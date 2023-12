Hauptmenü Start





Blauer Engel in Marienfelde gelandet geschrieben von: Redaktion am 06.12.2023, 05:25 Uhr

paperpress620 Am 16. Dezember feiert die PIEREG Druckerei in Marienfelde, ein Unternehmen mit Umweltbewusstsein und großem sozialen Engagement, ihr zwanzigjähriges Bestehen. Pünktlich zum Jubiläum wurde der Druckerei der „Blaue Engel“ verliehen. Der „Blaue Engel“ ist ein in Deutschland seit 1978 vergebenes Umweltzeichen für besonders umweltschonende Produkte und Dienstleistungen. Träger des Zeichens ist das Bundesumweltministerium.





Zwei Monate, vom Antrag bis zur Bewilligung, hat Betriebsleiter Sebastian Preissler intensiv daran gearbeitet, dass der „Blaue Engel“ Landeerlaubnis auf dem Gelände an der Benzstraße erhält. Stolz präsentierte er mit Geschäftsführer Sven Regen die Urkunde. Der Antragstellung waren vier Jahre harter Arbeit an den Umweltzielen der Druckerei vorangegangen.



PIEREG ist die zweite Berliner Akzidenzdruckerei*, die sich mit dem Siegel schmücken darf. Neben dem „Blauen Engel“ hat PIEREG auch schon andere Zertifikate erhalten und ist Climate Partner mit entsprechendem Klimaausgleich.



*Akzidenzdrucksachen. Darunter zählten zum Beispiel Briefpapier, Visitenkarten, Plakate oder Prospekte, die nicht im Werkdruck beziehungsweise Zeitungs- oder Zeitschriftendruck produziert wurden. Unter Akzidenzdrucksachen zählen außerdem wirkungsvoll gestaltete Teile eines Buches oder einer Zeitung.



PIEREG hat sieben eigene Papiermarken und bestimmt, was im Material enthalten ist, und achtet darüber hinaus auf kurze Lieferwege. Das Recyclingmaterial zum Beispiel kommt aus Brandenburg. Fracht- und Fahrtkosten werden auf ein Minimum reduziert. Zur Druckerei gehört auch eine Photovoltaikanlage, die bis zu 40 Prozent des täglichen Strombedarfs produziert. Und dass die Dächer der Gebäude begrünt sind, verstehe sich fast von selbst.



Die Erfolgsgeschichte von PIEREG begann 2003 mit dem Aussourcen der Hausdruckerei der EDEKA-Gruppe. Erhard Pietsch und Sven Regen, die Namensgeber des neuen Unternehmens hatten die Vision, aus der Zetteldruckerei eine Qualitätsdruckerei zu schaffen. Sie stellten die Menschen, Leidenschaft, Umwelt und die Zukunft als Leitsätze ins Zentrum ihres Handelns.



Erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich auch durch ihr gesellschaftliches Engagement aus, wozu das Oberlinhaus, das Bundesleistungszentrum in Kienbaum und die Unterstützung des Amateurbandfestivals ROCKTREFF und das bezirkliche Spielfest für Familien gehört. Ferner unterstützt PIEREG ein Waisenhaus in Äthiopien und die Elisabethstiftung in Berlin. Auch im Sport ist die Druckerei fördernd unterwegs, so zum Beispiel im Handball bei der 2. Bundesligamannschaft vom VFL Potsdam und der Frauenmannschaften von LOK Rangsdorf.



Wer viel gibt, darf auch etwas nehmen. So ist der „Blaue Engel“ für PIEREG mehr als eine Auszeichnung für die Umwelt. www.piereg.de



Zusammenstellung und Bearbeitung: Ed Koch

Quelle: PIEREG



