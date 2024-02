Hauptmenü Start





20. Politischer Aschermittwoch geschrieben von: Redaktion am 14.02.2024, 05:56 Uhr

paperpress622 Wer mal wieder gutes Kabarett live sehen möchte, und genug vom Karneval hat, kann sich noch kurz entschlossen Tickets für den 20. Politischen Ascher-mittwoch bestellen oder heute vor Ort an der Abendkasse der Universität der Künste an der Hardenbergstraße 33 besorgen.



https://www.ticketmaster.de/event/527427



Arnulf Rating lädt zur satirischen Abrechnung in den Konzertsaal der Universität der Künste mit ka-barettistischen Spitzenkräften wie Luise Kinseher, Erwin Pelzig, Lutz von Rosenberg-Lipinsky, Christoph Sieber und Mathias Tretter ein. Für den musikalisch Rahmen sorgt das „Punk-Trio STROM“. Beginn der Veranstaltung: 20:00 Uhr.





Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

