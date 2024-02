Hauptmenü Start





KW 6 - 2. Teil Erbsen zählen geschrieben von: Redaktion am 11.02.2024, 07:55 Uhr

paperpress622 In 455 Wahlbezirken muss heute die Bundestagswahl von 2021 wiederholt werden. In Pankow, Charlottenburg-Wilmersdorf und Reinickendorf befinden sich die größten Gebiete, in denen die Bürge-rinnen und Bürger noch einmal ihr Kreuz machen dürfen. Auch wenn es eine Wiederholungswahl ist, muss man sein Kreuz nicht an dieselbe Stelle setzen wie 2021. So gesehen ist es keine Wiederholung, sondern doch eher eine Neuwahl.



Völlig unspektakulär verlief der Wahlkampf. Die Berichterstattung hielt sich in Grenzen, keine Fernsehdiskussionen und nur wenige Veranstaltungen. In Tempelhof-Schöneberg hatte man den Eindruck, dass nur der CDU Kandidat Dr. Jan-Marco Luczak antritt. Seine Plakate dominierten das Straßenbild. Nur wenige kleinere Plakate anderer Parteien hin-gen an den Laternen. In der Abendschau haben wir gestern gesehen, dass Wahlkreisgewinner Kevin Kühnert in den betreffenden Wahlbezirken von Tempelhof-Schöneberg in den Häusern von Tür zu Tür ging.



Was soll man also über so ein Ereignis berichten? Da macht es sich doch gut, dass einem findigen BILD-Reporter aufgefallen ist, dass auf den Wahl-zetteln von Charlottenburg-Wilmersdorf als Beruf von Michael Müller, Regierender Bürgermeister steht, obwohl er doch jetzt Mitglied des Bundestages ist. Erklärungen des Landeswahlamtes, dass bei einer Wiederholungswahl die Stimmzettel so aussehen wie bei der Hauptwahl, nützte wenig. Die Presse stürzte sich auf dieses Thema, als müsse die Wahl erneut wiederholt werden.



Nicht erwähnt wurde, dass auch bei Lisa Paus, die auf demselben Wahlschein wie Müller steht, die Berufsangabe zum Teil überholt ist, denn Paus ist inzwischen nicht allein Mitglied des Bundestages, sondern Bundesministerin. „Arbeits- und Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe steht als Bundestagsabgeordnete auf dem Stimmzettel für Friedrichshain-Kreuzberg, hat aber ihr Mandat niedergelegt, als sie 2023 Senatorin in Berlin wurde. Joe Chialo steht als Musikmanager auf dem Stimmzettel für Spandau, ist aber inzwischen Kultursenator.“, listet die Morgenpost weitere unvermeidliche Ungenauigkeiten auf.



Die Diskussion ist völlig überflüssig und ändert an der Zusammensetzung des Bundestages wenig. Müller hatte den Wahlkreis mit 27,9 Prozent vor Paus mit 24,4 Prozent gewonnen. Egal, wer von beiden jetzt vorn liegt, beide sind über die Landes-listen ihrer Parteien abgesichert und behalten das Mandat. Da fällt einem natürlich wieder der berühmte Satz von Kurt Tucholsky ein, „Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten.“



Der hier erwähnte Vorgang war längst vergessen, da legte Tagesspiegel Chefredakteur Lorenz Maroldt in seinem Checkpoint-Newsletter nach und fiel zurück in die alten Zeiten, in denen er genüsslich den Regierenden Bürgermeister Michael Müller anzählte, wo es nur ging.



In dieser Woche pflegte Maroldt seine antrainierte Abneigung gegen Müller mit einer grandiosen Entdeckung. So schrieb Maroldt: „Prominentester Kandidat ist Michael Müller (wie bitte? Was ist mit Lisa Paus, Monika Grütters oder Kevin Kühnert?), der zur Wiederholungswahl auf den Stimmzetteln nicht nur unter seinem Funktionstitel von 2021 antritt („Regierender Bürgermeister“, Sie erinnern sich?), sondern im „Bezirksjournal“ ausweislich des Impressums jetzt auch als „Chefredakteur“ für Furore sorgt.“ Furore? Wo, bei wem? Außerhalb von Maroldts Büro am Askanischen Platz, hat von dieser Furore niemand etwas mitbekommen.



Das „Bezirksjournal“ ist eine von der SPD Charlottenburg-Wilmersdorf herausgegebene Zeitung, für die Michael Müller presserechtlich verantwortlich ist, so wie Lorenz Maroldt für den Tagesspiegel. Das Thema war für den Checkpoint so interessant, dass Naomi Fearn, die den Newsletter täglich mit einer Karikatur bereichert, auch darauf einging. Wenn man keine anderen Themen hat…



Damit aber nicht genug. Maroldt legte noch einen drauf. „Auf den lediglich 8 Seiten des Blättchens hat Müller … sensationelle 14-mal sein eigenes Gesicht platziert. Dagegen sieht selbst sein Nachfolger als Regiermeister und bisherige Rekordhalter Kai Wegner blass aus (11 Fotos auf 16 Seiten in der aktuellen Ausgabe der CDU-Postille „Berliner Rund-schau“). Wenn wir schon Erbsen zählen, dann bitte richtig. Wir haben mehrfach nachgezählt und auch bei Michael Müller nachgefragt, ob sich irgendwo in den Zeilen noch ein Bilderrätsel befindet. Ergebnis: Es gibt zehn Fotos von Müller in der Zeitung, also eins weniger als bei Kai Wegner.



