Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 12 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Gequirlter Schwachsinn geschrieben von: Redaktion am 08.02.2024, 06:34 Uhr

paperpress622 Als Sebastian Pufpaff, der tatsächlich so heißt, noch in der heute show auftrat, war er halbwegs zu ertragen. Das erste Mal habe ich mir gestern seine von Stefan Raab übernommene Sendung „TV total“ angeschaut. In diesem Format geht es um nicht mehr, aber auch nicht weniger, als kurze, vermeintlich lustige Ausschnitte aus Fernsehsendungen aller Anbieter, privat und öffentlich-rechtlich, zu zeigen.



Es ist unglaublich, wie viel Schwachsinn produziert wird. In Pufpaffs Show wird grundlos viel gelacht und noch mehr applaudiert. Nach jedem kleinen Ausschnitt tosender Applaus. Wofür? Pufpaff zieht seine Moderation durch langatmige Sätze in die Länge, und wenn ihm gar nichts mehr einfällt, plaudert er mit einem Mitglied der bereitstehenden Band, die das Publikum unterhält, wenn die Sendung mal wieder durch Werbung unterbrochen wird. Und das findet gefühlt andauernd statt, sogar während der Show durch Einblendungen an den Rändern. Der Werbeanteil ist erheblich.



Warum das Publikum so gute Laune versprüht, ist unverständlich. Natürlich werden auch Ausschnitte aus Sendungen der öffentlich-rechtlichen Anstalten gezeigt, zum Beispiel eine Art Roulette beim MDR, wo sich zwei merkwürdige Menschen gegenübersitzen und sich Witze vorlesen. Wer nicht lacht, hat gewonnen. Buster Keaton lässt grüßen. Und so etwas werde, sagt Pufpaff mit ernster Miene in die Kamera schauend, von Ihren Gebühren bezahlt. Von diesen Gebühren hat der Mann lange Zeit gut gelebt. Und wer bezahlt ihn jetzt? Der Konsument, der die Produkte kauft, für die Pro7 Werbung macht.



Ich kenne ein paar Menschen, die keinen Fernseher haben. Mein Verständnis für diese wächst.



Ed Koch





Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: