Es sind 5 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Moin geschrieben von: Redaktion am 26.02.2024, 08:58 Uhr

paperpress622 Was für ein schöner Sonnenaufgang. Trotzdem fällt es mir schwer, „Guten Morgen“ zu sagen. Lassen wir es also bei der hanseatischen Kurzform „Moin“. Denn von „Gut“ kann keine Rede sein, jedenfalls nicht, wenn man den Tag mit dem Hören der Nach-richten beginnt.



Bei der BVG wird heute bis 14:00 Uhr ein bisschen gestreikt, Donnerstag und Freitag dann richtig, also, der ganz normale Wahnsinn. Von den Verhandlungen zwischen GDL und DB hört man im Augenblick gar nichts mehr und weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist.



Die Bauern sind dafür immer noch unterwegs und führen ihren Kampf fort. In Magdeburg haben sie am Wochenende eine Veranstaltung der Grünen gestört und Ricarda Lang bedrängt. Auf ihren Plakaten steht: „Wir haben die Schnauze voll!“ Ja, liebe Landwirte, so geht es mir auch, auch ich habe die „Schnauze voll“ von all jenen, die nur ihre eigenen Interessen im Blick haben, ohne auf andere und deren Bedürfnisse zu schauen, frei nach dem Motto: „Wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht!“ In Frankfurt/Oder an der deutsch-polnischen Grenze, läuft auch nichts mehr, weil die polnischen Bauern gegen die EU demonstrieren und sich über den Import von günstigeren Agrarprodukten aus der Ukraine aufregen. Wenn es ans Eingemachte geht, ist es vorbei mit der Solidarität. Die Politik ist nicht in der Lage, diese ganzen selbst geflochtenen Knoten wieder zu lösen. Wo soll das hinführen?



Apropos Ukraine. Nie wird mehr gelogen als im Krieg. Der ukrainische Präsident veröffentlichte jetzt erstmals Zahlen von getöteten Soldaten. Angeblich seien es 31.000. Zu getöteten Zivilisten gibt es keine Angaben. Die Zahl der getöteten oder verwundeten russischen Soldaten schwankt zwischen 75.000 und 315.000. Überprüfen lassen sich keine dieser Angaben. Klar ist, dass es für jedes Opfer dieses Krieges nur einen Schuldigen gibt, dessen Namen auszusprechen Übelkeit verursacht. Schon der alt-griechische Geschichtsschreiber und Völkerkundler Herodot von Halikarnass, der rund 450 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung lebte, wusste: „Niemand, der bei Verstand ist, zieht den Krieg dem Frieden vor; denn in diesem begraben die Söhne die Väter, im Ersteren die Väter die Söhne.“ Quelle: Springer Jahreskalender



Wenn die beiden Festivalleiter der Berlinale nicht ohnehin gehen würden, müssten sie nach der Abschlussgala am Samstag zurücktreten. So viel Antisemitismus auf einen Haufen sieht man selten. Da stehen irgendwelche Künstler in Palästinensertüchern auf der Bühne und sprechen von Völkermord, den Israel an den Palästinensern begeht, und Teile des Publikums applaudieren im Beisein des Regierenden Bürgermeisters frenetisch.



Völlig ausgeblendet wird, dass diejenigen, gegen die Israel Krieg führt, nicht weniger als die Vernichtung Israels anstreben. Es wird viel über die Wirkung des Krieges gesprochen, aber kaum über die Ursache. Natürlich kann man darüber geteilter Meinung sein, ob die Reaktion auf den Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 angemessen oder überzogen ist, aber wohl kaum darüber, dass es das legitime Recht Israels ist, die Hamas ein für allemal auszuschalten.



Bevor die Filmschaffenden ihren Antisemitismus zur Schau stellten, wäre ein Blick in Wikipedia sinnvoll gewesen. Sie hätten folgendes erfahren: „Nach Raketenbeschuss von Zielen auf israelischem Staatsgebiet überwanden Terroristen der Hamas und mit dieser verbündeter palästinensischer Milizen die Sperranlagen zwischen Gaza und Israel und drangen auf israelisches Staatsgebiet vor. Sie überwältigten zahlreiche grenznahe Militärposten und verübten in Siedlungen und Kleinstädten im Süden Israels Massaker an der Zivilbevölkerung.



Zudem wurde massiv geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden bei diesem Terrorangriff der Hamas auf israelischer Seite 1.139 Menschen ermordet oder im Kampf getötet – darunter 695 israelische Zivilisten, einschließlich 36 Minderjähriger, 373 Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte und 71 Ausländer.



Darüber hinaus wurden mehr als 5.400 Menschen verletzt und bei den Geiselnahmen der Hamas während des Terrorangriffs 240 als Geiseln nach Gaza entführt. Mit Stand vom 2. Januar 2024 wurden lt. Reuters von der Hamas etwa 110 Geiseln freigelassen, die meisten davon während des einwöchigen Waffenstillstands, der Ende November endete. Nach Angaben Israels befinden sich noch 129 in Gaza, 22 von ihnen gelten jedoch als tot. Bei den während des Terrorangriffs der Hamas 2023 begangenen Morden handelt sich um den größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust.“



Wie schön wäre es gewesen, wenn die Verantwortlichen der Berlinale an die israelischen Opfer gedacht hätten. Ein großes Geschrei wurde zu Beginn der Berlinale veranstaltet, als es darum ging, ob AfD Politiker eingeladen werden sollen. Man lud sie ein und wieder aus. Vielleicht sollten die Verantwortlichen, deren Festival mit Millionen Steuergeldern finanziert wird, einmal darüber nachdenken, ob ausgewiesene Antisemiten auf die Gästeliste gehören.



Viele Politiker kritisierten die Vorkommnisse, so auch der Regierende Bürgermeister und der Kultursenator. Melanie Kühnemann-Grunow, die medienpolitische Sprecherin der SPD, kritisierte die Vorkommnisse auf der Preisverleihung wie folgt. „Bei manchen Kulturschaffenden gibt es offenbar eine mangelnde Fähigkeit, zu differenzieren - und auch das Leid Israels zu sehen. Mir fehlte die kritische Sicht auf den 7. Oktober und die Anerkennung, dass dieser Tag für den israelischen Staat traumatisch war."



Die SPD-Politikerin kritisierte, dass die Forderung nach einer Freilassung israelischer Geiseln nur in einem kurzen Redebeitrag der Festival-Leiterin Mariette Rissenbeek zu Beginn der Preisverleihung eine Rolle spielte. „Ich finde schon, dass ein Schaden für die Berlinale entstanden ist - ob man das heilen kann, wird sich zeigen", sagte Kühnemann-Grunow. „Für uns ist auch entscheidend: Was hat Berlin von der Berlinale? Wenn da ein Schaden ent-steht, müssen wir ja am Ende damit leben." Sie verwies darauf, dass das Filmfestival zwei Millionen Euro aus dem Berliner Landeshaushalt erhalte. (Mit rund zehn Millionen Euro beteiligt sich der Bund an der Berlinale).

Quelle: tagesschau



Nun liegt das Ergebnis der teilweisen Wiederholungswahl für den Bundestag vom 11. Februar 2024 vor. Damit ist, schreibt der Tagesspiegel, der Abschied von vier Berliner Abgeordneten besiegelt: Ana-Maria Trasnea (SPD), Nina Stahr (Grüne), Lars Lindemann (FDP) und Pascal Mei-ser (Linke). „Die Arbeitsverträge für deren Mitarbeiter enden laut Bundestagsverwaltung ‚drei Monate nach dem Zeitpunkt des Ausscheidens zum Monatsende‘, also Ende Juni. Die Rausgeflogenen selbst erhalten ihre Diäten (10.592 Euro pro Monat) bis März und die Kostenpauschale (5052 Euro) bis April. Nach den Diäten gibt’s ein ebenso hohes Übergangsgeld für einen Monat pro Mitgliedsjahr, also sechs Monate lang für Meiser und je zwei für Stahr und Lindemann. Trasnea, die erst im Mai 2023 für Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) nachgerückt war, erhält kein Übergangsgeld und auch keine Altersentschädigung, wenn sie 67 wird – sofern die Regelung bis zum dafür relevanten Jahr 2061 nicht noch geändert wird.“ „You never pay alone“, würde Olaf Scholz sagen.



Apropos Olaf Scholz. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat gestern im „ARD-Bericht aus Berlin“ angekündigt, dass der Bundeskanzler „sehr bald, sehr gut erklären wird, was ihn bisher davon abgehalten hat und weiterhin abhalten wird, die geforderten Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern.“ Wann „sehr bald“ ist, hat Mützenich nicht verraten und was „sehr gut erklären“ bedeuten könnte, ahnen wir.



Bodo Ramelow musste gestern Abend bei Caren Miosga erklären, wie er trotz Legasthenie gut durchs Leben gekommen ist. Nachdem das geklärt war, wurde Thomas de Maizière mit an die Tisch geholt. Natürlich ging es um die Landtagswahl in Thüringen am 1. September. Die AfD liegt in den Umfragen mit 31 Prozent fast uneinholbar vorn, CDU 20, Linke 15, Wagenknecht 17 Prozent. Splittergruppen wie SPD (6%), Grüne (5%) und FDP (3%) spielen vielleicht keine Rolle.



Die spannende Frage wird sein, ob die CDU bereit ist, eine Koalition mit der Linken einzugehen, um die AfD zu verhindern. Würden SPD und Grüne helfen, käme man in dieser Super-Koalition auf 46 Prozent, was vielleicht bei den Mandaten reichen könnte. Zu einer konkreten Aussage bezüglich der Zusammenarbeit mit der Linken, ließ sich de Maizière nicht hinreißen, obwohl eine gewisse Form von Zusammenarbeit ja schon besteht. Ramelow steht einer Minderheitsregierung aus Linker, SPD und Grünen vor, die nur über 42 der 90 Mandate im Landtag verfügt. Die CDU sorgt regelmäßig dafür, dass der Haushalt verabschiedet werden kann.



De Maizière verteidigte den Abgrenzungsbeschluss seiner Partei in Richtung AfD und Linke. Man dürfe diesen keineswegs als Gleichsetzung missverstehen. „Wenn ich Eisbein nicht mag und Kohlroulade nicht mag, dann sind doch nicht Eisbein und Kohlroulade dasselbe.“ Mehr als nur einen Teil dieser Antwort hat die Zuschauer verunsichert.



Ed Koch



Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