Das „Bezirksjournal“ ist eine professionell gemachte Zeitung der Times Media GmbH, herausgegeben anlässlich der Wiederholungswahl. In der Zeitung listet Müller das auf, was wir von jedem Politiker erwarten, nämlich uns darüber zu berichten, was er als Abgeordneter gemacht hat. Maroldt hat für die von Müller aufgelisteten Projekte nur Hohn und Spott übrig: „Chefredakteur Müller hat laut ‚Bezirksjournal‘ während der vergangenen Monate dank seiner Besonnenheit nicht nur diplomatisch die Welt gerettet, sondern vom Auswärtigen Ausschuss aus quasi im Alleingang 16,9 Millionen Euro für vier Projekte in seiner politischen Heimat Charlottenburg-Wilmersdorf losgeeist. … Tja, so einen wünschte man sich doch als Bürgermeister!“



Schade, dass dem Chefredakteur der in der Selbstwahrnehmung als „Leitmedium“ für Berlin bezeichneten Zeitung nichts anderes als Mobbing einfällt. „Der Tagesspiegel wurde 1945 als erste freie Zeitung in Berlin gegründet und gilt als Qualitätszeitung der Hauptstadt. ‚Rerum cognoscere causas‘ (Den Dingen auf den Grund gehen) ist Leitsatz und Programm der täglich erscheinenden Zeitung. Er steht auch für die liberale Grundhaltung des Blattes.“, so die Eigenwerbung des Tagesspiegels. Tja.



Schauen wir uns doch mal die anderen Kandidierenden an. Monika Grütters, die in Reinickendorf antritt und den Wahlkreis mit 27,9 Prozent knapp vor Torsten Einstmann mit 25,8 Prozent gewonnen hat, ist auf ihrer Internetseite auf 16 Fotos zu sehen. Was ist dagegen zu sagen? Dr. Jan-Marco Luczak lächelt mit und ohne Hund über 30-mal auf seiner Seite. Lisa Paus präsentiert auf über 30 Fotos ihre ab-wechslungsreiche, modische und farbenfrohe Kleidersammlung. Bei Renate Künast habe ich bei 27 aufgehört zu zählen. Wer sich für Politikerinnen und Politiker interessiert und mehr auf deren Internetseiten über sie erfahren will, möchte auch sehen, mit wem sich die Damen und Herren treffen. Niemand regt sich darüber auf, es sei denn er heißt Maroldt und es geht gegen Michael Müller. Fotos: Internetseiten der Politiker/innen



Warum soll man nicht zeigen, was man geleistet hat? Michael Müller lädt in unregelmäßigen Ab-ständen prominente Zeitgenossen in sein Wahlkreisbüro zu Diskussionsveranstaltungen ein. Von Klaus Hoffmann bis Karl Lauterbach waren schon viele Promis zu Gast bei Müller. Und von jeder Begegnung gibt es ein Foto.



Als Lorenz Maroldt in den 1980er Jahren Gitarrist der Band The Magoo Brothers war, erschien im Bezirk Tempelhof ein Anzeigenblatt namens „Pohlezettel“, mit den „amtlichen Nachrichten des Bezirks Tempelhof (Mariendorf, Marienfelde, Lichtenrade und Tempelhof)“. Die Pressestelle des Bezirk-samtes verfasste Woche für Woche „amtliche Nachrichten“, die wenig Selbstkritik enthielten. Immer-hin gab es als Regulativ eine Leserbrief-Spalte. Und, man konnte für den üblichen Anzeigenpreis, Artikel schalten, die sich kritisch mit der Bezirkspolitik auseinandersetzten.



Vor allem aber diente der „Pohlezettel“ auf der Titel- und den folgenden Seiten als Nachweis darüber, was das Bezirksamt geleistet hat, wogegen nichts zu sagen ist.

In paperpress-Nummer 142 vom 30. April 1981 veröffentlichten wir eine Collage, die allein in einer Ausgabe des „Pohlezettels“ sechsmal Siegmund Ja-roch, einem der beliebtesten Bürgermeister des Bezirks, zeigt. Und das nicht nur einmalig, wenn Wahlen anstanden, sondern Woche für Woche. Was hätte Lorenz Maroldt wohl dazu gesagt?



Heute wird gewählt, wie schon 2021 (Bund und Berlin), 2023 (Berlin), 2024 (Berlin und Europa), 2025 (Bund) und 2026 (Berlin). Ertragreiche Zeiten für Wahlhelfer. Die CDU ist optimistisch und hat die Medien zu einer Wahlparty nach Pankow eingeladen, wo sie zuletzt 12,7 Prozent erzielte. Der rbb berichtet um 19:30 Uhr in der Abendschau, um 20:15 Uhr in einer Sondersendung und um 21:45 Uhr über die Ergebnisse. Spannend und entscheidend für Berlin, wird die Wahlbeteiligung sein.



Ed Koch



