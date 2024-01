Hauptmenü Start





Orden für Zander Junior geschrieben von: Redaktion am 10.01.2024, 08:33 Uhr

paperpress621 Frank Zander hat bereits das Bundesverdienst-kreuz am Bande seit 2002, und 2022 erhielt er aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die nächsthöhere Stufe, das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Morgen nun tritt Sohn Marcus Zander beim Regierenden Bürgermeister Kai Wegner an, um sich sein Bundesverdienstkreuz am Bande abzuholen.



Offiziell heißt es: „Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, händigt am 11. Januar 2024 in seinem Amtszimmer im Berliner Rathaus das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an den Geschäftsführer der Zett-Records Produktion & Verlag GmbH und Organisator des Weihnachtsessens für Obdachlose Marcus Zander aus. Die Übergabe erfolgt im Auftrag des Bundespräsidenten.“



Wegner vorab: „Frank Zanders Weihnachtsessen für obdach- und wohnungslose Menschen in unserer Stadt ist eine Berliner Institution. Sein Sohn Marcus ist seit zwei Jahrzehnten der Garant dafür, dass im Vorfeld und am Abend selbst alles optimal läuft. Planung und Logistik für zeitweise 3.000 Gäste, die Abstimmung mit Helferinnen und Helfern und die Koordination mit Sponsoren – das ist das Geschäft von Marcus Zander hinter den Kulissen. Als Helfer vor Ort habe ich immer wieder gestaunt, wie per-fekt alles funktioniert. Die Auszeichnung für Marcus Zander ist zugleich eine Ehrung für all die Menschen, die mit ihm arbeiten und die sich als Ehrenamtliche in Berlin für die Ärmsten der Armen einsetzen. Vielen Dank, Marcus Zander, vielen Dank allen, die mitmachen – und vielen Dank und gute Besserung, Frank Zander.“









Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

