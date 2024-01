Hauptmenü Start





Beiträge

Suche

Sektionen

Archiv

Weblinks

Online



Anmeldung

Es sind 4 Besucher und 0 _MEMBER0 online..

Sprachen



Deutsch Englisch Sprache auswählen:

Neues von Lüül geschrieben von: Redaktion am 05.01.2024, 06:08 Uhr

paperpress621 Mit den Worten: „Verehrtes Publikum, erst mal wünsche ich allen ein frohes neues Jahr!“, beginnt der Berliner Gitarrist, Sänger, Texter und Komponist Lüül den Neujahrsgruß an seine Fans. Und er weist in seinem Newsletter darauf hin: „Und ja, ich weiß, dass auf dem Foto bin nicht ich, das zeigt Carsten Wegener aka Cosmo Krause, mit dem ich nächste Woche eine Premiere feiere. Aber das Foto (von Anke Elling) ist so toll und da wir beide nächste Woche zusammen auf der Bühne stehen werden, passt das.“



Also: Premiere seiner neuen monatlichen Veranstaltungsreihe „Mensch & Musik / Lüül & Gast“ mit Carsten Wegener, am Donnerstag, dem 11. Januar 2024, um 19:30 Uhr im Al Hamra.



Carsten Wegener war einer der drei Gründer der 17 Hippies, bis er 2008 ausstieg und seine Globalpop Band ?Shmaltz! gründete und sich anderen musikalischen Abenteuern widmete. Er musiziert für Theater und Film und mit Rotatonics hat er ein einzigartiges Programm kreiert. Zudem war und ist er auch immer wieder in Lüüls Band als Kontrabassist, aber auch mit seinen vielen anderen Instrumenten zu sehen und zu hören. Als Cosmo Krause ist er inzwischen auch als Solo Artist unterwegs. „Ich freu mich sehr auf diesen Abend, ohne genau zu wissen, was wir da machen, aber der Titel Mensch & Musik gibt ja schon etwas vor. Seid gespannt! Diese Show wird immer Mitte des Monats am Donnerstag mit jeweils neuem Gast stattfinden.“ schreibt Lüül.



Lüül Solo



Am Freitag, dem 19. Januar 2024, um 19:30 Uhr Zebrano Theater am Ostbahnhof. „Da spiele ich in diesem kleinen, aber schmucken Theater mal wie-der solo.“



Der Wilde Ballon



Mittwoch, 24. Januar 2024, 20:00 Uhr in Frankfurt/Oder – Kleist Forum: Der Wilde Ballon — Kapelle der Freude, Lust und Hingabe — ist nach Frankfurt/Oder eingeladen, um beim Blauen Mittwoch — der schrägsten Schau der Stadt — als Hausband zu spielen. Arnulf Rating ist der Gastgeber und dabei sind wie immer jede Menge andere Künstler aus allen Sparten. Das wird ein Fest!



Donnerstag, 25. Januar 2024, 19:30 Uhr, Sputnik Kino in Kreuzberg am Südstern —Vinylrausch Special: „Lüül 70“ — Multimediashow und Konzert. „Ich war da neulich eingeladen beim wirklich interessanten Vinylrausch, wo wir über Agitation Free's Album ‚Malesch‘ plauderten. Das gefiel so gut, dass ich gleich noch mal gebucht wurde.“



Alle weiteren Informationen und Tickets unter:



https://luul.de/













Anmeldung Benutzername



Kennwort



in Cookie speichern





Registrierung

Impressum

Ed Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)

Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.

Vorstand: Ed Koch - Mathias Kraft

Postfach 42 40 03

12082 Berlin

Email: paperpress[at]berlin.de

PDF-Newsletter-Archiv:

www.paperpress-newsletter.de p a p e r p r e s sEd Koch (Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt)Träger: Paper Press Verein für gemeinnützige Pressearbeit in Berlin e.V.Vorstand: Ed Koch - Mathias KraftPostfach 42 40 0312082 BerlinEmail: paperpress[at]berlin.dePDF-Newsletter-Archiv: