte mehr als 600 Nachwuchsbands eine professionelle Bühne vor einem großen Publikum geboten. Die ursprünglich eintägige Musikveranstaltung ohne nennenswerte technische Ausstattung hat sich zum größten nicht-kommerziellen Newcomer-Festival der Hauptstadt entwickelt, das tausende Besucher weit über Tempelhof-Schöneberg hinaus anzieht. Jedes Jahr gehen mehr als 200 Bewerbungen von jungen Musikerinnen und Musikern ein, die auf der großen Bühne auftreten wollen.



Der CPYE e.V. wählt momentan 16 Bands für den Jubiläums-ROCKTREFF aus. Parallel rekrutiert der Verein Freiwillige für die ehrenamtliche Crew, die bei den Vorbereitungen und während des Veranstaltungswochenendes die komplexen Abläufe begleitet, beispielsweise die Bühnen und Stände auf dem Ge-lände auf- und abbaut, Licht- und Tontechnik verkabelt oder im Backstage-Bereich bei der Verpflegung und Betreuung der Bands unterstützt.



Die Ehrenamtlichen des CPYE e.V. und zahlreiche kommunale und Kindereinrichtungen freier Träger verwandeln beim Spielfest die Rasenfläche im Stadion jedes Jahr in eine riesige Aktionsfläche, auf der die Kinder toben, rumalbern, springen, basteln, malen, raten und Sport treiben können. Eine Kletterwand, Riesenrutsche, Bungeehüpfen und Aquabälle ergänzen das Angebot.



Jugendstadtrat Oliver Schworck: „ROCKTREFF und Spielfest sind aus der Tradition dieses Bezirks nicht mehr wegzudenken. Sie zeigen eindrucksvoll, dass friedliche Großveranstaltungen mit vielfältigen An-geboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene gleichermaßen erfolgreich umsetzbar sind. Von diesem Wochenende profitieren alle Mitwirkenden: die Kinder, weil sie eine erlebnisreiche und unbekümmerte Zeit erleben können, die Familien, weil sie sich über die Angebotsvielfalt des Bezirks bei Sport, Musik- und Kultureinrichtungen informieren können und die jungen Bands, weil sie wertvolle Auftritts-Erfahrungen sammeln. All der Aufwand hat aber auch seinen Preis – gesucht und herzlich will-kommen sind deshalb Sponsoren, die mit Sach- und Geldspenden dazu beitragen möchten, dass wir den Familien des Bezirks auch in diesem Jahr ein eindrucksvolles und gleichzeitig kostenfreies Programm bieten können."



Gründeten 1984 den ROCKTREFF, Michael Abou-Dakn von der Rock-Ini der Ev. Jugend Tempelhof, heute Ärztlicher Direktor des St. Joseph-Krankenhauses, und Jugendstadtrat Udo Keil. Die Veranstaltungskoordination liegt auch in diesem Jahr in den bewährten Händen von Tommi Müller, der schon mit seiner Band 1984 beim ersten ROCK-TREFF dabei war.



www.rocktreff.de



Quellen: BA TS und paperpress Archiv



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

